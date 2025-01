Nueva tasa de basura y…

Basura en la avenida de Alicante / INFORMACIÓN

Estos días la prensa se hace eco de la decisión «de pisar sobre el acelerador» por el Ayuntamiento de Alicante para cumplir con el aumento de la tasa de basura.

Por la presente me permito expresar mi desacuerdo y formalizar mi reclamación.

En 1978 me mudé a Alicante con toda la familia y en 1979 compré mi vivienda actual.

Se trataba de una casa unifamiliar con planta baja compuesta de un garaje, de un aseo, de una habitación y de una sala de juegos.

A finales de los 90 hice unas reformas sobre todo en la planta baja para poder albergar a mis padres jubilados que no podían subir al primer piso por movilidad muy reducida.

Se legalizaron las reformas y hoy en día pago casi 1.000 € de IBI. Ese impuesto está basado sobre la superficie de la vivienda, cosa que me parece aceptable usar tal parámetro. Pues dicho esto, una vivienda como tal no genera basura. Usar como parámetro la superficie para calcular la tasa de basuras es totalmente erróneo.

Concluiré diciendo que las superficies no generan basura, los que la generan son los inquilinos.

El parámetro que tienen a su disposición es muy sencillo y muy válido: el padrón. Por otra parte, tienen también que tasar los restaurantes, supermercados, hoteles y toda clase de comercios, pero en estos casos no entraré. Otro sector son los pisos turísticos, en esos casos se pueden sistemáticamente registrar los turistas (como se hace con los hoteles) y cargar un importe por día de instancia: ejemplo, 1 € por día y persona.

Volviendo a mi vivienda, vivo solo desde 2009, después de la muerte de mis padres. Les diré que ahora es mi turno de vivir en planta baja ya que tengo una movilidad muy reducida con discapacidad del 65 %. De hecho, solo ocupo la mitad de la superficie: una habitación con cuarto de baño, la cocina y un salón comedor. La primera planta sigue desocupada. El garaje (ya no tengo coche) es más bien un trastero donde tengo tres grandes cajas que utilizo para reciclaje (plástico, papel y vidrio) antes de descargarlas en los contenedores apropiados. En cuanto a la basura, utilizo bolsas reciclables y les puedo asegurar que viviendo solo poca basura género, ni llega al kilogramo semanal.

Por último, y hablando de basura, les puedo recomendar un sector muy generador de basura. Vivo en un callejón sin salida para coches, solo pasan bicicletas, motos y viandantes Estas personas se pasean por el callejón con perros sin correa, libres, haciendo sus necesidades fisiológicas donde les da la gana y sin control de sus dueños. Después nos/me encuentro con mierda delante de las puertas de casa y meados en las paredes.

Si no saben, les informo que Alemania tiene instaurado un impuesto para mascotas y en Francia tal impuesto fue eliminado en 1970 pero piensan restablecerlo de nuevo.

Por último, les diré que he vivido en varias ciudades norteamericanas y europeas, viajado por casi toda Europa y Norteamérica, y nunca me he encontrado con cuidad más sucia que Alicante y, sobre todo, el extrarradio y los suburbios.