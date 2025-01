Isabel Díaz Ayuso. / Ilustración de A. Estévez

En la Comedia del Arte italiana del siglo XVI hay una serie de personajes que permiten desarrollar una amplia gama de argumentos. Polichinela, Columbina o Arlequín sirven igual para un roto que para un descosido. No nos lo tomemos a broma, Lope o Shakespeare se basaron en la Comedia del Arte para armar algunas de sus tramas. En el siglo XXI ha recogido el testigo Miguel Ángel Rodríguez, en el papel de Mar, que hace bailar a su Oneta por todo el escenario. Bueno, a ella y a la mitad de los españoles, incluido el partido popular, la Brunete mediática y judicial y el amplio espectro de la denominada por algunos fachosfera.

Curiosamente los que no bailan al ritmo que toca el personaje, marcan con sus pies una contradanza, con lo que no hay nadie que no bailotee en este reino de taifas, antes denominado reino de taifas (no hay nada más artificial que España como nación, si exceptuamos el Reino Unido, Alemania o Italia por hablar de las grandes). Como dice una chacarera de Atahualpa Yupanqui: «Los paisanos zapateando, mi caballo sin comer».

Me libraré yo muy mucho de minusvalorar al estratega que ha conseguido aupar al estrellato a la ideóloga del perro de Aguirre, no conociendo de ella virtud alguna ni anterior ni posterior. Mar y Oneta han conseguido que todo gire en torno a sus ocurrencias. Mi padre siempre me repetía, ante el tablero de ajedrez, que la mejor defensa es un buen ataque, y utilizaba con sabiduría la siciliana jugando con negras. Mar y Oneta son mucho más bastos y siguen la táctica de «a mí el pelotón, Sabino, que los arrollo». Estrategia brutal pero efectiva en la que caen una y otra vez los que intentan la «finezza» florentina (no la inventó Florentino pero es el avezado continuador).

Mar y su discípula Oneta, evitaron que se hablara de los negocietes de su hermano cargándose, nada menos, que al presidente del Partido Popular y están en plan de repetir la hazaña con el novio defraudador, acabando con el Fiscal General del Reino. Y lo que sea menester, que lo que falta de moralidad lo llenan con audacia. Mi lema es «audentes fortuna iuvat», la fortuna ayuda a los audaces, pero el tipo éste lo retuerce hasta el absurdo. Lo malo es que le funciona.

Eso, por muy listo y estratega que seas, no se consigue sin una red de intereses comunes, con el objetivo último de devorar a Sánchez después de haberse comido con patatas a Feijóo. Una trama en la que parten de diferentes puntos pero confluyen en Ayuso, la Oneta de Mar. En la política madrileña el tono chulesco y castizo pone como motos (Jejeje) a una gran parte de su electorado. Ya pasó con Aguirre, a la que no le cobraron la factura de los que se forraron durante su administración que, casualmente, eran sus manos derechas e izquierdas. Las ranas de la ciénaga.

Es evidente que en Madrid la corrupción de derechas no computa y el nuevo «sindicato del crimen» lo da todo por bien empleado si se cargan, o ponen en el precipicio, a Sánchez y sus acólitos. Mar y Oneta son las cabezas visibles, pero detrás hay una organización muy bien estructurada que sigue los mandamientos de San Josemaría: «El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva».

El que pueda hacer, que haga, sea tornero fresador, periodista, juez o señorita de compañía y si a eso le sumas un entorno favorable y una candidata que copa los titulares de la prensa nacional, miel sobre hojuelas. La táctica es arriesgada, no obstante. Primero porque se deja detrás un paisaje de tierra quemada, un líder guillotinado en directo y otro que no levanta cabeza por miedo a que se la corten, que se la cortarán cuando moleste. Segundo porque si desafío tras desafío no se obtienen resultados visibles: el harakiri televisado de «Sanxe», a los financiadores y colaboradores necesarios se les puede acabar la paciencia. Y más importante, tercero, porque la suerte, el baraka, se acaba y no es descartable que a Mar y Oneta se les caiga en cualquier momento el castillo de naipes, siempre en un precario equilibrio que sólo pueden salvar entrando vencedores en la Moncloa. Ellos, no Feijóo, que les laminaría desde el minuto uno para no encontrarse el enemigo en su retaguardia.

Esta Mar y Oneta de la nueva Comedia del Arte, ejerce como Polichinela de fuerzas más oscuras y siniestras de las que vemos a simple vista. Quien mueve los hilos de verdad no está ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas, siguiendo el catecismo de san Josemaría. Más bien en montañas nevadas banderas al viento.