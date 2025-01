Vive y deja vivir

Críticas sociales y políticas / Freepik

Normalmente, hagas lo que hagas, la peña te dará la chapa. Si trabajas muchas horas, dirán que no tienes vida y te vas a matar. Si trabajas pocas, manifestarán que no llegarás a nada, y que eres un matado. Por supuesto, si no trabajas, eres un vago redomado, pero si debes simultanear dos trabajos, eres un pringado. Amigo lector, lejos de mí decirte lo que debes hacer, pero creo que la máxima de "trabajar para vivir, y no vivir para trabajar" es la aconsejable. Personalmente, estoy buscando un trabajo como el del hermano de Pedro Sánchez.

¿Qué expresan si eres un empresario, aunque únicamente tengas un trabajador? Está claro que eres un capitalista explotador avaricioso, que acabará arruinándose. Por contra, si eres empleado, eres un esclavo fracasado que vive para que otros se hagan ricos a costa de tu esfuerzo. Si te independizas, eres un cabeza loca que está despilfarrando, sin poder ahorrar. Pero, si vives con tus padres, eres un jeta mantenido que no contribuye en los gastos de la casa.

Si consientes a tus hijos, van a salirte mimados, pero si, por contra, eres muy duro con ellos, serán unos resentidos. Si coges una chaqueta para el frío, eres un exagerado que cargará con ella toda la tarde. Pero, si no lo haces, eres un imbécil que se constipará.

Si vives alquilado, estás regalando tu dinero. Si compras una vivienda, eres un loco que se endeudará con la salvajada de precios que hay hoy en día. Si contratas la hipoteca fija, te dirán que eres un burro porque es mejor variable. O viceversa. Te liarán cantidad, máxime si eres, como la redactora jefe de INFORMACIÓN Mercedes Gallego, o yo mismo, alguien que “no ha nacido con una mente especialmente dotada para las finanzas”.

Si haces juegos de palabras con las letras de las matrículas (¿mis favoritas?: HDP y FCK), o dices chorradas cada cinco minutos, eres un inmaduro que juega a ser mayor. Pero, si no lo haces, eres un viejales amargado cansino, en vez de un jovenzuelo… con 58 años de experiencia.¿Dónde te sitúas tú, amigo lector?

Si compras un coche de segunda mano, eres un “qué mirás, bobo”, porque te empezará a dar problemas desde el minuto 1, y pasará el día en el taller. Obviamente, si te lo compras nuevo, te caerá la del pulpo, porque estás gastándote un pastón que no tienes por un vehículo que tampoco necesitas tanto. Si adquieres una moto, te pegarás un toñazo y te matarás. Si no lo haces, eres un imbécil que llegas tarde a todos los sitios, porque, o bien vas andando, o vas en coche y no puedes aparcar.

Si te gusta salir a cenar con tu pareja y amigos los findes, estás gastándote una pasta que no te sobra, y podrías emplear en cosas más útiles. Por supuesto, si te quedas en casa, eres un tristón que no disfruta de la vida. Si tienes sobrepeso, vas a cascarla de un infarto cualquier día, pero, si estás demasiado delgado, pareces un enfermo, que, si un día sopla el viento fuerte, saldrá volando.

Si corres varios días por semana, te lesionarás. Pero, si sales a caminar, no estás haciendo absolutamente nada de deporte, y tu sistema cardiovascular te fallará cualquier día. Mismos argumentos podríamos emplear si vas al gimnasio a machacarte haciendo sentadillas y burpees (¡los odio!) , o simplemente practicas pilates o yoga.

Entrando en política, si te subleva que el partido socialista (¿sus abogados han podido tomarse vacaciones estas navidades?) pacte con el brazo político de una organización terrorista que mató a 853 españoles y secuestró a 86, o que Zapatero diga que “Maduro es un demócrata que ha ganado muchas elecciones”... está claro que eres ultrapantanofranquista. Ahhh, pero si criticas que Vox esté en el gobierno de Castilla-León, o piensas que Feijóo es un sosaina que no sabría gobernar... ahí demuestras ser un zurdoturbobolchevique.

Amigo lector, te criticarán hagas lo que hagas. Así que, si admites mi recomendación, no vivas dependiendo de los consejos y opiniones de los demás. No son los focos que deben guiarnos, máxime cuando a muchas personas le faltan las luces en el alumbrado, o tienen las bombillas fundidas. Nunca asumas nada de gente que no aporta. Cuando alguien opine como debes de vivir tu vida, que te encuentre ocupado en seguir viviéndola, invirtiendo tu escaso tiempo en crecer personal y profesionalmente. Como cantaba Paul McCartney (adoro la versión de Guns N’ Roses), en la primera estrofa de Live and let die: “Vive y deja vivir”.¿Per què tenim tots, jo inclòs, la mania de solucionar la vida dels altres?