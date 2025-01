La auténtica libertad y sus falsos defensores.

Realmente, no se trata de celebrar el 50 aniversario de la muerte del caudillo, como algunos quieren hacer creer con su miopía deliberada, sino de apoyar el lema «España en Libertad», a lo largo de 2025, con actividades culturales de diversa especie que nos recuerdan una cosa importante. Para no repetirse lo mismo no debemos olvidar los errores del pasado. Fortalecer la democracia nos lo exige. Y más aún en tiempos donde está amenazada claramente por parte de quienes la perjudican cada día, sea en España o en cualquier otro país. Volveremos a airear esta cuestión internacional, incluyendo a Maduro. Pero ahora nos ceñimos, salvo ciertos detalles, a lo que nos toca de cerca.

Echar la vista atrás es bueno a veces con la intención de no olvidar o de descubrir lo que ocurrió ayer. Por ejemplo, los años oscuros del franquismo, «un periodo de extraordinaria placidez», dijo en 2017 el exministro Mayor Oreja. No sorprendió la frase ni sorprende en la actualidad dadas las actitudes de hoy. Las derechas siempre han puesto en duda datos de historiadores y han minimizado o justificado el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura. La señora Esperanza Aguirre cuestionó que el régimen dictatorial fuera impuesto por la fuerza a todos los españoles. Durante cuatro décadas, las autoridades franquistas restablecieron la memoria de sus caídos y reparó a sus víctimas. No ha ocurrido igual con los muertos republicanos.

Así son los ridículos demócratas que enaltecen falsamente la Constitución y defienden una libertad ancha para unos cuantos y estrecha para la mayoría. Por tanto, lo que se ha empezado a conmemorar es muy sencillo. En 1975 se apostó por la democracia y las libertades en un momento histórico de gran incertidumbre política. La transformación general empezó a producirse y ahora somos un país mucho más avanzado e influyente. ¿Tan malo es reivindicar este hecho con una serie de actos? Porque no es otro el asunto. En los últimos 50 años hemos tenido un gran cambio político, económico, social y cultural. Pero la historia sigue y no debemos caer en la tentación de lanzar los éxitos por la borda. Nunca se terminan de construir comunes causas y nuestra casa común.

Además de lo ya mencionado, cabe decir algo más todavía. El inclusivo homenaje con «España en Libertad», pese a los que se excluyen por obstinadas razones ideológicas, se extiende a todas las personas que componen nuestra sociedad. Colectivos, instituciones y partidos que han hecho posible el milagro y continúan haciéndolo en favor del progreso, de la justicia social, la tolerancia y la estabilidad. Que no son todos.

Otra realidad no menos importante es transmitir a los jóvenes la necesidad de vivir en democracia. No se valora lo suficiente cuando se genera el caldo de cultivo de la desafección que algunos promueven con sumo interés. Ese virus contagioso afecta no beneficiando en nada a la vida y los problemas de la juventud y los mayores. Cuando falta lo que normalmente se tiene, lo echamos de menos. Y no le damos el valor que puede tener si abunda. ¿De qué le sirve al ratón enfadado echarse en las garras del gato?

Un aniversario como este, abierto a toda la ciudadanía, empuja a avanzar en derechos y a combatir lo que atenta contra esta pretensión. La ignorancia, la mala fe, ciertos jueces politizados, las mentiras, las manipulaciones o la desinformación componen una orquesta desafinada. Aquí y en la Unión Europea. Las notas antidemocráticas, incluso ilegales, se hacen fuertes con el claro objetivo de tumbar en la lona al adversario. De una u otra manera. Es legítimo el papel de la oposición, pero no lo es si el despropósito, la impunidad y el pánico se convierten en norma con sombríos fines.

Repetimos que no se debe olvidar la historia y los errores del pasado en perjuicio de nosotros mismos, y menos ahora ante el avance de la internacional ultraderechista, que empuña abusos e incita al odio. Un autoritarismo al objeto de imponer sus tesis represoras y económicas a los demás. En este sentido, los magnates de las tecnologías son el motor de la nueva ola de ultraderecha con el ánimo de adueñarse del mundo. Es el deshumanizado modelo cultural del capitalismo puro y duro. Convierte en mercancía al sujeto y en simple consumidor. En una pieza de la maquinaria de compraventa.

Ahí tienen al dueño y señor de X, el multimillonario Elon Musk, uno de asesores de Trump, próximo inquilino de la Casa Blanca, y uno de los ejemplares de esa fauna con el control de sus redes y prácticas fraudulentas. Aplaudido mayoritariamente y bajo el foco de atención de la Comisión Europea. Las injerencias reaccionarias se ponen el disfraz de la libertad de expresión y siguen su curso con la venia del personal. Bueno es solo lo que bien se utilice. El bloque comunitario tiene que avanzar en la autonomía tecnológica. Ni sobreactuar ni callar. Recortar el impulso de la extrema derecha puede ser contraproducente aunque se quieran la integridad y el fortalecimiento de la democracia.