Morir de éxito

Sugerente el titular utilizado por un diario de tirada nacional: «Del turismo alimentador y modernizador a la turistificación masiva e insostenible».

Debate encendido que ocupa y preocupa la cuestión esta del turismo. Ese tipo de turismo que causa malestar y la protesta ciudadana en muchos lugares, y empieza a removerse aquí, por la masificación y el comportamiento de esas «manadas» de visitantes que todo lo invaden, conduciéndose como si en parques temáticos se encontraran incluyendo los lugares de culto. Baste decir que se hace referencia al turismo que abusa con exigencias y altivez; el que llega, hace unas cuantas fotos y se marcha. Que ni come ni pernocta. De esas compañías de bajo coste que trasladan a toda la juventud borracha de Europa. Que crean ambientes de zafiedad y desconsideración, con maneras que alteran y vuelven en contra nuestra tradicional hospitalidad. Está claro que la fusión de cultura, arquitectura y hospitalidad son básicas para crear una experiencia única que deje huella en el corazón del visitante deseoso de conocer y de respetar. También se da por entendido que no se hace de menos al llamado turismo asequible, de esos grupos que son llevados prácticamente en volandas de un lado a otro, sin criterio alguno.

Es encomiable el esfuerzo de nuestras distraídas autoridades en promocionar el turismo disponiendo todo para satisfacer las expectativas del visitante favoreciendo la orientación y el ocio. Eso está muy bien pero... y la calidad de vida de los residentes?

Por lo que escucho, leo y veo en los medios abundan movimientos ciudadanos que replantean estos modelos de evidente faraonismo arquitectónico y gastronómico, protestando contra la masificación, las aglomeraciones, la saturación. Que cierran bares o restaurantes los puentes festivos o fines de semana a esos grupos de maleducados que cuestionan hasta la forma de hablar o actuar de los profesionales lugareños. Y es por ser maleducados, no por provenir de tal o cual comunidad o país.

Si debates sobre el asunto -Unamuno dijo que la polémica, el debate, es una forma de búsqueda -, te salen con sobreactuaciones verbales sazonadas de apabullantes datos, y se arguye por parte de los responsables que los ingresos generados se «quedan» en la ciudad -tampoco nos volvamos locos -. Pero son los problemas de convivencia que se repiten los que pueden hacer tambalearse un sistema que ha dado mucho al país -más del doce por ciento del PIB-. Y se espera a no tardar a unos cuarenta y un millones de visitantes!!!

No simpatizo en absoluto con la exagerada turismofobia de los que consideran que «todo es suyo», ni pretendo alcanzar el grado de estupidez de no considerar al turismo necesario, pero hay contrastes que sin duda precisan de equilibrio y favorecer un turismo consciente y responsable. No se trata de acotar y ocultar, pero desde luego no es poner alfombra y ofertar lo que se debe proteger; más que nada por los que vienen detrás nuestro. Establecer un proyecto de visitas y preservar los espacios de encuentro y reflexión para la comunidad.

Sería interesante estudiar moratorias o límites; un control; una regulación... Buscar equilibrios entre residentes y visitantes pues hay espacios en los que es imposible tener tranquilidad y concentración, pasando los grupos con los vocingleros guías sin guardar las formas. Maneras que a nadie benefician y que a todos cansan.

Zonas que ya están tensificadas y densificadas afectan a varios derechos, sobre todo el derecho al descanso y a la seguridad. Afecta a los derechos de los residentes y a una convivencia pacífica... de los que puedan ir quedando, ya que poco a poco los vecinos tienden a abandonar esas zonas que se van convirtiendo en decorados de cartón piedra, en parque temático vacío de su contenido original, con ruidosos bares y terrazas; de casas y locales abandonados e historias interrumpidas. Ese turismo que no aporta tanto a la economía local -comercio dixit -, y desde luego nada a los trabajadores que cargan sobre sus espaldas jornadas interminables y quemadoras generadas por los problemas de exceso.

Se barrunta un colapso, un decrecimiento ordenado. Especialistas hay que ya han calificado el asunto como «una nueva pandemia con efectos mucho peores de lo que imaginamos». Por igual comienza a surgir el problema del aumento excesivo de los precios en vivienda y su alquiler. Aquí de momento no se ha llegado a la descarada y descontrolada exposición del mercado de viviendas de uso turístico, pero ya existe preocupación en la ciudadanía que se refleja en alguna que otra encuesta. Ese mercado ilegal y difícil de controlar, con contratos al margen del sistema fiscal...

Lo que antaño fue satisfacción por los beneficios que aportaba el turismo con el tiempo se va convirtiendo en irritación que puede derivar en rechazo. Tal vez iniciativas encaminadas a recuperar el comercio para la gente, atenuar la promoción pública del turismo, elaborar políticas de ocio local... Que no se dirijan nuestras costumbres a «entretener» al visitante, sino a informar del derecho que tiene ese visitante de disfrutar de nuestros patrimonios pero también de la necesidad y el deber de cuidarlos, y de respetar la vida y normalidad de los vecinos.