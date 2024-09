Sumant esforços es guanya el partit

La afición en el Collao / Juani Ruz

Diumenge passat vam assistir a l’anhelat inici de temporada per al nostre Club Deportivo Alcoyano, que va tindre lloc, com no podia ser de cap altra manera, a casa, a la seua ciutat i davant la seua gent.

Enrere queden setmanes d’incertesa que van mantenir les aficionades i els aficionats preocupats i que, segurament, han suposat un abans i un després en la història del club i de la ciutat. I, davant la incertesa, no hi ha un bàlsam millor que les respostes en forma de fets.

Fets com la resposta de l’afició mobilitzant-se a través de les penyes. Hi ha més sòcies i socis que en temporades anteriors, i segur que eixe nombre es veurà incrementat en futures campanyes de captació que aniran arribant. L’estima que li té l’afició al club va quedar demostrada, una vegada més, en el primer partit de lliga on, malgrat que molts estaven immersos en ple període vacacional, hi va haver una bona entrada a l’estadi i s’hi va respirar un gran ambient festiu i de retrobament. El club i l’equip necessiten que siguem més, bastants més, i anime a tots i a totes a passar per les oficines del club a traure’s el carnet. La competició de l’Alcoyano és tremendament atractiva, el projecte esportiu és molt ambiciós i mereix el suport de tots i de totes. També cal reconéixer l’aposta esportiva que està fent la propietat per a consolidar un projecte futbolístic guanyador.

Igualment, en les darreres setmanes va notant-se la implicació empresarial, que també ha arribat. S’han sumat al projecte empreses importants, i fins i tot una d’aquestes empreses ha donat, actualment, nom al Camp Municipal del Collao. Estic convençut que la bona labor comercial i de màrqueting impulsada per l’entitat cap al teixit empresarial anirà donant resultats. És un treball que requereix confiança per les dues parts (club i empreses) un pont que és necessari tornar a construir.

I també cal valorar la resposta de l’Ajuntament per aconseguir que el projecte de l’Alcoyano continue estant a la nostra ciutat. En els darrers mesos s’ha renovat el conveni esportiu amb l’entitat una temporada més per una quantia de 199.597 euros i també cedint l’ús i l’explotació del Camp Municipal del Collao. En segon lloc, s’han agilitat els tràmits i s’ha adquirit definitivament la compra dels camps del Serpis a la Real Federació de Futbol per posar a la disposició del club el camp 3 per tal que l’entitat puga invertir-hi i reconvertir-lo en un camp de gespa natural que puga ser utilitzat pel primer equip com a camp d’entrenament. I en tercera instància, comprometent-se a invertir, durant els pròxims cinc anys, un milió d’euros en millores en el Camp Municipal del Collao, unes millores en una instal·lació municipal que és més que un espai esportiu a l’ús, ja que amb els seus més de cent anys d’història ha passat a convertir-se en un estadi referent del futbol nacional i a tenir un valor sentimental i patrimonial rellevant per a la ciutat. Sobre aquest últim aspecte, cal dir que ja s’han començat a fer les primeres intervencions. La restauració de la façana de gol A i les obres d’adequació i millora de les oficines –unes obres que ja estan en marxa–, a més de la instal·lació de plaques solars sobre la graderia general, que permetran una major eficiència energètica de l’estadi. I també s’ha iniciat l’expedient per a sol·licitar la llicència d’obertura del camp. Totes les actuacions executades i per executar seran, evidentment, consensuades pel club i per l’Ajuntament, un treball en equip necessari. També cal destacar l’actuació realitzada aquest estiu per part de la propietat del club, consistent en la substitució de la gespa anterior per una altra que té més prestacions; una inversió que millorarà les condicions d’ús de la superfície esportiva, tant pel que fa a la qualitat com a l’estalvi en els costos de manteniment.

Insistisc a dir que, amb la suma d’esforços, s’aconseguirà l’èxit: la propietat del club, els aficionats, els empresaris i la ciutat d’Alcoi representada pel seu ajuntament. En el futbol actual mai els esforços semblen suficients, ja que les xifres en què es mou aquest esport són aclaparadores. Però el partit ja ha començat. Ara toca jugar-lo i, com diuen els tècnics, hi ha molts partits dins d’un mateix partit. I depén de la capacitat d’adaptació i de la interpretació que es faça de cada moment que finalment se sumen els tres punts i s’hi aconseguisca la victòria. Juguem tots en aquest partit, en el Collao, a casa i amb una ciutat il·lusionada.