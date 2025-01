Lalachus y David Broncano. / RTVE

Los espectadores no se rasgaron las vestiduras ni huyeron como una estampida de ñus en busca de pastos más jugosos. Las pantallas de la televisión no sufrieron un espasmo ni se fundieron en negro. La presencia de Lalachus junto a David Broncano en las Campanadas de TVE trajo mucho más que espontaneidad y alegría. «Ojalá que para el año 2025 dejemos de opinar sobre los cuerpos ajenos porque todos los cuerpos son válidos del tamaño que sean», deseó Lalachus. Y el cuerpo de la cómica, alejado de esos mandatos de belleza que hemos acabado aceptando como normales, gritaba a todas las niñas y adolescentes que, sean como sean, pueden ser geniales, divertidas y admiradas. Protagonistas de una vida completa y exitosa. No es poca cosa, más aún cuando los trastornos alimentarios en las más jóvenes se están incrementando de forma alarmante.

Sara Bujalance, directora de la Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia, advertía hace unas semanas que, en 2024, de los 5.000 nuevos casos que ha atendido la asociación, entre un 20 % y un 25 % han correspondido a menores de 14 años. Las redes sociales no son ajenas a la presión estética. Un bombardeo de rutinas de ejercicio, dietas de todo tipo, consejos delirantes y la exposición constante de cuerpos de una extrema delgadez (muchas veces retocados con filtros) impactan en las adolescentes atrapándolas en una espiral de insatisfacción, culpa y autoexigencia. También ahí, en las redes, es fácil encontrar comentarios despectivos sobre el aspecto físico de Lalachus. Tan pronto se supo que compartiría retransmisión con Broncano, los insultos se exacerbaron.

Los espectadores no abandonaron a los cómicos. No huyeron en busca de cuerpos más esculpidos, de desnudeces vestidas de sandeces. Todo lo contrario. Broncano y Lalachus lideraron la retransmisión de las Campanadas y el minuto de las uvas. «Hemos venido aquí a gozarla fuerte», animó ella al reclamar respeto por todos los cuerpos. Frente al odio que daña, la voluntad de exprimir la vida. Feliz 2025.