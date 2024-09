La triste felicidad de volver a empezar

Valoración: XXXX

Deliciosa comedia romántica

A fuerza de repetir la misma película, Jonás Trueba ha encontrado el tono justo y la melodía adecuada. El cine es una convención, tanto como el género musical. O entras a vivir en él, con todas las consecuencias, o no lo disfrutas. Apetece quedarse a vivir en ‘Volveréis’.

En el mundo civilizado de Jonás Trueba no sólo no existe la violencia de género. Todo lo contrario. En lugar de celebrarse las bodas, se organizan fiestas de amigos y familiares cuando las parejas concluyen su periodo de convivencia y llega el momento de la separación. ‘Volveréis’, el título, viene a colación porque es la sentencia que le augura el padre de la novia (interpretado por Fernando Trueba), convencido de que la ruptura no será definitiva.

Pero ese es sólo el macguffin de una película deliciosa, con distintos niveles de lectura según el bagaje de cada espectador. Los más cinéfilos y leídos captarán muchísimas citas, porque las hay para todos los gustos. Algunas explícitas, desde Kierkegaard a Woody Allen; otras soterradas, con abundante cine francés y coreano como referentes.

El próximo miércoles 4 de septiembre nuestra Academia de Cine anunciará los títulos de las películas preseleccionadas para los Oscar. Entre los clásicos Almodóvar, Icíar Bollain o Rodrigo Cortés no estaría de más que los académicos diesen una oportunidad a Jonás Trueba, que no se coló en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes por casualidad.

‘Volveréis’ es un ejercicio de metacine gourmet. El título aparece cuando el metraje cumple el minuto 60. ‘Volver’. ‘Ver’. Jonás.