El final del verano, la vuelta al cole y de siete a ocho en el súper con una piña en el carro

Material escolar en un establecimiento, en una imagen de hace sólo unos días. / ÁXEL ÁLVAREZ

Desde que tengo uso de razón, que para unos puede ser que consideren que hace relativamente poco tiempo de eso y para otros entiendan que ya hace demasiado tiempo de ello, el final del verano siempre me ha provocado una sensación de melancolía y tristeza que me produce un sentimiento emocional de pérdida. Dejar atrás la playa, el sol, el chiringuito, los pantalones cortos y las playeras y reencontrarme de golpe con la rutina, los atascos, el jefe, la clientela, los días en los que anochece mucho antes y con la cerveza 0,0, es como para «mear y no echar gota».

Septiembre representa esa desazón, el duelo por el verano que se marchó y el retorno a las obligaciones y a la cotidianidad, por eso, nunca he entendido los anuncios publicitarios que estos días invaden los canales televisivos donde aparecen niños/as supercontentos, saltando, corriendo, moviéndose de un lado a otro, como si se hubieran tomado Ventolin porque estaban resfriados, y todos ellos gritando de alegría por volver al cole, que digo yo que eso no es normal. ¿Cómo pueden estar contentos/as esas criaturas por regresar a clase y cambiar la playa, los helados y las bicicletas por estar sentados en un aula, en silencio, estudiando, comiendo en el comedor y luego tras una jornada intensa tener que acudir a clases extraescolares? Esto es muy delirante, como debe ser la cara de los maestros/as que mientras desayunan ven en la tele de la cocina estos anuncios de niños/as moviéndose de un lado a otro, frenéticos, cantando «Quiero volver», mientras empiezan a sentir arritmia, ahogos y otros síntomas del síndrome posvacacional.

Estos mismos síntomas, pero por otros motivos muy distintos, son los que sienten los padres y madres al contemplar atónitos la factura que deben pagar por la vuelta al cole de sus hijos, que, según diferentes fuentes, este año asciende a la suma de 492 euros por hijo, un 13 % más de lo que tuvieron que pagar en el curso anterior y, si hacemos una comparativa un poco más amplia, la sorpresa es aún mayor. En 2019, hace cinco años, la vuelta al cole por hijo suponía a las familias un gasto de 371, 87 euros, y en 2014, hace diez años, ese mismo retorno escolar significaba un desembolso de 265 euros por hijo. Esto quiere decir que, en comparación con hace cinco años, la factura ha ascendido aproximadamente un 32% y en comparación con hace diez años ha aumentado un 86%.

Para una familia de la llamada clase trabajadora, e incluso media, este gasto es completamente desorbitado y difícilmente afrontable, teniendo en cuenta los salarios que se perciben y el importe de los gastos ordinarios que deben soportar todos los meses. Ríanse ustedes de la cuesta de enero, la de septiembre es equiparable a subir en cuclillas el Aneto.

Las Administraciones públicas deben hacer un esfuerzo importante en potenciar y mejorar las becas y ayudas para rebajar la carga económica que supone cada año el regreso de los niños a las aulas, impulsando actuaciones que realmente supongan un alivio efectivo, como lo fue en su día la «Xarxa llibres» ideada, impulsada y ejecutada por Ximo Puig y el anterior Gobierno autonómico del Botánico. Actualmente, esta actuación sigue vigente, como el bono libro y las becas, pero este sistema sigue siendo insuficiente para poder hacer llevadero financieramente hablando el inicio del curso, ya que algunos conceptos quedan fuera de su cobertura. Además, quizás sería interesante actualizar el sistema de ayudas enfocándolas a la digitalización de la enseñanza y a la adquisición de medios informáticos y digitales para el alumnado. Para los niños/as hoy en día les es más sencillo y cotidiano moverse en el mundo y con los medios digitales que con un libro de texto o con una libreta.

Además, sería conveniente y considero que recomendable que los políticos y las administraciones llegaran a un consenso o pacto para no tener que cambiar cada cierto tiempo el plan de estudios y, con ello, en muchas ocasiones el contenido de los libros de texto, cambios que nunca he llegado a entender, salvo que por el cambio climático el Pisuerga no pase ya por Valladolid y el Ebro ya no desemboque en el mar Mediterráneo y se tenga que cambiar el libro de geografía para actualizarlo; que ahora dos más dos no sean cuatro, ni el valor de pi sea 3,14159, porque así lo ha dicho una influencer de Minnesota mientras se pintaba las uñas, por lo que se tiene que cambiar el libro de matemáticas; ni que Cristóbal Colón descubriera América en 1492, porque fue descubierta por Bera, primer Conde de Barcelona, porque así lo ha dicho Puigdemont mientras paseaba por la plaza del Portal de la Paz de Barcelona, en el distrito de Ciutat Vella, por lo que se tiene que cambiar el libro de historia. Muchos de estos cambios en el contenido de los libros de texto parecen responder más a intereses ideológicos o editoriales que realmente a la necesidad pedagógica de adecuar y actualizar sus contenidos. En España está regulado el tiempo mínimo que debe transcurrir para poder cambiar el contenido de los libros de texto (son cuatro años) a través del Real Decreto 1744/1998 de 31 de julio, si bien, siempre existen subterfugios editoriales que implican el que cada año se tengan que comprar libros nuevos y no sirvan los del año anterior, como son los cuadernillos donde los niños escriben directamente en ellos, por lo que estos no sirven de un alumno para otro, y se venden en muchos casos únicamente junto al libro de texto, por lo que también hay que adquirirlo.

Como al principio dije, me siento melancólico, y recuerdo que, cuando iba al colegio, llevábamos una libreta, un lápiz, un boli y un borrador, algunos incluso sacapuntas. Los libros de texto en aquella época también eran caros, como ahora, mi amigo Jaime tenía que esperar a que su padre vendiera la cosecha de la granada para poder comprarlos y muchos de nosotros los heredábamos de primos o vecinos. Eran otros tiempos, ni mejores ni peores, distintos, pero les aseguro que en aquella época ninguno de nosotros nos alegrábamos de volver al cole.

Así llega septiembre con el final del verano y el inicio del curso académico, mientras la gente queda entre las siete y las ocho de la tarde en el súper para ligar poniendo una piña en el carro de la compra, chocando el carro con el de la persona que le gusta como si con ella no fuera la cosa…. Como dijo Napoleón: «Nunca atribuyas a la malicia lo que se explica adecuadamente por la estupidez».