Jordi Hurtado sí ha cambiado, lo que no cambia es el machismo

Un momento de la Gala de la Cultura de Torrevieja, con el presentador, Luis Larrodera, a la izquierda / INFORMACIÓN

El sábado 11 de enero se celebró la “I Gala de la Cultura de la Ciudad de Torrevieja". Quiero felicitar a las escuelas municipales, a su alumnado y profesorado. Como propuesta para la próxima gala tendría más sentido, a mi entender, que fuese la profesora o profesor de cada escuela quien entregase el reconocimiento a su alumnado. Ahí lo dejo.

El evento fue organizado por el Ayuntamiento y presentado por Luis Larrodera, quien como él mismo no tardó en recordarnos, sustituyó al genial Jordi Hurtado por un corto espacio de tiempo. De ahí que repitiera en varias ocasiones: “Todo cambia, menos Jordi Hurtado”.

Otros artículos de Carol Ponce

La verdad es que su cara me sonaba, pero no habría acertado su nombre. Larrodera tiene buena voz, buena locución, comunica con agilidad y simpatía; todo iba bien hasta que se le ocurrió concluir la gala con un desafortunado mejunje humorístico, que nada tenía que ver con la cultura. La indigestión que me produjo es la que me lleva esta mañana a escribir esta opinión. Me explico: Es sabido que los chistes forman parte de la cultura de una sociedad y reflejan aquello que se entiende como aceptable e inaceptable en la misma. De aquello que se ríen en unos lugares, es tabú en otros. Lo que fue gracioso en una época, deja de serlo con el paso del tiempo por los avances de esa sociedad. Hay quien considera que hacer crítica a cierto tipo de humor afecta a la libertad de expresión. Personalmente creo que es posible defender la libertad de que alguien cuente un chiste y al mismo tiempo la libertad de opinión acerca de ese chiste.

A mí, y me consta que, a más personas, los chistes del presentador me parecieron rancios, incómodos, cargados de estereotipos machistas y xenófobos. En fin, más propios de otros ambientes que de una gala cultural institucional, además, financiada con dinero público. Para quienes no asistieron, les cuento que estuvo lleno de menciones a las mujeres. Para aquellas que llevan muchos años de matrimonio, cuyos maridos, son los que caminan “escapando” de ellas; para las chicas que perrean y se frotan, lo que a él le provocaría la “salida” de no sé qué genio de la entrepierna y para las que al usar “bragafaja” nos convierte en mujeres “no deseables”.

Se acordó incluso de las mujeres gitanas vendiendo romero para terminar de redondear un humor discriminatorio, y puede que, si le hubieran dado diez minutos más, se hubiera acordado también de las mujeres trans o de los “maricas”, en uno de esos chistes que tanto le gustaban a su homenajeado Arévalo.

Luis Larrodera, presentador de la Gala de la Cultura de Torrevieja / INFORMACIÓN

Creo que Torrevieja tiene muchas personas capaces de presentar su gala de la cultura de manera mucho más actual. Tengo la certeza de que fuimos varias las personas que saliendo del auditorio nos preguntamos si aún estamos así. Sin ir más lejos, el título de este texto es la frase con la que empieza un mensaje que he recibido esta mañana. Pues sí, así estamos. El machismo se ejerce y retransmite en ocasiones desde la intención y en ocasiones, desde el desconocimiento y la desinformación. Da igual de dónde venga: hay que seguir señalándolo y rechazándolo por muy jocoso y disfrazado de chiste (malo) que venga. Llegará un día en el que alguien sobre un escenario ejercerá su derecho de hacer un chiste sexista, homófobo o discriminatorio y el público, en su derecho también, se quedará mudo y no aplaudirá. ¡Qué gran día ese, oigan!

Carolina Ponce es concejala del Grupo Municipal Socialista en Torrevieja