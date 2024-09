Por el triunfo de la Confederación

Impulsado por mi yo indignado y ácrata, (en mis genes viaja sangre anarquista y burguesa, mezcla muy extraña y de difícil conciliación) uno de mis himnos favoritos es «¡A las barricadas!», mayormente por desear el triunfo de la Confederación. Nunca he ocultado mis esperanzas de que alguna vez España sea una república federal, aunque todo parezca indicar que la cosa va para largo. Soy de los de «ni dios, ni rey, ni amo» y el Estado de las autonomías, que es un poco vergonzantemente federal, estaría bien que se quitase las ataduras. Muchos en la periferia, fuera de ese cogollito nacionalista y castizo en el peor sentido de la palabra, que es la M30 ayusina, nos sentiríamos más cómodos en una confederación de landers. Como Alemania, sin ir más lejos.

Este mes de agosto me hace coincidir en algo con el «Perro Sanxe», lo que debe de ser una novedad irrepetible. Estoy muy de acuerdo en que se debe avanzar en la senda del federalismo, aunque los de siempre hayan sacado a pasear, como les es habitual, el espantajo del «España se rompe» y boberías semejantes. Como si España fuese Francia, y la tricolor y «La Marsellesa» fueran unánimemente veneradas. Aunque muchos añoren el tinglado de la antigua farsa: la seudo España imperial, el yugo y las flechas e Isabel y Fernando, lo cierto es que nunca fue verdad que los Reyes Católicos pretendían unificar el conjunto del territorio (su guerra era otra) y, obviamente nada de eso sucedió. Más unificó en su contra Napoleón, pero en muchísimas zonas por odio al corso y a los invasores no por amor a la patria y, desde luego, con la ayuda inestimable de los ejércitos de la Pérfida Albión, que no es que adoraran España y a los españoles. Y el Mundial de fútbol también hizo, aunque sólo un ratito.

Tampoco es que nuestros símbolos patrios hayan salido del pueblo por generación espontánea: la bandera se elige en un concurso de ideas primando los colores que mejor se apreciaban en alta mar, para que no se confundiera con naciones enemigas que eran casi todas, y el himno se les adoptó a los granaderos y jamás ha tenido letra más allá del engendro franquista de Pemán. Así y todo hay quienes se empeñan en ver el país como una unidad de destino en lo universal, que decía Juan Antonio (así lo llamaba mi admirado, y compañero de muchas singladuras, el periodista gráfico Ángel García, harto de cubrir para La Verdad madrugadas falangistas en la casa-prisión José Antonio).

En esencia España es un conglomerado de gentes muy diferentes en territorios variopintos, con pocos intereses comunes. Esto es así, aunque algunos se empeñen en que no. Un andaluz y un gallego tienen los mismos puntos en común que un escocés y un napolitano, pero eso, lejos de restar, sumaría al conjunto. Lo malo es que se han empeñado en dividirnos otra vez entre buenos y malos españoles y no hay forma de saltar esa barrera.

Me da dentera eso de ser buen español en el sentido de la fachosfera imperial. Citando a Mae West, cuando soy buena soy muy buena y cuando soy mala soy mejor. O a la psicóloga alemana de nombre imposible que señaló que las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes. Es verdad que siempre se pueden mandar los ejércitos a restaurar la unidad de pensamiento. Es el sueño húmedo de todos los dictadores y de cualquier totalitario: evitar la disensión a cañonazos.

Volviendo a lo de una España federal, resulta que la Constitución ampara unos acuerdos auténticamente bilaterales entre Navarra y el Estado, o el concierto vasco, que no es igual pero sí parecido. Y nadie se rasga las vestiduras, seguramente porque ambas comunidades son pequeñas y no suponen distorsiones al conjunto. Cataluña es otra cosa y, para juzgar la virulencia de las reacciones, no desdeñemos el anticatalanismo militante de una parte de la población española sea de derechas, de izquierdas o de nada.

No digo yo que los catalanes, como colectivo, no lleven dando la turra varios siglos, inventándose la historia como buenos nacionalistas (véase en la otra esquina lo de los Reyes Católicos) numerando a más de cien presidentes de un país independiente que sólo está en su imaginación o reivindicando unos Països Catalans que pretenden anexionar vía conquista, militar se supone.

Me gusta una España federal porque es lo más alejado del nacionalismo y lo más parecido a la Unión Europea. No hay nacionalismo mejor o peor, tan malo me parece el catalán como el español. Dejar a cada cual que sea lo que quiera ser y que viva conforme a los recursos que genere no me chirría, si paralelamente se aportan herramientas para solidarizarse con el entorno. Justamente como pasa en Europa, donde existen mecanismos para redistribuir los fondos y que el bienestar sea del conjunto y no de los más afortunados.

Pero tal y como están las cosas, el triunfo de la Confederación va a ser imposible sin construir barricadas. El nacionalismo de mesa camilla, catalán o español, lo impedirá, porque justamente en esa lucha en contra está su identidad.