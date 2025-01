La concordia fue posible

¿Cuáles son los motivos que provocan la crisis que atraviesa nuestra sociedad? Entre todos destaca la importancia de ser honestos. La honestidad implica mostrar respeto hacia los demás y tener integridad. La honestidad es la base de la confianza, y la clave de las relaciones sociales, da esperanza, confianza y mejora la toma de decisiones. Pero, ¿cómo demostrar la honestidad? Por ejemplo: diciendo y defendiendo la verdad, respetando las creencias religiosas, el pensamiento ético y político, apoyando la franqueza y la justicia, evitando anteponer los propios intereses, siendo rectos, honrados y sin segundas intenciones; no sacando ventajas de las personas, reconociendo los errores y dando ejemplo. En dos palabras, siendo íntegros y veraces. La honestidad es un estupendo regalo para la sociedad y los demás, porque las personas honestas inspiran confianza y respeto. Ser honesto o veraz no siempre es fácil, pero siempre es correcto, y es un valor que debe cultivarse y protegerse.

El 30 de abril es el Día Nacional de la Honestidad en los Estados Unidos. Tolstoi pensaba que la honestidad era revolucionaria: no se necesitan hazañas de heroísmo para lograr los cambios más grandes e importantes en la existencia de la humanidad, sólo es necesario que cada individuo diga lo que realmente siente o piensa, o al menos que no diga lo que no piensa. Aleksandr Solzhenitsyn dijo, no vivas de mentiras. Y el filósofo ilustrado William Wollaston, en el siglo XVIII, sostuvo que toda religión, en última instancia, es ética y toda ética se reduce a la honestidad en todos los actos. Otros señalan, sin embargo, que se puede percibir a las personas como demasiado honestas si expresan verazmente las opiniones negativas de los demás. También se manifiesta en la llamada corrección política, ya que muchos se abstienen de expresar sus verdaderas opiniones debido a una condena social general de tales puntos de vista. Por ejemplo, en vez de otros eventos inusitados, ¿por qué no se celebra este 2025 el espíritu de la Transición española?, con el lema del epitafio de la sepultura en la catedral de Ávila del primer presidente del Gobierno de España, Adolfo Suárez: la concordia fue posible.