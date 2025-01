¿A quién le importan los Presupuestos?

María Jesús Montero presenta los Presupuestos 2023 / Chema Moya

El Gobierno encara un nuevo año, 2025, sin haber logrado aprobar los que serían los primeros Presupuestos del Estado de esta legislatura, que se inició en el agosto de 2023. Aunque el presidente del Gobierno no ha tirado aún la toalla, y la vicepresidenta María Jesús Montero tiene el encargo de negociar con todos los variopintos grupos parlamentarios para presentar un proyecto de ley de Presupuestos, el Ejecutivo es consciente de las dificultades de poderlo sacar adelante después, en el Congreso de los Diputados. La agónica negociación del reciente paquete fiscal es buena prueba de ello.

El Gobierno quiere unos nuevos Presupuestos. Aunque lo cierto es que la realidad está demostrando que se puede gobernar y abordar prácticamente las mismas políticas con Presupuestos, que sin ellos, aunque este camino -eso sí- sea más tortuoso. La ausencia de Presupuestos no ha impedido que el gasto del Estado haya crecido el 7,8 % hasta noviembre, el triple de lo que lo hacía en 2023 y casi el cuádruple que en 2022. En particular la suma de las partidas de inversión han subido el 17 %. Para 2025 (sin Presupuestos, aún), el Gobierno ya ha adoptado las decisiones para subir las pensiones y para aumentar las transferencias a autonomías y ayuntamientos, con ayuda del decreto de prórroga aprobado el pasado 23 de diciembre. Y no tardará mucho en anunciar el incremento para los sueldos públicos. La ausencia de Presupuestos tampoco ha impedido que la economía española sea la que más va a crecer entre las desarrolladas, según el FMI. El propio semanario británico The Economist ha señalado la economía española como la mejor entre las avanzadas en 2024.

Siendo así, ¿a quién le importa que no haya Presupuestos? Y la respuesta, probablemente, tiene mucho que ver con la imagen de estabilidad que interesa mostrar a cualquier Gobierno que se precie. Con Pedro Sánchez en La Moncloa, desde junio de 2018, solo ha habido nuevas leyes presupuestarias para 2021, 2022 y 2023.

No ha sido capaz de sacar los primeros Presupuestos de esta última legislatura. Pero a la economía parece no importarle mucho.