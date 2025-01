Per a escriure, cal viure (Isabel-Clara Simó) / Imatge cedida per Antoni Miró

En una entrevista del 2017 l’escriptora Isabel-Clara Simó deia que «cal llegir per poder viure». Després d’haver-la llegit, vaig demanar-li per telèfon si era una adaptació d’una altra frase que feia molts anys m’havia dit mentre preparava una antologia de relats breus seus: «Per a escriure, cal viure». «Ai, Carlitos», com em deia en algunes ocasions, «què t’he dir? He viscut tant!». Amb aquelles paraules, plenes d’afecte i de consciència del que havia de venir en una malaltia que se l’emportaria per sempre més, em deixava una part del seu llegat més íntim: la consciència de l’escriptora. No cal entendre la seua obra com un reflex de les seues anècdotes vitals; quants lectors i quantes lectores han pensat que la seua vida familiar era tan terrorífica com la de moltes de les seues protagonistes. Res més lluny de la realitat: el seu Xavier, sempre en la memòria, era l’ànima de la seua dedicació, i els fruits comuns, Cristina i Diana, i l’enyorat Xavier, eren el punt de partida en la seua lluita des de la literatura i el compromís cívic per una societat més justa. No cal tenir anècdotes personals per construir mons de ficció paral·lels, només cal tenir dins teu el neguit per les coses terribles i l’afecte pels plaers més íntims i intransferibles per saber impregnar cada història dels fonaments bàsics perquè atrape als anònims lectors. Isabel tenia tota la raó. 5 anys després de la seua desaparició, la seua obra continua sent el testimoni de la seua aportació al nostre món contemporani.

Potser aquesta identificació autor-personatge m’ha portat a localitzar aquesta màxima de Simó en l’última novel·la de Silvestre Vilaplana, La mirada de l’impostor (2024), amb què guanyà el premi de Narrativa Antoni Bru Ciutat d’Elx. Una història de misteri per resoldre l’autoria d’un crim que va ocórrer en la qual es veu immers el seu protagonista, l’escriptor Adam Ballester. Una experiència vital que promourà la seua activitat creativa, on la realitat i la ficció es barregen: «S’adonà que no podia separar la seua existència real de la ficció dels llibres llegits perquè tota història vital semblava haver estat ja contada per un escriptor». Una novel·la inaturable en la lectura que ens atrapa quan anem coneixent l’ànima de l’autor-detectiu, víctima d’una situació familiar difícil amb els seus pares i una colla d’amics en el lloc d’estiueig de la joventut que va ser testimoni de diverses tragèdies. Amb la pròpia experiència, coneixerà com els pares i els fills sempre es deceben, en un cercle viciós de retrets davant de la idealització dels uns i dels altres, i l’estret lligam afectiu que mai acaba de desaparéixer. Uns sentiments que patirà en la pròpia consciència com la revenja, l’odi, l’enveja i tants altres agents destructors de l’amistat i de l’estima. Davant de la dificultat de trobar una història potent per desenvolupar en les seues novel·les, la duresa de la realitat aportarà a aquest autor de ficció les dosis suficients per encetar cada projecte.

Una situació similar va trobar-se la mateixa Isabel-Clara Simó en El teu gust (2020), la seua última novel·la. Un text que quan més el rellig, més m’endinsa en la intimitat de l’autora: «tinc psoriasi a les mans, i de vegades tinc alguna plaga. I li vaig dir cura’m. Ell em va agafar la mà i em va fer un petó al lloc adolorit», com inicia la seua història. Aquesta anècdota, procedent de la seua pròpia dolència, em posa la pell de gallina: Isabel-Clara feia pública la seua intimitat, des del reflex existencial, a la concreció de qui veu passar els anys i s’acosta el seu final, entre la ressignació i el manteniment del sentit de lluita. Del desig més intens, a l’assumpció del dolor per la pèrdua i la voluntat de deixar constància, tot plegat, de la vida transcorreguda. Sí, estimada Isabel, per a escriure, cal viure, perquè cal sentir amb intensitat cada engruna de felicitat i de la pena per entendre els motius de la nostra existència. Per seguir en el camí de la defensa per una societat més justa i igualitària on la teua literatura continuarà il·luminant-nos molts més anys de la nostra pròpia vida. Que els déus ens siguen propicis, perquè els qui no professem cap religió, entenguem que ha estat cosa del destí compartir amb una escriptora com ella una part imprescindible del nostre pas per aquest món. Per sempre, Isabel, per sempre.