El alcalde que silencia a Miguel Hernández

Murales con los que Vox ha eliminado los símbolos republicanos / Áxel Álvarez

En verano redactamos un escrito en el que pedíamos la anulación de los sumarios que condenaron a la pena de muerte a Miguel Hernández. A él se adhirieron la familia del poeta y cientos de hernandianos. En Orihuela, el PSOE, Cambiemos y Ciudadanos lo hicieron suyo y presentaron una moción institucional que fue rechazada por el PP oriolano y tampoco la apoyó el PP ilicitano ni la Generalitat. Vox votó en contra, pues para ellos el escritor universal no fue procesado injustamente.

El alcalde Pepe Vegara dice constantemente que «es muy hernandiano y que defiende toda la obra y vida del poeta». Entonces, ¿por qué no apoyó nuestra petición de anulación de los sumarios y ahora permite que su concejal Gonzalo Montoya, de extrema derecha, defensor de la dictadura y de la rebelión franquista, elimine unas imágenes y unos poemas del Rincón Hernandiano de Orihuela? ¿Vegara quiere nadar y guardar la ropa? ¿Vegara está prisionero, atado y dominado por ese partido defensor de los que apoyaron el golpe de Estado de 1936? ¿El alcalde tiene miedo de perder el cargo? ¿Es cobardía?

Su actuación se está alineando con los que quieren silenciar los escritos de Miguel y se pone al lado del primer alcalde franquista, Baldomero Giménez, testigo fundamental para la condena a muerte del poeta.

Miguel Hernández está en toda su obra, pero es obvio que en la última producción literaria, que lo eleva a poeta universal, está a favor de la II República, contra el golpe de Estado franquista, y en contra de la jerarquía eclesiástica y de la explotación de los trabajadores. Es un defensor de la libertad de los Derechos Humanos frente a la Dictadura. Esa parte esencial del poeta no puede nunca ser silenciada.

Seguro que los poderes oriolanos tienen miedo de que se conozca lo que nuestro paisano universal dice de ellos en sus poemas y en su prosa.

Recomiendo encarecidamente la lectura del epistolario del poeta y de algunos poemas como: Los cobardes, Los hombres viejos, Sonreídme...

A continuación transcribo párrafos de las cartas de Miguel a Josefina desde el Seminario de Orihuela, (en donde estuvo encerrado desde el 29 de septiembre al 4 de diciembre de 1939):

«Esta gente es lo más bruta que se puede imaginar. Pero a mí no me joden ni ellos ni nadie. Todo el tiempo que me hagan perder ahora, todos los atropellos me lo han de hacer ganar. No sé vengarme, pero sí afirmarme más en defender una justicia que si no ha estado con otros, ha estado siempre conmigo. No lamentes lo ocurrido. Procura pasarlo en medio del contratiempo, todo lo mejor que puedas... Yo he sacado la cédula de preso perpetuo y no quiero salir mientras haya sinvergüenzas y canallas en el mundo.

Aquí se está muy bien y el rato que se siente uno mal aquí se pone a morder las paredes, que es un consuelo como otro cualquiera. Ánimo, nena. A mí no me falta nunca, nada... No se te ocurra mandarme nada. Ya lo pasaréis difícilmente vosotros. Estoy en el sitio peor de la cárcel (sótano del seminario) pero me burlo de la vigilancia... A quien te pregunte por mí, si es como un buen deseo, dile que estoy bien. Si es con malo, dile que me he muerto de risa. Adiós, pobre. Estamos que pedimos y no nos dan. Algún día exigiremos... me siento aquí mucho peor que en Madrid. Allí nadie, ni los que no recibían nada, pasaban esta hambre que se pasa aquí, y no se veían por tanto las caras y las cosas y las enfermedades que en este edificio. A nuestros paisanos les interesa mucho hacerme notar el mal corazón que tienen, y lo estoy experimentando desde que caí en manos de ellos. No me perdonarán nunca los señoritos que haya puesto mi poca, o mi mucha inteligencia, mi poco o mi mucho corazón, desde luego mis dos cosas más grandes que todos ellos juntos, al servicio del pueblo de una manera franca y noble. Ellos preferirían que fuese un sinvergüenza. Ni lo han conseguido ni lo conseguirán... ¿Has guardado bien esos originales que te mandé?».

La biografía y los escritos de Miguel no pueden ser ocultados, ni silenciados, ni manipulados. Mi pueblo de nacimiento debe airear su obra y su vida frente a los deseos oscuros y retrógrados de los que mal dirigen el Ayuntamiento. Para construir el futuro es necesario conocer el pasado y el presente de Orihuela.

Deseamos que el alcalde Vegara se libere de las cadenas y restituya los vinilos eliminados por el concejal de Vox, Montoya. Esa valentía dignificará su biografía.