El problemón de La 1

David Broncano / MOVISTAR PLUS+

La 1 de TVE se va a topar ya mismo con el mismo problema existencial con que nos encontramos las personas a lo largo de nuestra vida cuando nos sentimos rechazados sin que hayamos hecho nada malo. Cuántos disgustos nos ha causado caer mal. Porque sí. «Algo habrás hecho», te señalan siempre con el dedo acusador. Aquí no hay más que un culpable y es el presidente del gobierno. Una parte considerable de este país no puede con él.

Los informativos de Antena 3 duplican en audiencia los de La 1 por la sencilla razón de que un buen número de espectadores evita intencionadamente los de TVE. Ojo, que lo relevante no es que los sintonicen uno o dos millones de españoles. Lo que trato de explicar es que lo que se consume en televisión es tendencia, es transversal, y los audímetros (que están muy bien estudiados por los sociólogos, a la manera de las encuestas electorales a pie de urna) nos representan a todos. Por eso podemos sacar la conclusión nada errónea de que una parte muy significativa de la población rechaza TVE. Salvo que se trate de actos patrióticos, relacionados con el Día de las Fuerzas Armadas, la selección nacional de fútbol, los Premios Princesa de Asturias y eventos como Eurovisión, poco quiere saber de ella. Haríamos bien en no ignorar estas evidencias, o hacer como que no nos enteramos. Siempre es bueno conocer en qué país vivimos y asumirlo.

Tampoco está mal saber que a los programas culturales que son territorio exclusivo de La 2 no les afecta esta batalla, puesto que tienen un techo de medio millón de espectadores fieles. Ni una posible victoria de la derecha los cambiará (a los espacios culturales, esperemos). Broncano sí va a ser víctima colateral de esta coyuntura.