Meditando sobre las clarisas

Santa Lucía, sobre la puerta a la antigua capilla de Clarisas / Áxel Álvarez

El antiguo convento de Frailes Mercedarios, en la actualidad de Monjas Clarisas, es uno de los pocos edificios que perviven en Elche de una época hoy olvidada. Situado extramuros de la población, ayudó a configurar esa extraña urbe que caracterizó el urbanismo barroco español y que algunos historiadores denominarían «la Ciudad Conventual». Sin alcanzar las proporciones de Orihuela (auténtica ciudad conventual) en Elche disponíamos de tres conventos situados todos extramuros y una cantidad equivalente de parroquias en el interior de la ciudad. Los conventos eran: el de las Clarisas (desaparecido), estaba situado en la actual Glorieta y los de Franciscanos y Mercedarios que siguen todavía hoy en pie. Esta singular urbe, que se estructuraba a través de un entramado de parroquias y conventos, se mantuvo en nuestro país hasta que ya alcanzado el siglo XIX surgió la construcción de la «Ciudad Liberal». Las instituciones de la esta nueva ciudad se asentaron a menudo sobre conventos secularizados. Otras veces como sucedió en Elche con las Clarisas, tras su derribo se conformó una plaza pública.

El Convento de la Merced, hoy muy mutilado y encogido, ha llegado a nuestros días en lamentable estado. Nada queda de la Iglesia que fue saqueada en las quemas de conventos acaecidas durante la República. Apenas subsiste el patio interior que ocupaba una buena parte de la manzana. Tras la guerra civil se fue vendiendo por trozos, permaneciendo su reducida existencia a la realidad que hoy contemplamos. Tan solo queda una portada con escultura monumental y representa una extraña historia sobre el martirio de Santa Lucía. Esta Santa sufrió suplicio mediante una violación grupal por parte de los miembros de una legión romana. En la portada, la santa está escoltada por dos seres malignos con extrañas colas, que entre sus manos sujetan unos enormes falos. En fin, triste historia esa de la violación hasta el martirio de Santa Lucía.

Volviendo al edificio, su interior conserva restos de buena arquitectura como su claustro o una sala con bóvedas de crucería tardogóticas. Creo que es necesario el estableciendo de un plan de actuación estructurado en torno a un Proyecto de Restauración que busque recuperar el buen estado del edificio. Y no me parece mal actuar por medio de sucesivas campañas que devuelvan al edificio a un estado de conservación que permita su uso para actividades culturales. Pero saltando a otro orden de cosas, hace años solíamos meditar sobre temas hoy abandonados. Uno de esos asuntos fue lo que los filósofos de la escuela de Frankfurt llamaban «la crítica de la razón instrumental». Se trataba de reaccionar ante los procedimientos encaminados a valorar solo fines y utilidades, dejando de lado otras consideraciones. En la Escuela de Arquitectura este pensamiento tuvo su proyección, pues el Movimiento Moderno del s. XX había derivado hacia una exaltación de la función como único sustento de la forma. Este Funcionalismo llevaría al empobrecimiento de los criterios estéticos, incluso al rechazo de la propia arquitectura ornamentada, proponiendo un minimalismo funcional. Esta discusión fue una de las bases sobre las que se construyó la «Postmodernidad» que volvió a valorar aspectos formales en la arquitectura.

Convento de las Clarisas / Áxel Álvarez

En esa línea argumental quiero plantear un concepto que puede parecer de entrada un tanto extraño: ¿Puede un edificio carecer de uso? ¿Puede simplemente mostrarse a sí mismo? Relataré una experiencia. Cuando comenzaron a restaurar la Casa Modernista de Novelda para la Caja de Ahorros de esa localidad, mi padre y mi tío y los miembros de la propia Caja tenían en el pensamiento la creación de un centro cultural para la ciudad. Sin embargo poco a poco la vivienda fue seduciéndolos de tal manera que al final plantearon la rehabilitación para que la vivienda se mostrase a sí misma, convirtiéndose en un museo de cómo era el habitar de la alta burguesía de Novelda.

Volviendo a las Clarisas, ya me mostré en su día contrario a que el edificio pudiera transformarse en Hotel. Hoy me planteo también su posible transformación en Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana y se me hace difícil su comprensión. La idea de situar un museo de artes plásticas contemporáneas parece atractivo en primer término, pero desde un punto de vista técnico las exigencias sobre acondicionamiento, con temperaturas y humedades estables que exigen hoy los directores de museos, así como el conjunto de requerimientos necesarios hacen difícil que este viejo edificio pueda cumplir con todo. Por otro lado el poco tamaño de sus estancias hace que albergar arte contemporáneo con sus dimensiones a veces exageradas sea problemático.

En fin, me contentaría con un pequeño centro cultural que mostrara como era la ciudad, desde sus baños árabes y su pertenencia al mundo musulmán hasta su transformación en parte de una ciudad conventual. Porque creo que lo esencial en este caso es el edificio en sí y no el programa de necesidades que desarrolle.