Concòrdia i simulacre (II)

El refugi antiaeri, que encara no es pot visitar. / Áxel Álvarez

El tema no és nou perquè ja en la dècada dels anys 70 del segle passat el sociòleg francés Jean Baudrillard reflexionava sobre la cultura i el simulacre, sobre la hiperrealitat, la dissimulació i la simulació, sobre fingir que es fa una cosa que realment no es realitza. Això, bàsicament, és el «Jardín de la Concordia», una operació de propaganda que simula que el govern municipal té alguna preocupació per la memòria col·lectiva i promou una «reconciliació» entre sectors socials, però que realment és un acte de partit(s), el cost del qual carreguen a l’erari municipal.

Si repassem els elements «instal·lats» al Passeig de les Germanies, el més important, la rehabilitació del refugi antiaeri, encara no es pot visitar i no se sap quan será accessible de forma ordenada per la ciutadania com, per exemple, els que Alacant, Alcoi, València i tantes altres ciutats tenen oberts al públic.

Després hi trobem un discurs manipulador que ho impregna tot i que s’articula en tres nivells: a) una sèrie de plaques (18 x 7,5 cm) insertades en dèsset bancs distribuïts en el perímetre del passeig; b) altres nou bancs de ciment, amb respatller de fusta, situats a l’interior de l’espai que també compten amb cartellets, i c) la línia de continuïtat històrica instal·lada en un lateral del monument central alçat l’any 1944.

Si repassem els bancs distribuïts en el perímetre, veurem que les plaquetes reprodeuixen fragments de la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH, que consta de 30 articles), proclamada per l’assemblea de l’ONU a París, el 10 de desembre de 1948, tres anys després d’acabada la Segona Guerra Mundial. Ja sabem que a Vox, que enyora la dictadura militar del general Franco, no li agraden les polítiques de memòria desplegades des de la Transició ençà, ni les lleis dites de Memòria (2007, 2022); al PP, segons quan i com. En unes comunitats autònomes, no (la Valenciana, Castella-Lleó, etc.); en altres, sí (Illes Balears), amb una única característica en comú: el que hi ha en joc en cada cas, uns pressupostos i unes cadires. No té res a veure amb un sentiment cristià o de fraternitat, ni és tracta de res personal, són negocis. Els seus negocis.

Si repassem els fragments de la Declaració Universal insertats en els bancs, ens adonem que el més instructiu no és què s’hi reprodueix («Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad…»), sinó quins punts s’hi amaguen. Sorpresa!!! Els relacionats amb la lliure circulació de persones, el dret d’asil, la gratuïtat de l’educació bàsica, etc. És una casualitat... O no.

En els altres nou banc s’hi reprodueixen reflexions sobre la «memòria (¿?)». Aristòtil al costat d’un personatge de la pel·lícula El rei León… (podríem pensar que és el nivell mental que hi predomina, si no fora perquè representa un escarni per a les víctimes de la guerra i de la dictadura). Entre els escriptors evocats (no hi ha cap escriptora: Zambrano, Rodoreda, Chacel, Pàmies, Nelken, Lajárraga, Kent, Campoamor, Arquimbau…???), el poeta Antonio Machado potser és l’únic que conegué directament la Guerra Civil i l’exili posterior (d’això parla també la DUDH, del dret d’asil, però que no trobarem entre els exemples triats). A «ells» els és el mateix, es tracta de simular, d’aparentar que els preocupa la «concòrdia», quan tot és ideologia reaccionària i «postureo».

No obstant això, ja que s’hi han invertit tants diners, a les regidories d’Educació i de Cultura se’ls presenta una molt bona oportunitat. Les senyores Bonmatí o Ruiz disposen ara d’un espai on crear una aula oberta, integrant-hi el refugi antiaeri, per estudiar el revisionisme i falsejament de la història, a través de la manipulació de la memòria i l’adoctrinament. El professorat de Secundària o de Batxillerat, de matèries com Valors o Història, pot fer visites guiades al Passeig de les Germanies per fer pràctiques docents que ajuden l’alumnat a comprendre què és la memòria traumàtica de la Guerra d’Espanya i del segle XX. A més, podran raonar als seus alumnes per què la inauguració del Museu del Parc Municipal és més important que la proclamació de la II República, la sublevació militar o la instauració d’una dictadura, que la línea de continuïtat històrica ignora. Amaga. Uns treballs de camp que es poden posar en relació amb el que està passant en altres països i societats quant al negacionisme de la Shoà o Holocaust, la dictadura argentina, la figura de Hitler, etc. El «Jardín de la Concordia»? Això mateix, un simulacre.