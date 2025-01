Las cajas son auténticos juguetes. / Reme Picó

Hablando con mi primo Miguel Ángel de cómo habían cambiado los juegos de los niños, me comentó que él recogía cajas grandes de cartón para sus hijos y con ellas jugaban a las cabañas y construían toda clase de cosas. Yo le hablé de mi gran afición a las cajas y le conté cuántas veces las he utilizado en la escuela.

Durante unos años tuve la suerte de que mi amigo Vicente me proveyera de cajas de su tienda de bolsos y monederos. En mi clase las usábamos para meter tesoros, para hacer marcos para los dibujos, para unirlas y formar portarretratos, coches o casas. Para cualquier cosa… En un proyecto sobre el espacio el padre de Quique trajo una caja de nevera y la transformamos en una nave. Otra vez hicimos una cuna y la llenamos de peluches, ropa de bebé, poemas y canciones para pequeños. También hicimos un rascacielos. Cada niño tenía una caja de zapatos que convertía en su casa. Después las pegábamos unas sobre otras hasta formar un edificio que llegó al techo de la clase.

Una vez, cuando empezó el curso, pedí a mis alumnos que trajeran cajas de pasta dentífrica, de medicinas, de cerillas. Cajas más bien pequeñas. Las utilizamos para jugar, para montar granjas, casas o ciudades, para construir. Había quien jugaba con ellas metiendo una caja dentro de otra, quien las clasificaba, quien buscaba las cajas más pequeñas, quien prefería las alargadas o las anchas, quien coleccionaba los prospectos de las medicinas, quien las olía…

Estas cajitas enanas se dejaban pegar muy bien, con lo cual los trabajos de los niños adquirían un volumen sorprendente. Recuerdo que Alfredo se pintó al lado de una señal de tráfico en la que ponía el número del autobús que cogía para ir a casa de su abuela y con una caja de pomada fabricó un pequeño autobús, que aportó realismo y diversión a su trabajo. Rocío utilizó una cajita de pintalabios para hacerse de bailarina. Puso como cuerpo la caja y se dibujó la cabeza, los brazos y las piernas, añadió purpurina y un pequeño tutú. Quedó genial. Miguel confeccionó un pájaro con unas cajas a las que pegó plumas de colores que teníamos en la mesa de las colecciones.

En una ocasión decoré una caja que contenía fotos, animales de plástico, vehículos y algunos objetos sugerentes: una cabra negra, un collar de perlas, una estrella, una moneda china, un huevo azul… Estaba adornada con una tela bonita, tenía la fotografía de una niña con cara de estar imaginando y llevaba un cartel que decía: «Escuchando los sueños». Cuando la presenté a los niños, les expliqué las instrucciones para su utilización: había que cerrar los ojos, sacar cinco cosas de la caja, colocarlas en el suelo e inventar una historia.

¡La estrenamos inmediatamente! Ese día les dio tiempo a ocho niños a hilar unas historias que resultaron preciosas. Los demás escuchábamos, aplaudíamos, nos reíamos, según. En días posteriores todos los niños tuvieron oportunidad de crear sus relatos. Puesta a buscar las ventajas de esta actividad para explicárselas a las familias en la reunión, me di cuenta de que la caja había servido a los niños para atreverse a fabular delante de otros, para obtener un plus de seguridad, confianza y autoestima, para ordenar y estructurar el hilo narrativo de las historias, para despertar el deseo de leer y escribir, para disfrutar con los relatos de los demás, para ejercitar la imaginación, para crear diversión, comunicación, complicidades y ambiente de grupo, para conocer mejor a los compañeros y sus habilidades y para tener a mano una eficaz herramienta de entretenimiento autónomo.

Otra vez las maestras buscamos cajas de fruta de colores y las pusimos en el patio. ¡Cuántas estructuras crearon los niños, qué riqueza sus inventos! Otro de los usos que dimos a las cajas fue la fabricación de «Las cajas de la familia». Cada niño eligió una caja que se plantara bien y cortó unas cartulinas del tamaño de las caras de su caja. En ellas se dibujaron a sí mismos y a cada miembro de su familia. Después las fueron pegando, de tal modo que todas las familias quedaron representadas plásticamente y ocuparon un lugar muy visible en la clase, acompañándonos.

Mientras las hacían, los niños tuvieron ocasión de explicar quiénes vivían en sus casas, cómo se llamaban sus hermanos, o si los abuelos pasaban temporadas en la casa. Algunos incluso pintaron a sus animales de compañía porque, según ellos, también eran «de la familia». Mario dibujó su periquito arriba y su tortuga abajo. Estela del Mar recordó a su perra Ágata, que había muerto y estaba enterrada en un campo cercano. Pieter dibujó a sus dos enormes perros. Los padres alabaron lo bien que habían quedado los retratos familiares, y yo aproveché la ocasión para pedir a los niños que contaran el número de miembros de cada familia e hicieran una clasificación: las familias de un solo hijo, las de dos, las de tres, las de cuatro... Todo eran ventajas.

Encontré muy significativo que una de mis alumnas quisiera matizar ante el grupo su nueva situación vital: «Esa caja de la familia que he hecho es de antes, pero ahora yo vivo unos días con mi mamá y otros con mi papá, así que tendré que hacer dos cajas nuevas». Otra de las ventajas fue escuchar los razonamientos que los niños iban haciendo a lo largo del trabajo: «Yo sé por qué quieres que las cajas se planten bien, para que las familias no se caigan». «He hecho a mi hermano bajito porque siempre me está chinchando». ¡Y todo gracias a unas cajitas simples y mondas que se libraron de la basura y pasaron a la historia!

Las cajas son auténticos juguetes siempre abiertos a la imaginación y a la creación de nuestros niños. Pensemos en ellas a la hora de elegir regalos para ellos, pero sobre todo no olvidemos regalarles abundante tiempo para jugar.