Optimus maximus

La placa en homenaje a Ramón Pastor, el día de la inauguración. / Áxel Álvarez

«Para que todo siga igual es necesario que todo cambie». El gatopardo (1958), novela de Giuseppe T. di Lampedusa

Aseguran los estudiosos que el filósofo, matemático, teólogo, jurista, geólogo, historiador, bibliotecario, filólogo y diplomático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, el último polímata total antes de que surgieran los especialistas, fue el padre del optimismo como doctrina vital, al sostener en su obra Ensayos de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal (1710) que el mundo en que vivimos es el mejor de los mundos posibles.

Blas Pascal, otro genio (este galo), creador del cálculo de probabilidades (y que, por lo tanto, sabía de qué hablaba, igual que su docto colega Leibniz, inventor a su vez del sistema binario), había aplicado también la matemática al asunto algunos años antes. De ello extrajo como resultado que quien apuesta por el optimismo (del latín optimum, lo mejor) tiene más posibilidades de verse recompensado, pero no al contrario: los prosélitos del pesimismo (de pessimum, lo peor) siempre pierden, tengan razón o no (la denominada Apuesta de Pascal).

Ante los razonamientos metafísicos y cálculos probabilísticos matemáticos de tales eminencias, ¿quién le pone mala cara al 2025? Bueno, alguien habrá, igual que ha habido quien ha criticado el alumbrado navideño, los belenes y los ángeles trompeteros del alcalde ilicitano Pablo Ruz, pese a su indudable éxito popular. Ahí está ese medio millón de personas que según la primera autoridad local han participado en las fulgentes actividades pascuales. Y seguro que se les ha quedado alguien sin contar.

Agoreros y pesimistas, que piensan que vivimos en el peor de los mundos posibles, como defendía el adalid del negativismo existencial, el también germánico Arthur Schopenhauer, con su máxima de que vivimos en un dolor perpetuo. Simples ciudadanos de a pie, influenciados por tantas horas de redes sociales, televisión y alocuciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ven en la maléfica confluencia galáctica Trump-Musk-Putin-Netanyahu-Meloni-Orban-Jinping (y algunos/as más que obviaremos por motivos de espacio y proximidad) unas terroríficas similitudes con esos hórridos seres descritos en las novelas y serie televisiva de los tronos.

Un siniestro contubernio internacional listo para lanzar su mortífero ataque contra el cada vez más resquebrajado muro de hielo que protege el mundo de los hombres, las mujeres y los seres no binarios de los Siete Reinos de la Democracia. Cuentan con la inestimable ayuda de varios pérfidos dragones llamados Fakeboot, TwXitter, Teledram, Wasa, TiTo o YoTuve, que escupen llamaradas de bulos, trolas y desinformación a los indefensos habitantes de Poniente, azuzadas tales fuerzas malignas por ingentes catervas de zombiencers con los ojos inyectados en likes. Tal que así ven algunos pesimistas la situación, según el último CIS y lo que se oye y ve por ahí.

Ajeno totalmente a esta visión derrotista (por fortuna para todos los ilicitanos de la ciudad y las pedanías con bus urbano), el alcalde ilicitano es un claro exponente de la corriente positivista, más concretamente del optimismo disposicional, porque confía plenamente en que las cosas sin duda irán a mejor. Y así lo transmite a la población cada vez que tiene ocasión, que es todos los días. Ruz Villanueva está hecho de otra pasta fresca, y se mantiene firme en sus convicciones, no solo religiosas, que también, sino en todos los ámbitos de su existencia, pese a quien le pese.

Por ejemplo, ve muy positiva la reciente sentencia del TSJCV en el sentido de que la cruz de los caídos del Passeig de Germanies ya no es un símbolo franquista, medio siglo después de la muerte del dictador; ni contrario a la memoria democrática, al haber sido resignificada y rebautizada (aunque no hubo rebendición, cosa rara) por el gobierno PP-Vox como cruz de la Concordia (DRAE: 1. f. Conformidad, unión). Viene a ser como la mezquita musulmana de Córdoba resignificada como catedral católica. Más o menos.

Ruz se mostraba esta semana exultante por el fallo del alto tribunal, a instancias de una asociación de abogados cristianos (¿existe alguna de letrados laicos como contraparte?), como ya lo estuvo en la inauguración del remodelado paseo. Acto en el que fue capaz de lanzar un sentido mensaje de concordia, consenso, paz y confraternidad entre todos los ilicitanos justo después de que su socia de Vox Aurora Rodil dirigiera a los asistentes una sectaria soflama, más propia de cuando se inauguró la primera cruz de madera en 1940 sobre un monolito republicano (otra resignificación) con los falangistas uniformados brazos en alto. Ni se inmutó (el alcalde) ante tanta discordia. Buenas relaciones ante todo y cada cual a lo suyo.

