Catastrofismo y ciertas frustraciones / Ilustración de Pablo García

Emanciparse no resulta fácil para un joven (o no tan joven ya) en nuestro país. La vivienda no es asequible, tanto para alquilar una como para intentar comprarla, y a eso se le unen los gastos de manuntención, ropa, ocio y otros factores. Especialmente si se aspira a vivir solo. Pese a la mejora de la tasa del paro y de los salarios, las condiciones precarias imponen su ley. La desigualdad entre las autonomías es también notable.

Y ello en el ámbito de una economía española que ocupa varios podios de crecimiento en la Unión Europea. No es oro todo lo que reluce, sí, pero no es cuestión de caer en una extendida sensación de pesimismo, de la que se encargan las grandilocuencias, las manipulaciones y las profecías nulas del PP de Feijóo y de la ultraderecha. La estrategia política del miedo, aquí o allá, funciona a toda máquina, como lo de la represión que promueve el «autócrata» Sánchez por llevar a efecto su Manual de resistencia. O sea, sobrevivir en el seno de su partido y situarnos en primera línea de la defensa de políticas progresistas que deben potenciarse.

Otra cosa es no terminar de creerse nunca que la fuerte desigualdad, de renta y riqueza, pueda disminuir y que la redistribución y la justicia social prosperen de forma sostenible y duradera. Según el papa Francisco, «el Estado está llamado a cumplir ese papel». ¡Palabra de Dios! Muy distinto es el talante de algunos sacerdotes que discursean peligrosamente en los púlpitos con monólogos populares de baja estofa. Quienes más presumen de catolicismo son los que menos defienden ciertos valores y difaman al pontífice, el representante del «diablo» en la Tierra.

Este es el espíritu «cristiano» que atesoran los impostores. Venden catastrofismo. Mensajes dantescos a ver si dejan huella y sirven para derrotar al mal, personificado en Pedro Sánchez, claro, y tener vía libre que permita acentuar las tropelías, dirigidas a una población con ciertas frustraciones, y enardecer a la superioridad (in)competente.

La criminalización generalizada hacia personas migrantes puede derivar en violencia. Recientemente ocurrió en Reino Unido. La creciente polarización desestabiliza la fragilidad del sistema democrático y se expanden y refuerzan los intereses del nacionalpopulismo. Los bulos y la xenofobia del alcalde de Badalona, García Albiol, amparada por el PP y en competición con Vox, relaciona siempre la inmigración con la inseguridad ciudadana. Los datos no lo confirman, de igual manera que los beneficiarios del ingreso mínimo vital son españoles en su inmensa mayoría. Solo ensucian el paisaje con insolidaridad y tremendistas e infundadas aseveraciones.

«Repeler por todos los medios» a estas personas, ha dicho el papa, es «un pecado grave». Les da igual a estos falsos practicantes de la fe religiosa, que rechazan a los que huyen de la guerra, la violencia, la persecución y otras penosas realidades. El fraternal cristianismo de la derecha consiste en esta clase de actitudes ante cualquier tipo de pobreza. La religión solo les seduce si se pone al servicio de sus oscuros intereses.

Feijóo y la formación conservadora, que le ríe las gracias, siguen con sus cínicas proclamas. ¿Ignorancia o mala fe? Montan pésimos números en su pista circense y juegan a disfrazarse de héroes en favor de las familias humildes, los servicios públicos y la democracia. Los que no creen en ninguna de estas cosas continúan sin reconocer la legitimidad de Sánchez y del Ejecutivo de coalición. Ni la capacidad negociadora en función de los diferentes resultados electorales. Que dimita y convoque elecciones es la obsesión, además de dedicar esfuerzos que en nada benefician a la ciudadanía.

No dejan de recordar que Núñez Feijóo ganó los comicios generales en julio de 2023. Ya se sabe que no fue presidente porque no quiso, sin poner en evidencia que compone gobierno al que le salen las cuentas. El PP ha perdido en las urnas en más de una ocasión y gobierna en comunidades o ayuntamientos por haber llegado a pactos con otros. Los timadores más contumaces acusan de engañar al vecino y se ponen al servicio de España y de los pensionistas, de quienes se han reído permanentemente. Hablan de «la miseria económica, política y social», pintando un panorama surrealista que poco tiene que ver con la realidad del país.

No deja de asombrar que estas conductas antisociales obtengan votos de la gente de a pie. Si pudiera gobernar Feijóo, el Poder Judicial, ese que ha tenido secuestrado durante más de cinco años, «impartirá justicia de forma independiente». Sí. Del mismo modo que lo hace el juez Peinado con su inadmisible activismo político y antidemocrático en pro del PP y contra Sánchez a través de su esposa.