Los malos modos garantizarán tu fracaso; con educación, respeto, y buen humor, te irá mejor. / INFORMACIÓN

Hay gente que está permanentemente enfadada, como si tuviera una piedra dentro del zapato. Estas malas maneras revelan, según mi modesto criterio, en muchas ocasiones, un severo déficit de inteligencia, y no me refiero al coeficiente intelectual. Como dice Edward Norton en la magnífica película American History X : "La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado, el odio es un lastre". Probablemente no conocen un estudio estadounidense: los gestos de agradecimiento de las personas con las que somos amables, provocan una sensación placentera en nuestro cerebro que mitiga los efectos del estrés diario. Ya dijo Platón que "buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro".

Todos conocemos a gente que, cuando adquieren un cargo importante, se inflan como un globo, despreciándote, sin percatarse que vivimos en un mundo lleno de alfileres. Está demostrado que, a medida que ganamos autoridad, acabamos perdiendo capacidad empática. Señor importante, mientras te vaya bien, tendrás muchos amigos, pero si te va mal, no sufras: comprobarás la calidad de esas amistades.

Como leí hace tiempo: "Cuando te vistas, busca algo que combine. La cabeza con el corazón, la amabilidad con la buena educación. Porque una sonrisa te hace más atractivo que cualquier prenda de vestir. Si te vistes de respeto y educación, se te abrirá más puertas que si llevas ropa elegante". Conozco a un abogado, siempre impecablemente vestido, y con aires petulantes, del que todo el mundo se ríe cuando se da la vuelta.

Muchas veces te encuentras a gente que quiere tener razón sin dar argumentos, salvo unos cuantos chillidos. A estas personas, cuya única tesis es vociferar, les diré que las plantas crecen con lluvia, no con truenos. Mister gritoncete, no levantes la voz, simplemente, mejora tu argumento. Amigo lector, no vale la pena discutir. Es como darle medicinas a un fallecido. Le das la razón al otro, para que se sienta bien, y confirmas tu teoría previa: es un auténtico imbécil. Como escuché al catedrático de la UA, Manuel Desantes: "Hay que cambiar las espadas por palabras, y, a través del diálogo, construir". Recordad el megahit de Depeche Mode, People are people : "Es obvio que me odias aunque no he hecho nada malo. Ni siquiera te conocí". Y es que, al igual que la magnífica banda británica, "no puedo entender lo que hace a un hombre a odiar a otro hombre". ¿A cuánta gente conocéis que parece que odie a toda la humanidad?

Te contaré un secreto, amigo cabreado con la vida, dispuesto a llegar a la Confederación Hidrográfica de las Galaxias Neptunianas para que te hagan caso: sonriendo te sentirás mejor. Es preferible estar en el lado de la humildad, disciplina, trabajo, compañerismo, contribución, que en el de la soberbia y pésimos modales. Como escribió Séneca: "Es agradable ser importante, pero más importante es ser agradable". Mi madre decía: "No es suficiente que el envoltorio sea lujoso, lo importante es el contenido". Además, es preciso tener sensibilidad e interés por lo que te cuentan. La forma como tratas, piensas, hablas de los demás, define quién eres. Educación y buenos modales, abren puertas principales. Y un consejo: nunca niegues un saludo. Cada saludo es una oportunidad de conexión, de mostrar amabilidad y respeto hacia los demás.

Acabaré contándoos una anécdota personal que me enseñó mucho. El primer día que pisé los juzgados de Benalúa, hace más de treinta años, iba acompañando a un procurador experimentado. Entré en una sala pequeña, donde estaban tres funcionarios. Mientras mi "maestro" examinaba unas actuaciones, entró otro procurador. Tras saludar, eso sí, empezó a hablar en un tono muy elevado, exigiendo que le proveyeran un escrito que había presentado un mes antes, y, caso contrario, amenazaba con hablar con el secretario judicial. Los funcionarios, aparentemente, bajaron la cabeza, y le dijeron que lo resolverían enseguida. Pero, cuando el compañero salió de la habitación, empezaron a reírse, diciendo el más veterano: "Pues ahora no se lo hago, por chulo. A ver si tiene narices de ir a hablar con el secretario".

¿Moraleja? Los malos modos garantizarán tu fracaso; con educación, respeto, y buen humor, te irá mejor. Como leí a Michael J. Fox (inolvidable Marty McFly en Regreso al futuro) hablando de su enfermedad: "En la vida todo tiene su parte de estrés, de venirse abajo, de tristeza, pero me interesa buscar la parte divertida de las cosas, el humor es lo universalmente humano, y es muy poderoso". Expertos del Gobierno han determinado que la gente que ríe con frecuencia, gesto que, por cierto, no causa dolor, tiene una vida más larga que aquellos a quienes atropella un camión.