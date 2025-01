Los nuevos tribunales de instancia / PILAR CORTES

La nueva Ley orgánica 1/2025, de 2 de enero, ha creado los denominados Tribunales de Instancia que sustituyen la actual organización judicial española que estaba distribuida en juzgados, cambiando la configuración organizativa de la justicia española que, tradicionalmente, estaba compuesta por un juzgado y un juez y que ahora pasa, a partir del segundo semestre del presente año, a conformarse con los denominados Tribunales de Instancia, que serán únicos en cada partido judicial y distribuidos en las secciones de las distintas materias judiciales que existen, tales como Civil, Instrucción, Penal, Familia, Infancia y Capacidad, Violencia sobre la Mujer, Social, Contencioso Administrativo, Mercantil, Vigilancia Penitenciaria, Menores y las nuevas secciones referidas a la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia para tratar los casos en que la víctima sea un menor o adolescente para lo que se constituirán estas nuevas secciones en las que estarán trabajando el número de jueces suficientes que hagan falta atendidos el volumen de asuntos que se registren con respecto a los delitos cuya competencia se atribuye a estas nuevas secciones de la violencia contra la infancia y la adolescencia. Lo que sí es cierto es que en las competencias atribuidas a las secciones de Violencia sobre la Mujer a las que se han añadido los delitos sexuales será preciso que se incremente el número de jueces que trabajen en estas secciones, al haberse ampliado la competencia, como se ha reclamado en la provincia de Alicante.

Hasta ahora, cuando en un partido judicial existía la necesidad de crear más juzgados se abría un proceso lento para poder hacerlo, porque la organización de los tribunales en lo referente a su planta y demarcación exigía crear plazas de jueces, letrados de la administración de Justicia, funcionarios y fiscales, porque harían falta más si había más juzgados.

Al respecto señala la Exposición de Motivos de la Ley para justificar la creación de estos nuevos tribunales que «El modelo de organización judicial basado en el tradicional juzgado unipersonal hoy está condicionando las posibilidades de lograr un servicio público de Justicia más eficiente. La respuesta a las necesidades surgidas por el incremento de la litigiosidad y la consiguiente carga de los juzgados y tribunales ha sido siempre el establecimiento de nuevos órganos judiciales y de medidas de refuerzo. Sin embargo, estos aumentos en la dotación de medios personales y materiales no han dado el fruto esperado, al menos no en proporción a las inversiones realizadas. Ese continuo incremento de la creación de órganos judiciales, sin intervención simultánea sobre su organización, ha supuesto una multiplicación de órganos con idéntica competencia y la misma inversión en medios en cada uno de ellos, con independencia de las necesidades reales de la carga de trabajo que deben atender. Ello ha favorecido, a su vez, el nombramiento de jueces sustitutos, no pertenecientes a la carrera judicial, para poder cubrir de manera inmediata necesidades inaplazables y que no admitían la espera a los mecanismos ordinarios de provisión. Por todo ello, la presente ley afronta la transformación de los Juzgados en Tribunales de Instancia, con el apoyo de unas Oficinas judiciales que hoy se redefinen y reestructuran en servicios comunes, que existirán en todas las Oficinas judiciales, y en otros servicios comunes que puedan constituirse».

De todos modos, quizás sea un poco precipitado que la fecha de entrada en funcionamiento de estos nuevos tribunales de instancia comience a llevarse a cabo a partir del 1 de julio de este año, y hasta el 1 de diciembre, aunque ya se está hablando de una cierta moratoria para la entrada en funcionamiento de los mismos para tener tiempo para que las comunidades autónomas, como la valenciana con competencia en Justicia, puedan adecuar la organización de estos tribunales para que no haya disfunciones cuando empiecen a funcionar.

Una ventaja importante de los mismos será que ya no hará falta reclamar más juzgados cuando se incremente la carga de trabajo en un partido judicial, algo que ha ocurrido en muchas ocasiones en la provincia de Alicante cuando hemos reclamado constantemente juzgados ante las necesidades de una provincia con mucha carga de trabajo judicial, sino que ahora el sistema funcionará con una apuesta por una mejor organización interna y por la creación de plazas de jueces fiscales, LAJ, forenses y funcionarios conforme las necesidades lo acrediten. Y para ello también contamos con la posibilidad de incluir a los jueces y fiscales sustitutos, que ahora mismo existen, y tal y como lo reconoce la Disposición Final 33ª de esta Ley, para integrarlos en estos tribunales y en la Fiscalía para ayudar de forma continuada, y no interina, en poder sacar el trabajo que existe en estos nuevos tribunales de instancia con una adscripción a los mismos y a la Fiscalía.

Por ello, al final, todo se configura bajo la idea de una mejor gestión en la organización interna de una empresa como es la justicia y de una más positiva redistribución de sus recursos materiales y humanos. Esperemos que esta idea fructifique y podamos ver una Justicia más saludable y que dé mejor servicio a los ciudadanos que tanto lo necesitan para tener una justicia rápida ágil y moderna.