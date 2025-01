El peso de la cruz

La cruz situada en el recién inaugurado Jardín de la Concordia, en el Passeig de Germanies. / Áxel Álvarez

Desde que hace unas pocas semanas el alcalde de Elche, Pablo Ruz, tuviera a bien inaugurar a bombo y platillo la remodelación del Passeig de Germanies, proyectado por el anterior equipo de gobierno y renaturalizado (a la par que descafeinado por cuanto ha desaparecido la musealización prevista del refugio de la Guerra Civil, tema que sigue causando grima a gran parte de la derecha de este país), le han llovido numerosas críticas por doquier. Quizás el origen de un buen número de ellas se deba a ese cóctel de ingredientes eclécticos que, una vez agitada la coctelera de la política populista, ha dado como resultado un licor de difícil digestión entre muchos ciudadanos de a pie que no acaban de entender ni el circo montado ni la cruzada extemporánea llevada a cabo.

Bajo la simplona cuestión maniquea de si la cruz se queda o la cruz se va, subyacen aún numerosas cuestiones sociopolíticas e históricas que tal vez no han sido abordadas convenientemente. Y, sobre todo, llama la atención cómo ciertos políticos manosean cada vez más la realidad sin pudor alguno, incluso la más cercana, para transformarla en argumentos falaces que, ante la cada vez más alarmante incapacidad crítica fagocitada por las redes sociales y sucedáneos, sirven a intereses espurios y partidistas.

Creo a estas alturas que a nadie escapa que la cruz que se alza en el centro de la mencionada plaza fue erigida en honor y homenaje de aquellos que murieron en la cruenta Guerra Civil defendiendo al bando sublevado de ideología fascista que, a la postre, acabó en una dictadura militar de casi cuarenta años. Todo esto mientras los caídos por el otro bando, el perdedor, terminaron en muchos casos malenterrados en fosas y cunetas que todavía hoy siguen sin dignificarse y que son un claro oprobio para este país. Así pues, es una verdad evidente que esta cruz se levanta como un símbolo franquista, se le haya quitado o no la inscripción que portó durante los años del franquismo y lo diga, o no, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que, obviamente, está compuesto por juristas y no por historiadores.

La cruz es un símbolo que representa a los cristianos y de este modo lo respetamos. El problema es la manipulación que del símbolo se ha hecho a lo largo de los años y que ahora, parece que se ha puesto de moda, se llama «resignificar». Da la impresión de que en la actualidad todo es susceptible de ser «resignificado» (¿llegará el día en el que también se «resignifique» una esvástica? En estos días hemos visto cómo la extrema derecha alemana trata de hacerlo con la figura del mismísimo Hitler que ahora pasa a ser comunista). Nadie discute que la cruz encarna en los últimos tiempos para los cristianos ideales de paz, amor, etc. Sin embargo, este símbolo también ha ido adquiriendo a lo largo de los siglos otras significaciones, más cercanas al rechazo e incluso al odio, derivadas del mal proceder de la alta jerarquía eclesiástica. La vida a menudo llena de lujos y excesos, de poder e impunidad, procedentes de buena parte del alto clero han marcado también al símbolo, a la cruz, se desee o no. Es por ello que ligada a ella quede así mismo la Inquisición, por ejemplo, o los recientes casos, todavía sin resolver, de abusos. Guste o no, son muchos los ejemplos que podríamos añadir y, puestos a «resignificar», no todos tendrían que ir necesariamente hacia el lado bueno.

Sin lugar a dudas lo que molesta a muchos ciudadanos no es tanto la defensa de la cruz, siempre lícita, sino que se les trate de bobos y quieran hacerles comulgar con ruedas de molino. No han pasado tantos años como para impedir que muchos de nuestros mayores recuerden cómo se cantaba el Cara al sol frente al monumento y se celebraban actos falangistas. Religión y fascismo cogidas de la mano. He aquí el problema. Porque la unión de ambas trajo consigo (y no hablamos de las víctimas de una guerra) miles de represaliados y asesinados durante la dictadura. Y esto, que no es tan fácil de olvidar, también queda asido a la cruz por mucho que le hayan quitado el letrero que en su origen la acompañaba.

Pero el coqueteo del catolicismo con el fascismo no comenzó con el franquismo. Y nuestros antepasados lo saben. La historia también. Baste con recordar algún verso de Federico García Lorca en Grito hacia Roma de Poeta en Nueva York denunciando cómo el Papa Pío XI pacta con el líder fascista Benito Mussolini en los Pactos de Letrán. Otro ejemplo más cercano es Miguel Hernández, cuyo valioso legado dejó perder el actual alcalde, cuando arma en su poema Sonreídme: «Me he librado de los templos». No es casual, de esta manera, que dos cristianos de cuna renieguen del catolicismo en ese momento histórico, como tampoco la aversión que muchos ilicitanos mantienen ante esta cruz porque tienen el mismo origen.

Querer disfrazar la plaza con el nombre de «Jardín de la Concordia» parece, teniendo en cuenta los antecedentes históricos, más una tomadura de pelo que otra cosa. En estos últimos meses diputados y dirigentes de Vox y PP han añadido los conceptos de «concordia» y «conciliación» al ya manido mensaje de que «hay que olvidar el pasado». Como si el pasado no marcara el presente y, en gran medida, determinara también el futuro. El pasado no importa, por muy siniestro que este sea, nos dice Mazón, cuando elude su responsabilidad en la reciente y trágica riada. Todo se fía al futuro, cuando se es incapaz de asumir responsabilidades. Y si hay que asumir un pasado incómodo, pues se manipula en trampantojo revisionista. Así se explican las afirmaciones de Pablo Ruz en un pleno cuando aseguró recientemente que «la segunda república fue ilegitima» o «mi partido es heredero del de Adolfo Suárez». No está nada mal para un profesor de historia que queda expuesto a una evidente coyuntura: o no conoce la historia o nos engaña.

Quizás la mejor opción habría sido buscar un punto de encuentro sensato. En este sentido, sin duda, la mejor solución fue dada por el profesor e historiador Miguel Ors, que defendía que el cementerio y su entorno eran un lugar perfecto para trasladarla. Poco o nada se le escuchó. Había que defender la cruz a toda costa. La misma cruz que ahora han querido presentarnos como un símbolo inocuo, a pesar de los gritos de «Viva Cristo Rey» proferidos en el momento de la inauguración por quien sí parecía tener claro su verdadero significado.

Dejemos, en conclusión, de vender humo de fuegos fatuos. Dejemos de apelar a una Transición (en la que hubo la misma dosis de concordia que de miedo y, si no, recuerden a Tejero) idealizada y romantizada para justificar lo injustificable. Me parece bien que defiendan su cruz, pero no nos crean tan ingenuos como para olvidar lo que ha significado. Ni siquiera era necesario utilizar como una mascarada la figura de un buen alcalde democrático para desviar la atención (¡qué bien habría quedado en la plaza del Raval, junto a su casa!). Déjenlo, todos somos conscientes del verdadero peso de esa cruz.