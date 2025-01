La sociedad está anestesiada

Efectos de la dana en Paiporta. / Fernando Bustamante

Llevamos dos años largos viendo a diario imágenes desgarradoras producidas por las guerras, las noticias nos bombardean con ciudades destrozadas, miles de cadáveres desparramados por los suelos, como si de animales se trataran, la vida humana ya no tiene valor, y entretanto nos dan cada día cifras de personas ya fallecidas y ya no reaccionamos, el mal ejemplo de los más poderosos mandatarios corruptos y sanguinarios se impone ante los derechos humanos, y de nada sirve que algunos hombres buenos se esfuercen por condenar esos genocidios. Entre tanto, los ciudadanos ya no tenemos capacidad para tragar tantas maldades e injusticias, estamos anestesiados.

Mientras, aquí en España tres cuartos de lo mismo, solo puedes escuchar todos los días las memeces del novio de Ayuso, poniendo querellas a diestro y siniestro, se nota que no las paga de su bolsillo , o la mujer del presidente, cuestionada por un juez indiscriminadamente para alejar el foco de atención que realmente nos preocupa a los ciudadanos, porque los ciudadanos solo queremos que los políticos elegidos cumplan con su responsabilidad, buscar soluciones para abordar el problema de la vivienda, o para subir las pensiones, o reforzar la sanidad y que se eliminen las listas de espera, o bien que se refuercen los docentes en los centros públicos, para que haya igualdad de oportunidades, y de esa forma el ascensor social no se pare únicamente entre las familias más poderosas; y qué decir de las ayudas prometidas a todas las familias afectadas por la dana, entre excusas y mala gestión administrativa, han pasado dos meses y todavía están muchos entre el fango y el lodo. Srs políticos, dejen de tirarse los trastos y pónganse a trabajar con urgencia para ayudar a que los que lo han perdido todo puedan volver a vivir con dignidad. Que se ablanden los corazones de nuestros gobernantes y asuman sus responsabilidades de una vez por todas.