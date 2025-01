50 sombras de Laporta

Joan Laporta, ante los compromisarios en la Asamblea extraordinaria para validar el acuerdo con Nike. / FC BARCELONA

Cuando hablamos de fútbol, el color de la camiseta nos nubla el cerebro. Si eres de un equipo, parece que debas defender a muerte a sus dirigentes. ¿No puedes cuestionarles?¿O es que debemos chuparnos el dedo, diciendo que nuestro equipo está por encima de todo? Hoy os hablaré, como barcelonista que soy, de la gestión de Joan Laporta, con tantas sombras como Grey.

Cuando ganó las elecciones del 2021, muchos pensamos que reeditaría los éxitos de su anterior mandato. Pero recordemos que en el 2003 tenía detrás a Marc Ingla, Sandro Rossell, Ferrán Soriano y Cruyff como mentor espiritual. Y no olvidemos su estrepitoso fracaso en las elecciones del 2015.

El primer sopapo vino con la marcha gratis de Messi. Entonces nos contó que no conocía en profundidad las cuentas del club, y era imposible pagarle al argentino su salario. Nos lo comimos con patatas, y algunos aún no hemos hecho la digestión.

El tema de Xavi se tramitó fatal. El entrenador dice a mitad de temporada que se irá al finalizar la misma, el club le convence para que se quede, y, finalmente, le echan. Yo creo que el técnico egarense, que fue un jugador mítico, como preparador, especialmente en Champions, competición que da mucho dinero, era mediocre. Pero la gestión de su despido fue patética.

Trae como director deportivo a Deco, un exjugador de su anterior etapa, sin ninguna experiencia, y que nada relevante ha hecho al frente de su departamento. Para mi gusto, está ahí por dejarse mangonear y ser amiguito del presidente, y a años luz de Mateu Alemany.

Como no hay dinero, y caso de haber pérdidas tiene que avalar con su patrimonio, se inventa unas palancas para poder formar un equipo competitivo. Eso lo veo bien, exclusivamente para un momento puntual, jamás como sistema. Pero los fichajes han sido un desastre.

El Manchester City compra a Ferrán Torres por 25 millones, apenas juega, y un año después lo adquirimos por más del doble. ¿Alguien me explica esa curiosa revalorización? Por alguien que, más que un tiburón, ha demostrado ser una sardinita.

Això de Vitor Roque és per a pixar i no tirar gota. Al contrario que a Endrick (otro fiasco), a este brasileño no le conocía ni el Tato. Sin embargo, se han pagado 30+31 millones por él... para que juegue en el Betis durante dos años. Es como si te compras una Vespino a precio de BMW, y acto seguido, como obviamente no pasa de 80 km/h, se la das a tu vecino. ¿Quién autorizó ese fichaje, y con qué informes? Y pensad que Raphinha ahora es Crackinha… pero durante dos años fue Paquetinha.

Otro fichaje que, estando Pedri, tampoco comprendo es el de Dani Olmo, que probablemente no podrá jugar este año (pocos jugadores querrán venir en el futuro. El daño reputacional es gravísimo). También tenías al titularísimo Gündoğan en esa posición. Y le dejas irse gratis, para traer al irregular jugador catalán, por 55 millones que no tienes. Recordemos que pudo jugar el año pasado porque tuvimos la “suerte” de que Christensen se lesionó. Para lo que juega Szczęsny (más consonantes seguidas, imposible), ¿no podían haber usado la ficha de Ter Stegen? Estamos siempre caminando sobre el alambre. ¿Entendéis por qué Nico Williams no quiso venir? Por cierto, ¿alguien piensa en el pobre Pau Víctor?

Se nos “vende” un magnífico acuerdo con Nike, pero desconocemos sus detalles, porque es confidencial. Eso sí, el intermediario inglés se ha llevado 50 millones de comisión. Luego viene el no fichaje de Heurtel para el equipo de baloncesto. Como Laporta ve que las redes sociales montan en cólera, (¿dónde está la sorpresa?) se echa atrás. Supongo que, como boomer que soy, creo que, cuando das la palabra, es ley. Para mi gusto, es vergonzoso lo que se ha hecho con el francés.

Se están malvendiendo palcos VIP de un estadio que no se ha construido. ¿Escuchará nuestro presidente la canción de Bowie The man who sold the world?¿Qué herencia le dejará al presidente que haya en 10 años?

Se nos contó que el Nou Camp estaría terminado antes del 2025, y resulta que seguiremos un año más en Montjuic. ¿Por qué se nos miente? Pues porque nos comemos cualquier milonga, y blanqueamos todo, sin criticar lo negativo, o al menos, plantear cómo podría hacerse mejor.

¿No tomamos lección de los errores de Bartomeu? Se aceptó el relato, la gente se quedó dormida, y nos colaron los Dembeles, Coutinhos y Griezmanns. Cuando despertamos entonces, estábamos en una pesadilla. Aprendamos de aquello, Laporta no tiene carta blanca para hacer y deshacer a su antojo. El club se maneja como un negociete familiar, y necesita un CEO. Hay que hacerle saber que le estamos fiscalizando. Él no es el Barça, sino un señor que coyunturalmente está pasando por allí. Jan, como cantaba The Police: I'll be watching you. ¿Mi propuesta? ¡Elecciones en junio del 2025! Y no haré ninguna rima…