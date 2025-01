Homenaje a Isabel Clara Simó en el cementerio de Alcoy. / Juani Ruz

El 13 de gener de 2020, hui fa cinc anys, va morir l’alcoiana més universal: l’escriptora Isabel Clara Simó.

Nascuda a Alcoi el 4 d’abril de 1943, Isabel Clara Simó va ser una dona exemplar: escriptora, lluitadora en la defensa de la nostra llengua, compromesa políticament, columnista al diari El Punt-Avui, doctora en filologia catalana, ferma defensora de la llibertat d’expressió i dels drets nacionals del nostre País.

Per la seua ingent i valuosa obra literària, Isabel Clara Simó va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi (1999), la Medalla d’Honor de la Xarxa Vives d’Universitats (2016) i el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2017). Durant el franquisme, Isabel Clara Simó va ser la directora de la revista Canigó i va guanyar el premi Sant Jordi de Novel·la (1993), el Crítica Serra d’Or, de narració (1993) i l’Andròmina (2001) entre d’altres.

L’entrevista a Isabel Clara Simó, Filla Predilecta d’Alcoi (2013), que en 2019 va emetre TV3 al programa «El Divan», em va impressionar. Malgrat la seua veu, trencada per la malaltia, les seues paraules ens mostraven una dona forta i valenta, amb idees i conviccions clares i fermes, amb il·lusió i valentia, amb coratge i empenta. Alcoiana combativa (que recordava amb emoció la seua amistat amb el pintor Antoni Miró), compromesa amb la cultura i la política, amb aquella entrevista podíem descobrir en Isabel Clara Simó una persona admirable i intel·ligent, una magnífica escriptora i una dona entranyable.

Les seues reflexions, plenes de sentit comú («emotivitat i racionalitat han d’anar sempre juntes»), les referències que va fer de Joan Fuster, el seu pas per la Universitat de València, el seu arrelament a Alcoi i la seua «fidelitat a la llengua», ens esperonen a seguir els seus passos. De fet, Isabel Clara Simó, amb la seua mirada lúcida i els seus ulls brillants, amb la seua gran humanitat, sempre disposada a recomençar, ens és un referent per la seua coherència de vida. Ella, dona entranyable, alegre i sensible, ens esperonava a «plantar cara» a la injustícia i a defendre la llibertat, la democràcia. Isabel Clara Simó va ser una dona admirable, que defensava les seues conviccions i que ens encoratja a continuar lluitant.

En una societat líquida i sense referents, Isabel Clara Simó, amb seny i fermesa, afirmava en aquella entrevista la seua coherència: «Les meues conviccions no han canviat».

En un món amb tantes i tantes desigualtats, Isabel Clara Simó deia que «la igualtat és l’emblema de la llibertat».

Amb la seua vida, aquesta escriptora d’Alcoi, optimista i mestra de coherència i de lluita constant, ens va encoratjar a atrevir-nos a pensar, a no adormir-nos, a no desanimar-nos: «Sapere aude».

Dona admirable i humil alhora, i per això, més admirable encara, Isabel Clara Simó va ser capdavantera en la defensa de la nostra llengua i la nostra cultura i mereixedora de l’Alta Distinció de la Generalitat del País Valencià. Per això és una vergonya que la Generalitat haja atorgat aquest guardó al senyor Eduardo Zaplana (condemnat a presó) o al rei emèrit, Joan Carles I, i pel contrari no l’haja donat a aquesta alcoiana universal. Si el govern valencià honorara amb aquest guardó aquesta escriptora, enamorada d’Alcoi, estaria reconeixent la vàlua i l’exemple d’una dona senzilla i amable, joiosa i valenta.

Als cinc anys de la seua mort, Isabel Clara Simó ens encoratja a lluitar contra les injustícies i per la llibertat.