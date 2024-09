La desmemoria de los entusiastas y pusilánimes

Trabajar por la memoria representa la asunción de una responsabilidad para conocer a fondo los hechos de un pasado violento, dando sentido al relato, una vez comprendidas todas las dimensiones de su complejidad, y divulgando ese conocimiento con la intención de contribuir a la verdad, a la justicia y a la garantía de no repetición de las atrocidades que se cometieron en un pasado más o menos reciente. Así entiende este proceso la profesora y periodista colombiana Patricia Nieto, testigo directa y cronista en la ciudad de Medellín del conflicto armado de Colombia que contabiliza más de 265.000 muertos, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que enmarca esa violencia en una «guerra» de más de cuatro décadas de terror. Las líneas de tiempo son espacios de diálogo e inscripción del pasado, en el caso de Colombia un pasado violento que casi se toca con el presente y que hace más encomiable y valioso el trabajo por «hacer memoria» para que cale en las nuevas generaciones. Las líneas de tiempo, como defiende el profesor de la Universidad de Antioquia (UdeA), Yhobán Camilo Hernández, abren un ejercicio de memoria que impulsa la discusión sobre el pasado y activa un diálogo intergeneracional que contribuye a la transmisión de memoria.

Llegados a este punto y partiendo de este ejemplo de buena praxis, podríamos introducir el debate sobre el avance en la mayoría del Estado español, también en Alicante, de las estrategias reaccionarias de desmemoria que se sujetan sobre el silencio y el olvido, tratando de invisibilizar a las víctimas. Recurro a la reciente reflexión de otra reputada periodista latinoamericana afincada temporal y forzosamente en nuestra provincia por la violencia sufrida en su país que mostraba su perplejidad en redes sociales ante lo que ella considera el deterioro de un espacio de memoria como el Mercado de Alicante: «En este Mercado fueron asesinadas más de 300 personas por un bombardeo de la aviación fascista italiana que apoyaba a Franco en la Guerra Civil Española. Muchos ciudadanos de Alicante y turistas no saben que esto ocurrió. Para más de uno entre las élites del poder, que sí lo saben bien, es mal visto incluso usar la palabra fascismo a efectos de recordar y hacer memoria histórica. Pero la decencia si recuerda y la memoria es y seguirá siendo una de las obligaciones morales pendientes más altas de la humanidad». Sacar a las personas del no lugar y del no tiempo es, según la citada Patricia Nieto, una tarea de los trabajos por la memoria y eso supone no solo entender y respetar la altura moral de quienes han sufrido sino también situarse en un escenario jurídico y político en el que han asumido una nueva identidad: la de las víctimas. Dijo Primo Levi que «si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo. Las nuestras, también». Y reforzó este planteamiento el periodista Ramón Lobo en su libro póstumo Pensión Lobo: «Todo parte de una corrupción moral de una sociedad que aúpa a los verdugos confundiéndolos con los salvadores. El lenguaje del odio crece entre entusiastas y pusilánimes. Pocos se oponen a la bestia».

Por todo ello, ante la estrategia calculada de desmemoria de instituciones entusiastas y pusilánimes, resulta fundamental el empuje de la sociedad civil, reflejado, por ejemplo, en el trabajo creativo de autores como Paco Roca, con su cómic El abismo del olvido sobre la mega fosa común de Paterna (Valencia) o de la escritora alicantina Esther López Barceló: Cuando ya no quede nadie y Memoria: anatomía de una herida abierta que ahondan en ese necesario debate intergeneracional que visibiliza a las víctimas sacándolas de la perversa estrategia del silencio y el olvido. Ningún joven de nuestra provincia debería desconocer quien fue el poeta oriolano Miguel Hernández, cómo murió y que está enterrado en el cementerio de Alicante. Ningún joven alicantino debería desconocer la heroicidad del capitán Archibald Dickson y su Stanbrook en el Puerto de Alicante (donde hoy se vandaliza su difuso recuerdo). Cualquier joven alicantino debería saber que, como en Gernika, el bombardeo del Mercado de Alicante también fue en un día soleado de mercado que el reclamo era que llegaba pescado fresco en tiempos de penuria, en plena Guerra; y que a las 11:30 del miércoles 25 de mayo de 1938 comenzaron a llover bombas que acabaron con la vida de más de 300 civiles, mujeres y niños. Y que la aviación fascista italiana que apoyaba a Franco ejecutó aquella masacre que no tuvo un Picasso.