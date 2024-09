El tiempo de las cerezas

Los talibanes confirman el envenenamiento de 79 mujeres en una escuela de Afganistán

Expira el mes de agosto languidecido de rugidos inenarrables emitidos por centenares de motos sin control y sin que a nuestro Ayuntamiento, a sus máximos responsables en la materia, les haya apenado lo más mínimo que sus votantes y vecinos, que quienes visitan Alicante y sus playas, soporten no solo un ataque acústico perjudicial para su salud y el descanso, sino por la deplorable, tercermundista imagen de abandono y desidia que damos en materia de contaminación acústica y respeto por la ciudadanía. Si a ello le sumamos la limpieza de la ciudad y sus cautivadores olores supurando vómitos pituitarios desde lo más profundo de cada esquina; la ruda estética de personajes paseando por toda la ciudad sin camiseta y chorreante bañador (traje de baño para los estetas); o la vandalización de los bienes y espacios públicos que se produce sin la menor contención, podríamos acabar en el libro de los Guinness. Este es el camino. Ánimo.

Pero en fin, yo pretendía hablar de otras cuestiones que, sin duda, resultan mucho más preocupantes para quienes aman la democracia y la libertad, sin menguar, en lo que toca, lo antes dicho. Leía en este periódico hace unos días un artículo titulado: «Por la mujeres de Afganistán» firmado por Eva García y Micaela Domínguez, ambas activistas de Amnistía Internacional. Relataba la completa opresión a la que se ven sometidas por el régimen de los Talibanes las mujeres y las niñas en Afganistán. Y así es, un infierno. Pero lo que me llamó más la atención es el imperioso llamamiento que se hacía en el artículo para que la «comunidad internacional» se movilice (el entrecomillado es mío).

No he podido dejar de preguntarme quién es esa comunidad internacional (CI), o a qué CI se refieren las autoras. Y digo esto no por pereza intelectual o irónica desmemoria, no, sino porque imagino que en esa CI estarán -quién lo duda- todos los buenos de la izquierda progre y de la extrema izquierda. Y cito, sin ánimo exhaustivo, a Rusia, China, Cuba, Venezuela, Irán, Hamás, Hizbolá y otros democráticos países de ese credo, junto al feminismo identitario, la izquierda naif y la extrema izquierda. Porque, de no ser así, ¿nos estaríamos refiriendo a los odiosos «Yanquis go home», o al supremacismo neocoloniaslista occidental, con esos aires de superioridad frente a otras multiculturales realidades que ya nos rodean en nuestras propias realidades? ¿En qué quedamos?

¿Cómo apelar a la CI -la de los malos, por supuesto- y al mismo tiempo defender, relativizar o mirar hacia otro lado cuando una mujer en Europa va invisibilizada con el «burka»? ¿Cómo se puede, en nombre del mundo «woke», de la gauche divinne, frivolizar con el «burkini», esa cárcel estética que inventó Aheda Zanetti (australiana de origen libanés) para que las mujeres puedan bañarse sin faltar a sus obligaciones religiosas de decoro femenino? ¿Cómo van a luchar las mujeres iraníes, afganas, dispuestas a perder la libertad y aún la vida para quitarse un velo opresor, machista, cuando en Occidente no solo se aplaude, sino que se persigue por islamófobo a quien ose discutirlo? «¡N´est pas possible, monsieur!» Sí, es posible, y ustedes dos lo saben y las demás también.

Lo advirtió hace años Oriana Fallaci y pasó de ser la musa de «¡Oh bella Ciao!», a tacharla de fascista y antifeminista; lo dijo Ayaan Hirsi Alí, feminista, que emigró a EE UU desde Holanda cuando Mohammed Bouyeri, miembro de una organización islamista radical, asesinó al cineasta Theo van Gogh con el Hirsi había colaborado en el cortometraje Submission; lo siguen gritando, pese a la opresiva sordera ambiental, mujeres musulmanas feministas como Mimunt Hamido, autora del libro No nos taparán: «El velo tiene un mensaje totalmente político del Islam más reaccionario»; «como decía Mona Eltahawy, el hijab es la bandera blanca de rendición»; o Najat el Hachimi: «Defender el uso del hiyab es defender la discriminación de la mujer. Como el feminismo lucha contra todas las formas de opresión y discriminación, de ningún modo es posible defender el uso del hiyab y ser feminista…». «No existe la libertad de taparte como no existe la libertad de esclavizarte, es un oxímoron… Si tu padre, tu hermano, tu marido, tu primo, tu vecino, el imán de la mezquita, el predicador… te están diciendo que para ser musulmana tienes que llevar velo, ¿dónde está la libertad de elección»? ¿Lo quieren más claro? «La prohibición del velo, una violación discriminatoria de los derechos de las mujeres», Gauri von Gulik, 2018, directora de Amnistía Internacional para Europa cuando Dinamarca prohibió el uso del velo en espacios públicos. ¿Llamamos a la comunidad internacional? Pregunten a las mujeres afganas o iraníes.

Pasa algo parecido con la execrable, nauseabunda y brutal dictadura de Maduro en Venezuela, apoyada, asesorada y aplaudida por nuestra cínica y antidemocrática extrema izquierda, por la izquierda a la izquierda, por los tacticistas periféricos, y por esa izquierda canónica que el PSOE de Sánchez y Zapatero representan. Es vergonzoso, humillante para los espíritus democráticos, libres, escuchar los silencios cómplices y culpables ante la imparable consolidación de una dictadura, de un régimen totalitario, torturador y antidemocrático como el que rige hoy en Venezuela. Y todavía causa más dolor en la esencia ética y la libertad soportar a este embajador plenipotenciario de la dictadura venezolana, Zapatero. Sí, el mismo que se dolía por la memoria histórica como si fuera un Atlas sosteniendo la dignidad democrática de nuestra sociedad. ¿Pensará Zapatero, junto con los y las hierofantes que custodian las esencias progresistas y del feminismo à la crème, que de debe apelar a la comunidad internacional para que se movilice en el asunto de los derechos humanos pisoteados en Venezuela? Y está pasando en tiempo real. A más ver.

(P.S. Cuando termino de redactar este artículo me comunican la muerte de Javier Gómez Navarro, un socialista al que conocí hace años y que siempre respeté en nuestras pacíficas charlas. Era otro socialismo. Qué corto es el tiempo de las cerezas, cantó el poeta de la Comuna de París Jean-Batiste Clement. Muy corto, demasiado, como la afligida «Elegía para violonchelo y orquesta» de Fauré que escucho en su memoria).