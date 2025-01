La visita navideña de Mazón a Elx

Mazón y Ruz, en Elche, en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

La semana pasada visitó Elx el todavía presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que, de forma inexplicable, aún no ha presentado su dimisión y al que Feijóo, tan experto en pedir dimisiones, no se la ha pedido. Será difícil encontrar un responsable político que, en tan poco tiempo, haya demostrado tan sobradamente su incompetencia y desinterés en los problemas de la ciudadanía valenciana como Carlos Mazón. Y, lo que es peor, con un resultado final tan trágico, estando de comida con una periodista, mientras la dana hacía estragos.

Lo que sí se sabe es que no estaba dónde debía estar, y que no tuvo ninguna prisa en incorporarse adónde hacía falta. La comida ocupaba todo su interés. También se sabe su nula voluntad de aclarar sus decisiones, o mejor, indecisiones, de ese 29 de octubre con la dana. Sus cambios de criterio, versiones interesadas, no asunción de responsabilidades, etc. le han transformado en un cadáver político, rompiendo lo que él pensaba que era el inicio de todo un «carrerón» emulando a su admirada Isabel Díaz Ayuso. Ahora es un lastre político que el PP, si mirase más por el interés general y no sólo por el partidista, debería soltar.

El rechazo que la figura de Mazón genera en el País Valenciano y, especialmente, en las comarcas centrales valencianas, es muy intenso. La manifestación de este domingo en Valencia, dos meses después de la dana, exigiendo su dimisión y responsabilidades políticas y penales, ha sido, de nuevo, muy importante y no será la última. El PP y, lo más importante, los valencianos, tienen ahí un gran problema.

Mazón, ante ello, ha decidido esconderse de las zonas más afectadas. Sabe que no es bienvenido, que la población le va a recordar su fracaso en la gestión (de la que era máximo responsable, aunque no lo reconozca) y que los afectados no olvidan ni entienden tanta despreocupación.

Por eso Mazón aparece tan poco por donde más debería aparecer: Las poblaciones más afectadas y con mayores víctimas. Y, cuando, inusualmente, lo ha hecho, ha sido sin previo aviso, casi a escondidas, en entornos no conflictivos y con el menor contacto con la población. Le espera un resto de mandato bastante patético.

Para disimular esa realidad, ha decidido intensificar más sus visitas a las zonas de Castellón y, especialmente, Alicante. Aquí espera encontrar menos conflictividad y dar una imagen de que está haciendo algo, y no sólo esconderse, desde esa Presidencia de la Generalitat a la que tanto ha desprestigiado con su comportamiento.

En ese contexto hay que entender la visita que Mazón hizo a Elx la semana pasada. Al contrario que en otras ocasiones, no se avisó con mucha antelación para evitar «sorpresas». Sabe que ni siquiera por aquí se entiende su comportamiento. Su visita, una especie de prueba de vida de que sigue siendo presidente, aunque no lo parezca cuando ha hecho falta, ha sido para reiterar unos anuncios ya conocidos y anunciar otros nuevos. Vamos, lo que viene siendo habitual en él.

En este caso, y de forma llamativa, se incluyó una visita al Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Aunque Mazón es joven, tal vez ya se haya sentido «desamparado» por la sociedad valenciana. Es de esperar que, tras la visita, haya reflexionado sobre el porqué de esa situación, aunque me temo que ni con ella ni con la coincidencia con el año jubilar por el Dogma que decretó Pio XII, Mazón se dé por aludido. Según él es un incomprendido, y todo por una larga comida con una periodista, que intentó ocultar, y de la que ya ha dado tres versiones distintas (primero fue privada, luego de trabajo y, ahora, de partido) y en la que, a pesar de estar en pleno apogeo de la dana, él y su acompañante parecían estar a gusto y desconectados de casi todo.

La visita a Elx también sirvió para refrescar promesas. Anunció, otra vez, la pronta firma del convenio para el tranvía. No entró en detalles de cómo sería éste, si el TRAM prometido o el «TRAM-PANTOJO» (buses tuneados de tranvía) que parece más probable. Tampoco se habla de plazos, presupuestos, condiciones técnicas, etc. Tal vez, en años próximos, se vayan firmando, aparte de este convenio, protocolos de actuación; acuerdos-marco de inversión, etc. y así hasta parar un tren.

Igual pasa con la Ronda Sur, de ésta Mazón nos ha dado otra ronda de promesas. Todo apunta a que, en esta legislatura tampoco se avanzará un metro en su finalización. Los presupuestos de la Generalitat y los del Ayuntamiento apuntan en esa dirección.

Sí tuvo concreción para anunciar una subvención para la restauración de la Basílica de Santa María. Nada menos que 200.000 euros. Recordemos que según los proyectos conocidos, el costo de la misma podría ascender a más de 7 millones de euros. Podría decirse, y nunca mejor dicho, que menos da una piedra. Pero la cifra parece algo más simbólica que otra cosa. Con ayudas como ésta, si aquello no se estropea más será por un milagro del año jubilar por el Dogma. Para que luego digan.

También anunció las obras del Centro de Salud del Travalón que, increíblemente, el anterior Botànic tanto tardó en gestionar, así como la sede provincial del IVASPE en Elx. De su promesa sobre las Clarisas lo único claro es que aquello está muy oscuro.

Mazón acaba 2024 con Elx repitiendo promesas viejas, añadiendo nuevas y con pocas concreciones. A ver si en 2025, si sigue, hace algo más. n