Históricos de ayer y de hoy

Juan Manuel Moreno Bonilla

El primer Congreso Federal del pesoe data de 1888 por lo que las huestes de Ferreras no llegaron a cubrirlo. Suena increíble que sin el concurso de estos doctos en la materia pudiera adquirir trascendencia. Todavía no se lo explican.

Madrid y Toulouse han monopolizado prácticamente la celebración del mismo y Pablo Iglesias estuvo al frente desde el primero hasta el de 1921. A lo tonto a lo tonto Sánchez ya lleva diez aunque, por lo que ha dado que hablar, parece que fueran cien que es como pone a todo quisque. Y al no estar dispuesto a dejar de ser quien es, el cuadragésimo primero ni en Madrid ni en la ciudad que acogió a Rodolfo Llopis ni en la Barcelona reconquistada, sino en Sevilla en homenaje a quienes a bordo del R-8 prestado por Arfonzo cruzaron la frontera con Felipe de piloto dispuesto a sentar las bases en el comité nacional de Albi del vuelco a la organización. Los históricos seguro que andan emocionados con la elección de la tierra de ambos para tan magno evento y no habría que descartar que urdan una sorpresa al secretario general conforme se acerque la fecha. Es mucho el afecto acumulado.

Pero si no hubiese más carga de profundidad el convocante no sería el que lleva tarumba a buena parte del paisanaje. Andalucía es el gran territorio perdido y quiere situar la escenografía propia en primer plano porque si no es que no hay manera. Moreno Bonilla se ha colocado en otra dimensión. Acaba de regresar de China donde asegura haber conseguido 2.500 millones por lo que no ha tenido inconveniente en proclamar: «He visto una China muy abierta el mundo». Y, al mismo tiempo, a los escuadrones con los que cuentan los sucesores de quienes la gobernaron décadas es difícil entenderlos, parece que hablan chino. Juraría que por allí Sánchez se siente perdido. A los que puso tras el susanismo no le funcionan. Con la excusa del arranque de la Bienal no sería de extrañar que les haya dicho a ver si os enteráis de qué va la copla. Porque el que debe estar a punto de ponerse flamenco es él.