Como novios para siempre

Siempre buscamos el amor y la felicidad, pero cuando ya se ha vivido un ratito, sabemos que las promesas colgadas únicamente del vacío de la ilusión se tambalean hasta estrellarse. Así que, cada vez más, y es tendencia aquí y en toda Europa, al llegar a una edad adulta e incluso en la vejez, ellas y ellos, con distintas biografías familiares previas, encuentran en el modelo LAT (vivir juntos pero separados, del inglés Living Apart Together) una buena fórmula de relación. Comprometida, realista, romántica e incluso más libre; especialmente cuando la decisión es madura y no deriva de las circunstancias. El LAT en las personas adultas mayores no se configura como una etapa de transición hacia la convivencia bajo un mismo techo -como es habitual en la juventud-, sino de una fórmula establecida como duradera en el tiempo y estable intrínsecamente.

Los dos miembros del LAT se sienten pareja y así les identifican amigos y familiares. Cada quien tiene su propio hogar, duermen juntos varios días a la semana en una de las dos casas -mayoritariamente a menos de treinta minutos de distancia-, comparten salidas y proyectos, a la vez que ofrecen espacio y tiempo a sus actividades y apegos personales. Y al evitar la convivencia en un mismo hogar, se reducen las fricciones del día a día, que tanto lastran la armonía y el amor. Mantener el espacio personal mientras se disfruta de una conexión íntima puede conllevar, pues, un equilibrio positivo entre la independencia y la intimidad muy saludable emocionalmente. El LAT incluso puede resultar más beneficioso para las mujeres, ya que permite una mayor igualdad de género dentro de la relación (ellas son más libres para tomar sus decisiones y además no tienen por qué ocuparse del cuidado del hogar de ellos).

¿Qué ocurre cuando uno de los dos miembros tiene problemas de salud o de cualquier otro tipo? Ahí actúa el compromiso. Porque, en todas las relaciones, amarse es cuidarse.

Por cierto, ya va siendo hora de que, en la reglamentación de las parejas de hecho, aquello de un mismo techo sea una elección y no una obligación.