En esta cuestión ha habido incluso un intercambio epistolar entre los cuatro exalcaldes socialistas vivos (Rodríguez, Maciá, Soler y González), contrarios al mantenimiento de la cruz (aunque no se atrevieron a quitarla) por ser y seguir siendo un símbolo del bando vencedor en la guerra civil y por el intento de blanquear con cal la historia verdadera, y el actual regidor popular, que rechaza la mayor y la mediana. Replica Ruz a sus antecesores del PSOE (su antigua jefa, Mercedes Alonso, sí acudió) que la cruz es solo paz, amor y entendimiento. Y ahí está el TSJ para santificarlo, pese a las advertencias en sentido contrario del Defensor del Pueblo y la Comisión Europea con base en la ley nacional de Memoria Democrática en vigor.

Por cierto, ya que hablamos del paseo, las placas explicativas colocadas en el lugar son tan asépticas y desmemoriadamente escuetas que, además de no indicar siquiera a qué partido pertenecía el homenajeado primer alcalde de la actual etapa democrática, Ramón Pastor, tampoco explican quiénes eran esos «caídos» que dieron nombre al lugar. Los que no son tan mayores probablemente se preguntarán si en este pueblo había tantas víctimas de batacazos y samacaes como para levantarles un monumento, a falta de otra explicación epistemológica.

Desde aquí un recuerdo a uno de esos vecinos contrariados por el retraso en las obras, el exedil socialista José Ferrández, Capacha, que nos dejó en Nochebuena sin haber podido ver acabado e inaugurado el paseo en el que tantas horas pasó. Pepe, te libraste de un buen soponcio, nada recomendable en tu delicado estado. (Y el refugio sin abrir al público, casi un mes después de la rutilante inauguración, para frustración de vecinos y pueblo en general. ¿Faltan funcionarios duchos en memoria democrática?).

Volviendo al tema que nos ocupa, empieza un nuevo año y el equipo de gobierno local de derechas lo afronta imbuido del optimismo de su jefe de filas, convencido de desarrollar su segundo presupuesto con todo el ímpetu que se merece, pese a las habituales acusaciones de cuentas fake, imprevisión recaudatoria, birlibirloquismo contable y endeudamiento exorbitado esgrimidas por los voceros de la oposición (los socialistas Héctor Díez y Patricia Maciá, y la compromisaria Esther Díez). Pese a lo cual, allá va Ruz con su retahíla de inversiones programadas para un ejercicio en el que ya empezarán a verse realizaciones de su propia cosecha y no herencias y remedos de proyectos del anterior gobierno de izquierdas.

El optimismo es el mejor aliado de Ruz. Sin embargo, a veces está falto de serotonina y esa carencia le baja un tanto la moral. Así sucedió en la última visita del caído en desgracia y a pesar de ello amigo president Mazón. «Querido Carlos, ¿existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? Nuestras inversiones, quiero decir», inquirió el alcalde, un tanto cariacontecido. A lo que el doliente jefe del Consell le respondió, con su locuacidad habitual: «Estimado Pablo, tú no me has negado ni una ni dos ni tres veces en estos aciagos momentos, por lo que serás bienaventurado y recibirás lo prometido, porque soy hombre de palabra y de tertulia de sobremesa». El alcalde ilicitano, agradecido como el que más, le anunció que le hará entrega de una compostela (¿ilicitana? No se ha aclarado) en reconocimiento a su incesante peregrinación a Elche en este año jubilar. Por supuesto, sin necesidad de pasar por la oficina del peregrino de la Plaça de Baix.

Tras el subidón de endorfinas, Ruz ha recobrado su habitual nivel de optimismo y ya vislumbra máquinas trabajando en la segunda fase de la Ronda Sur, andamios en las antiguas Clarisas, puntales en Santa María (la gente está preocupada con eso de que se hunde hacia un lado y no sabe por cuál pasear) y apeaderos en toda la ciudad del tram-tranvía-trolebús-bus.

En cualquier caso, bien está que el alcalde conserve el optimismo y vaya alcanzando sus metas, aunque sea a costa de préstamos, porque sus éxitos serán los de todos, como ya proclamó Ramón Pastor (alcalde socialista, por cierto, si no me falla la memoria democrática).