Viajar a los Goya. / Renfe

Hablo con los amigos valencianos académicos de cine con derecho a asistir a la próxima ceremonia de entrega de los Goya en Granada el 8 de febrero y me comentan la pereza que les da asistir al evento habida cuenta de los trayectos que les ofrece la organización. Resulta que para trasladarse desde Valencia hasta Granada deben invertir cerca de ocho horas. La España radial que hemos heredado así lo impone.

Para llegar a Granada en tren, que en principio es el medio más cómodo, primero tienen que viajar a Madrid Chamartín y después realizar un trasbordo, con su consiguiente pérdida de tiempo, hasta tomar un convoy con destino a tierras andaluzas. La opción aérea incluye un trasbordo en Barcelona.

No vamos a ser abogados del diablo, pero reparemos que todo ese recorrido no tiene mayor objetivo que el de asistir a una gala pensada para ser vista por la televisión, que buena parte de los invitados, por razón de aforo, deben seguir a mucha distancia del escenario. La mayor recompensa de la presencia in situ al evento tiene lugar una vez acabado el mismo, cuando se celebra la fiesta y el ágape, que se convierte en un punto de encuentro de todo el cine español, y donde los más trasnochadores tienen ocasión de amortizar el viaje realizando sus contactos. Porque a primera hora de la mañana del domingo tocará abandonar el hotel y desandar lo andado regresando a los lugares de origen.

Qué duda cabe que para los académicos que residen en Madrid, desplazarse a cualquier punto de nuestra geografía es poco menos que un placer, una excusa para salir de la capital un fin de semana. Pero qué diferente resulta para quienes habitan en la tercera ciudad de España.