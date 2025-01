Cada vez es más común denotar superioridad moral en las redes sociales.

Estoy harto de los que se creen con autoridad moral para exigir al resto de la sociedad que sigan sus planteamientos, sean los que sean. Ya sé que voy a ser políticamente incorrecto, pero, por poner un ejemplo que no moleste a nadie, los familiares de las víctimas de las Guerras Púnicas, que es verdad que sufrieron lo indecible, no son ni más ni menos que cualquier ciudadano a la hora de discutir, reivindicar o protestar. Todos tenemos agravios y víctimas en nuestras familias, más antiguas o más recientes, pero eso no nos da derecho a parar el mundo porque no estemos de acuerdo en que avance.

Es muy respetable, incluso debería ser lo habitual, empatizar con el dolor ajeno, especialmente si los victimarios andan vivos y coleando. Si me preguntan, yo sería partidario, en la mayoría de los casos de terrorismo y de asesinato, de encerrar al culpable en una mazmorra fría y tirar la llave. Eso es venganza, no justicia, pero no siempre la justicia es justa y desde luego produce a los familiares una sensación inmediata de reparación del daño. Probablemente sea solo un alivio pasajero para el dolor, pero no descartemos los efectos beneficiosos para la salud mental de las vendettas compulsivas. No quiero ser catastrofista, pero si preguntaran anónimamente, un porcentaje muy alto de la sociedad estaría a favor de los ajusticiamientos públicos con sangre y vísceras esparcidas.

Y de verdad que no puedo con la utilización partidista de las víctimas, sean de los terroristas, de los arrebatos machistas, de la guerra civil o de los abusos del imperio austrohúngaro. Tanto tirarse los muertos a la cara debería dar sonrojo, pero no hay ni pizca de remordimiento. Todo vale para ganar cuota electoral, incluso aunque las víctimas no importen nada en absoluto más que como granero de votos o ariete contra el rival. Y ya cuando algunos hacen negocio de su victimismo, sin ser siquiera víctimas directas y viviendo del cuento de los que sí lo fueron…

La superioridad moral consigue al final lo contrario que intenta. Las víctimas, pobres, se convierten al final en antipáticas cuando son utilizadas de forma obscena para defender una postura o una bandera. Seamos inclementes con los verdugos, pero que la condición de víctima no justifique cualquier argumento que no tenga nada que ver, ni de forma aproximada, con la causa por la que perdieron la vida.

La supuesta autoridad moral es uno de los mandamientos de la globalización y de las redes. Bajo esa manta puede cubrirse cualquier entuerto, gano si tengo ese comodín y lo mismo da si soy una minoría racial, étnica, sexual, de color, religiosa o de seguidores de Star Trek. Mi opinión tiene entonces un handicap de menos cincuenta, comparada con cualquier grupo que haya conseguido convencer a la masa de que son una minoría perseguida.

De la supremacía de las minorías a los ofendiditos hay un camino muy corto, y de ahí a los autos de fe para los que se desvían de la norma, apenas un trecho. Sacar una estampita con una vaca en vez de un corazón doliente puede ser o un chiste o un crimen, depende de dónde situemos la línea roja. Está bien cuando unos opinan una cosa y los otros la contraria, lo malo es cuando se pretende levantar el patíbulo para ejecutar a los infractores. Que la extrema derecha o los radicales religiosos peguen gritos por la estampita, es normal, que gente seria como los obispos, se escandalicen, me parece una sobreactuación de libro, que les pone en un nivel cero de tolerancia y sentido del humor. Aunque sea zafio y maleducado, que el humor por encima de todo debe ser irreverente.

Las redes tiran de guillotina que da gusto y algunos jueces tienen la piel muy fina para encausar supuestos atentados a la fe, cual si estuviéramos en una república islámica. Por eso la policía religiosa es el sueño húmedo de muchos de estos telepredicadores de las redes sociales, porque perseguir por anticipado amedrenta a los blasfemos.

Desde luego que son malos tiempos para la libertad de expresión. Occidente está copiando lo peor de Oriente en cuanto a intolerancia. Me pregunto si el individuo no cambia y sólo lo hacen la sociedad y las leyes, cuando en lo más hondo no hay variaciones significativas entre un chiita y un cabeza rapada.

¿Las redes son la nueva Edad Media, menos teológica y más tecnológica? Todo puede ser. Al fin y al cabo, la historia es un constante «ritornato» y cuando crees que has alcanzado la cumbre de la civilización, ruedas colina abajo.