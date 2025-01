La tiranía del nacionalismo

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos / Europa Press/Contacto/Brian Cahn

«La vigilancia eterna es el precio de la libertad» es la frase que atribuyen a uno de los primeros presidentes norteamericanos, Thomas Jefferson, citado por Timothy Snyder profesor de historia de Yale. Significa que «la democracia estadounidense debe ser defendida de los estadounidenses que pudieran aprovecharse de sus libertades para provocar su final». «Tener en cuenta la historia, cuando nuestro orden político parece estar amenazado es una tradición fundamental de Occidente» (Sobre la tiranía. Veinte lecciones que aprender del siglo XX. Galaxia Gutemberg. 2017). El libro fue publicado en 2017 durante el primer mandato de Donald Trump y hoy, a partir del próximo día 20, cobra más actualidad. Los veinte capítulos contienen las advertencias a tener en cuenta, porque el legado democrático no nos protege automáticamente. Citando a Platón, señala que los demagogos se aprovechaban de la libertad de expresión para erigirse en tiranos.

Le preguntaron «no vas a ser un dictador, ¿verdad? No, no, le contesté —contó Trump— excepto el día 1º estamos cerrando la frontera y estamos perforando, perforando, perforando, después de eso no soy un dictador». Algún senador republicano insistió en que Trump estaba bromeando sobre sus planes de ser dictador, esos comentarios son «parte de su atractivo… esa autenticidad». Son las instituciones las que nos ayudan a conservar la decencia. «El error consiste en presuponer que los gobernantes que han accedido al poder a través de las instituciones no pueden modificar ni destruir esas mismas instituciones aunque eso sea exactamente lo que han anunciado que van a hacer».

Trump y sus asesores, en esta ocasión, ya anunciaron represalias en caso de ganar. Quiere que el Departamento de Justicia —y el FBI— investigue, bajo la dirección del presidente, a los exfuncionarios y aliados de su tiempo que se han vuelto críticos. Lo que Trump ha llamado luchar contra «el enemigo desde dentro». Esta es una de las medidas del Proyecto 2025: «Garantizar que los departamentos y agencias federales tengan cuadros sólidos de personal político». En público también ha prometido nombrar a un fiscal especial para perseguir al presidente Biden y su familia.

El proyecto 2025 de la Fundación Heritage, de extrema derecha, ha comenzado a poner en marcha un plan en este segundo mandato. Ahora tiene la mayoría en ambas cámaras y muchos más poderes que en el primer cuatrienio. Implantarán una fuerza laboral designada políticamente, compuesta por personal de confianza, más allá de la cantidad habitual, en el ámbito federal. Por supuesto, hay unas medidas enérgicas contra la inmigración, creando una nueva «agencia de inmigración y Patrulla Fronteriza» y sugiere utilizar personal militar para deportar a millones de personas que ya están en el país ilegalmente. «Se debe poner fin a la inmigración ilegal, no mitigarla; se debe sellar la frontera, no reordenar sus prioridades», dice el plan. Trump ha negado en múltiples ocasiones que este sea su plan pero ha sido elaborado por personas que ocuparon cargos relevantes en el primer mandato. Plantea además serios recortes en programas federales de educación temprana y para personas de bajos ingresos y en última instancia el departamento de Educación «debería ser eliminado». El plan propone reducción de las protecciones contra el cambio climático eliminando la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica que pronostica el tiempo y hace un seguimiento del cambio climático de la que dice es «uno de los principales impulsores de la industria de las alarmas sobre el cambio climático». Aumentaría las perforaciones en el Ártico y cerraría los departamentos de cambio climático de la Agencia de Protección Ambiental, al mismo tiempo que facilitaría el impulso de la producción de combustibles fósiles. Incluso el plan propone la creación de un servicio militar obligatorio.

Comprar Groenlandia a Dinamarca, incorporar Canadá a los Estados Unidos, efectuar incursiones militares en México para frenar a los narcos, retomar el pleno control del canal de Panamá, que Ucrania firme una paz dictada por Putin, apretar a los europeos para que paguen más cuota a la OTAN y compren más petróleo y gas natural licuado en el mercado estadounidense… Son ideas que Donald Trump ha expresado estos últimos días, antes de acceder por segunda vez a la presidencia de los Estados Unidos de América.

«El presidente es un nacionalista, que no es en absoluto lo mismo que un patriota. Un nacionalista dirá que eso no puede ocurrir aquí, lo que equivale al primer paso hacia el desastre. Un patriota dice que eso podría ocurrir aquí, pero lo impediremos». (Timothy Snyder. Sobre la tiranía).