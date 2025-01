Concòrdia entre ells (I)

Acte inaugural del passeig de les Germanies, el passat dia 19 de desembre. / Áxel Álvarez

Com a l’estat espanyol, a Elx la memòria democràtica del segle XX continua pendent d’un consens institucional de mínims. El passat dia 19 de desembre el govern municipal (PP i VOX) inaugurà la remodelació (parcial) del passeig de les Germanies, una obra pública que sembla haver entrat en el rànquing d‘obres inacabables que lidera la Sagrada Família, de Barcelona, i que, com esta, serà difícil saber-ne el cost parcial i total, il·luminació inclosa. A pesar del nom pompós de «Jardín de la Concordia» amb què ha estat presentat en societat, el mateix dia de la inauguració els quatre alcaldes socialistes vius de la ciutat publicaven un escrit, signat conjuntament, a través del qual es desvinculaven de l’acte organitzat per l’alcaldia i en donaven les raons. També renunciaren a participar-hi els regidors dels altres dos partits que integren la corporació (PSPV i Compromís), així com organitzacions sindicals (CC.OO, UGT, Intersindical Valenciana, etc.), o familiars de víctimes de la dictadura franquista.

Malgrat que qualsevol declaració institucional, per a ser-ho formalment, ha de comptar amb la unanimitat de tots els membres de la institució que la promou, el primer regidor, Ppunt Ruz, va considerar que esta manca d’adhesió dels altres regidors de l’Ajuntament d’Elx, i de la meitat de la ciutadania il·licitana, era irrellevant ja que l’objectiu fonamental de l’acte era la restauració del monument col·locat per la dictadura de Franco l’any 1944, que exaltava la memòria dels morts «en la cruzada» feixista. De fet, els parlaments de les autoritats glossaren fonamentalment això: la «Cruz de la Concordia», i reiteraren el discurs heretat de la dictadura sobre el passat, perpetuant un complet menyspreu sobre si la resta dels morts durant la Guerra d’Espanya (republicans, socialistes, comunistes, anarquistes, ateus, agnòstics, etc.), eren catòlics, o no.

Segons el diccionari, «concòrdia» és un «estat d’harmonia que resulta de l’acord dels sentiments, de les idees, etc., entre dues o més persones». En el context que ens ocupa cal entendre-ho entre dues ideologies, bàndols enfrontats o partits, però ja hem vist que tota l’esquerra consistorial o sindical es va desvincular de l’acte.

És per això que cal parar atenció a la segona accepció del diccionari: «Acord per estipulació o convinença», i és ací on crec que cal emmarcar la «representació» del passat dia 19: la concòrdia signada entre PP i VOX per salvar el coll del soldat Cpunt Mazón, al qual tantes coses deu el primer edil. La resta, la memòria democràtica de la II República, la sublevació militar, la guerra civil, la dictadura, la Transició i la reconciliació de les «dos Espanyes», era el paper d’embolicar d’un acte de propaganda ideològica i de partit. Segurament per això mateix la inauguració fou apadrinada únicament per la diputada ultra i presidenta de les Corts Valencianes, i pel diputat del Partit Popular, Suárez Illana. També hi assistí, és cert, l’anterior alcaldessa conservadora, Mpunt Alonso, la primera a reivindicar l’últim alcalde falangista de la dictadura. A més, cal recordar que la regidora Rodil va cloure el seu parlament amb un integrista «Viva Cristo Rey», que anul·la qualsevol possibilitat de concòrdia social.

De més a més, la remodelació del passeig s’ha revestit d’un seguit d’elements destinats a difuminar la violència política de la dictadura. Per exemple, s’hi oblida la Llei de Memòria Democràtica (Llei 20/2022) i s’hi invoca (parcialment) la Declaració Universal dels Drets Humans, s’hi incorpora una línia de continuïtat històrica, selectiva, amnèsica i clarament ideològica en un dels laterals del monument o, fins i tot, amb la utilització de cites de diferents escriptors sobre la importància de la memòria, que van des d’Aristòtil a Jorge Luis Borges, sense oblidar Vives, Shakespeare, Flaubert, Antonio Machado… o El Rey León (literal!!!, tota pedra fa marge en la infàmia municipal). Tot està arrebossat d’una interessada manipulació doctrinària conduent, no a la «concòrdia històrica», sinó a normalitzar la dictadura franquista, de la qual els dos partits se senten marmessors.

En conjunt, la inauguració resultà ser un míting del bipartit, pagat amb recursos públics de la ciutat, al servei dels seus pactes per a repartir-se el pressupost i les cadires. Com per exemple, la del president de la Generalitat, ni que siga en un restaurant i companyia diferents.