Historia del taxi

Taxis a la espera de clientes en el aeropuerto / Áxel Álvarez

Ricardo Arjona, cantautor guatelmateco tiene una canción del mismo título y que en Latinoamérica es todo un himno gracias a sus provocadoras, profundas e irreverentes letras.

Una de sus baladas más aclamadas se desarrolla dentro de un taxi y lo que cuenta resulta bastante kafkiano sobre un tema muy manido: una infidelidad cruzada. A través de la persecución de un taxi, la canción ha dado pie a que se convierta en un clásico en América latina.

Todo esto viene a cuento porque la semana pasada tuve la “brillante idea” de acudir a la exposición inmersiva que sobre Van Gogh se celebra en IFA, Instituto Ferial ubicado en territorio ilicitano.

Y en ese momento fui yo la que vivió una “historia de taxi”, aunque no me llame Norma, digna de la literatura del absurdo que para sí quisiera Ionesco debido a una más que inaceptable más de una hora de espera. Fue cuando pretendí volver a Alicante de esta visita a mi estimado Van Gogh. Se lo cuento, querida lectora, querido lector: entonces vivimos una situación incomprensible ya que durante la espera surgieron situaciones totalmente rocambolescas. Hasta en tres ocasiones, tres, me denegaron taxi para volver desde territorio ilicitano a la Terreta, ora desde Elche, ora desde Alicante. Me insistieron en que si no había ninguna reserva hecha anteriormente (no sabía cuánto podía durar la experiencia impresionista iferiana) no tenían por qué enviarme taxi alguno. Desde la centralita de Alicante me sugirieron a la policía para ver si ellos encontraban alguna solución. Llamé al retén policial y me dijeron que mi situación de desamparo era grave pero que no podían darme solución alguna. O que esperara a que llegara algún taxi en cualquier momento. La situación se iba pareciendo a una película de Spielberg (“La terminal”) por aquello de la cercanía del aeropuerto Miguel Hernández y por los problemas continuos y similares que allí se vienen produciendo contra los viajeros.

Como el que espera desespera, dice el refranero hispano, para que no me ocurriera como a la Penélope homeriana que tan dulcemente nos recuerda Joan Manuel Serrat, sin que se me diera solución a mi prolongada estancia cuando la noche se cernía sobre nosotros y nadie nos rescatara, finalmente apareció un hada madrina en forma de persona caritativa y desconocida que se avino a trasladarnos de vuelta a casa. Digo trasladarnos porque me acompañaban dos amigos venezolanos, Lucía y Edgar, recién llegados “al primer mundo”, que no daban crédito a esta situación. Yo les aseguré que éste no es el primer mundo para las personas discapacitadas…

Desde este otro mundo de la invisibilidad, pongan ustedes el número que deseen, ¿el cuarto?, a que estamos condenados las personas que vamos en sillas de ruedas (muchos más, también), clamo y exijo a los gobiernos del Partido Popular del Ayuntamiento de Elche, del Ayuntamiento de Alicante y de la Generalitat Valenciana que tomen, ¡ya! soluciones para que el taxi adaptado para las personas con alguna discapacidad (la mía es de más del 75%) se convierta en un servicio público a cualquier hora del día y, por supuesto, todo el año.

Que no se repita para otras personas la penosa aventura que nos avergüenza a propios y a foráneos. Y es que como señalaba el poeta Cernuda, la realidad y el deseo siempre van de la mano. Aunque en este caso, con desgraciada ventaja para la realidad.