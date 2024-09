Septiembre es julio, nada cambia

Pedro Sánchez se acogió a su derecho a no declarar ante el juez Peinado. / NACHO GARCÍA

Perdamos toda esperanza en el curso que comienza. Nada cambiará en un país en el que la política es una mezcla por la supervivencia de unos a cualquier precio, conscientes de su finitud y la pugna urgente de otros por alcanzar el poder apelando al apocalipsis con mayor o menor fundamento. Y en medio, nosotros, los ciudadanos olvidados en ese juego en el que la mitad es relegada cuando gobiernan los hunos y la otra mitad cuando lo hacen los «hotros» como decía Unamuno.

Que es imposible un gobierno en estas condiciones, es de una evidencia incontestable. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. La mezcla de partidos, partidas e intereses es tal, que los resultados son siempre una mezcolanza de soluciones que solo sirven para el chalaneo inmediato, para obtener unos votos pagados a precio de oro y cuyos efectos no son positivos para el común. Y, conseguido un acuerdo con un socio poco fiable, aparecen al día siguiente los demás exigiendo su cuota y vuelta a empezar. Esto no es gobernar. Es un espectáculo de sesión continua representado por un actor sin más guion que su voluntad de serlo. Eso sí, aplaudido por quienes gustan de la improvisación y ven progresismo en su libreto. Todo sea porque necesitan salvarse y salvarnos precisamente de lo que están fortaleciendo: la extrema derecha bien alimentada.

Lo de la financiación singular de Cataluña, se llame como se llame, es singular o mejor dicho privilegiada y basada en el principio de ordinalidad (quien más aporta a lo común más recibe). Muy socialista por supuesto y olvidando que quienes pagan son los ciudadanos, no los territorios. Muy humanista, pues, el acuerdo. Pero los afectados por la propuesta insolidaria no pueden ofrecer una presidencia y eso está por encima, en el socialismo patrio de hoy, de todo lo demás. Aquí el PSOE, de identidad fluida, ha aceptado lo dispuesto por su jerarquía, lo que está en la base del desprecio del gobierno valenciano a nuestra Universidad de Alicante. No son nada serio. Si Morant dejara de ser acólita obsecuente de Sánchez no podría el PP en este asunto campar a sus anchas. Un chollo es lo que tiene Mazón que debería, porque todo se muta en días y el futuro no está escrito, extremar la prudencia y no restar. Lo que se pierde tarda mucho o siempre en recuperarse. Sobre todo cuando algunos gestos no pueden revestirse de nada y dejan en el aire sospechas del fondo oculto.

Un gobierno como el actual, quiérase o no, es un imposible si se trata de aplicar un programa. Los cambios de opinión no son tales y suceden con tanta velocidad que nadie puede tomar en serio lo que se ofrece. Flor de un día y provisional aunque las huestes adictas lo compren todo con el argumento de que es mejor eso que lo que exponen los otros que tampoco es definitivo. Dudo mucho que, de ganar el PP, si va adelante esa cosa del concierto catalán, lo suprimieran. Mucho. Porque el imperio del voto rige la vida pública. Y ejemplos hay muchos en el pasado. Ese confederalismo, que nadie ha discutido con el rigor merecido en sus ventajas y defectos, anticuado o moderno, quién sabe porque responde a un favor, podría ser la base del modelo futuro. Los que vengan detrás que se apañen. Ahora, el mando en plaza que todo lo explica.

Todo, pues, es una incógnita y nadie puede presumir, con cierto grado de certeza o aproximación incluso, lo que va a suceder. Los programas no sirven para nada. Y las ideologías son una rémora del pasado que cualquier líder de barro sobrepasa con ese maquiavelismo español de aficionado. Burdo y facilón. Y a Sánchez solo se le ocurre reforzar su poder y querellarse contra los jueces que investigan su entorno con pretensiones ridículas para cualquier jurista medio. Mal augurio de un futuro que le espera con los brazos abiertos. Llega su poder donde llega aunque se crea todopoderoso y genial.

Pocas leyes se han aprobado desde que Sánchez llegó y se asentó sobre un volcán de egos. Podría haber sucedido, de haber gozado de mayorías suficientes, que hubiera sido otra cosa. En él todo es posible. En todo caso, suya fue la decisión de subir a la cúspide a cualquier precio y suya es mantenerse sin límite alguno o referencia al menos en los principios de la socialdemocracia que hace aguas con una extrema derecha que será imparable por culpa de quienes la han sembrado de tanto preocuparse de lo suyo olvidando lo común, de tanto jugar a la guerra entre ellos y poner la semilla en los sitios exactos para que florezca, de tanto pensar, erróneamente que la moderación y el consenso podían ser sustituidos por la confrontación e imponer un mundo propio y excluyente.

La Justicia seguirá sin funcionar porque a nadie interesa. A derecha e izquierda. Falta de jueces, fiscales, funcionarios y medios. Juicios que se demoran meses y años. Y solo ocupa el control de las instituciones de poder que minan la independencia con su apariencia sectaria. Incluso la Abogacía del Estado, que en las querellas frente al Juez Peinado en defensa de Sánchez por prevaricación está mostrando una ignorancia supina –de suspenso sin atenuantes-, o próxima al dolo y que aquí, la de la Generalitat, elabora informes de contenido ciertamente propios de actuar bajo demanda y al dictado.

Septiembre es la continuación de julio. Y julio fue el colofón de un curso que, menos mal, la sociedad impide que cale en su día a día. No nos enfrentamos en la calle y no nos insultamos. Menos mal. Poco a poco la gente pasa de todos y poco a poco la política deja de ser creíble. Y eso tendrá los efectos que en Europa se sienten cada vez con más intensidad. Pero, fuera de los lamentos, nadie está dispuesto a evitar lo que parece inevitable y no surge por generación espontánea. Avisados estamos.