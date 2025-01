La paz de nunca jamás

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Bienvenido sea el alto el fuego. Permitirá la liberación de rehenes judíos y de prisioneros palestinos, la entrada de alimentos y suministros de primera necesidad a la franja de Gaza, que disminuyan los actos de guerra y, me temo, que desgraciadamente poco más que la alegría efímera de un pueblo bombardeado y perseguido en su propio suelo.

Donald Trump podrá tomar posesión de su cargo de presidente de los Estados Unidos con ausencia de violencia en Oriente Medio, y Joe Biden se despide de su triste deambular por las capitales árabes y su protección al Estado de Israel con un alto el fuego sin perspectivas, mas allá de los próximos tres meses. La fecha elegida para el alto el fuego reparte la gloria entre ambos presidentes.

«Una decena de viajes lleva Antony Blinken a Oriente Medio: Israel, Egipto, Qatar, Jordania, Cisjordania, etc., para conseguir una breve tregua de días a primeros de año con un intercambio de rehenes por prisioneros entre Hamás e Israel. Más de una vez ha reprochado al gobierno Netanyahu la falta de objetivos políticos en la guerra: cómo van a quedar Palestina e Israel al día siguiente de firmar el alto el fuego», (INFORMACIÓN. 26-X-2024. «Una guerra sin objetivos políticos»), escribía hace tres meses.

Biden se va de la Casa Blanca sin dejar ningún plan a la vista. Trump intentará revitalizar sus acuerdos de Abraham, que están dentro del proyecto sionista del Gran Israel que pregonan Netanyahu y sus aliados. Cuando se cumplan los primeros tres meses de alto el fuego, ¿después qué? Para el Gobierno de Israel no hay más perspectiva que colonizar el norte de la Franja, el sur de Líbano, los Altos del Golán, Gaza y Cisjordania. Por supuesto Jerusalén este. El único interlocutor que tendría es la Autoridad Nacional Palestina a la que ha desprestigiado día tras día con su sometimiento en Cisjordania, y así difícilmente podrá ser el nuevo gobierno o interlocutor en Gaza. ¿Cómo van a quedar Palestina e Israel al día siguiente de firmar el alto el fuego?, era la incógnita que planteaba el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, al Gobierno de Netanyahu. Sin el consenso del resto de los países árabes, difícilmente podrá reconstruirse la franja de Gaza y garantizar una perspectiva de paz para Israel.

No habrá paz, ni seguridad para Israel mientras no haya una reconciliación con el pueblo palestino, y, en el último año, las decenas de miles de muertos han sembrado de nuevo el odio y el afán de venganza. ¿Qué perspectiva de futuro pueden tener los palestinos? Arabia Saudí, Qatar, Egipto, Jordania, e incluso Irán, son interlocutores imprescindibles en una mesa de negociación para la reconstrucción, preservar la paz y las relaciones de convivencia entre los estados de Oriente Medio. Sin el compromiso de todos ellos no habrá posibles garantías de paz para Israel. No basta el ingente apoyo militar, político y económico de Estados Unidos. Sin el compromiso del Estado de Israel tampoco habrá una autoridad y un Estado palestino soberano o, ni siquiera, autónomo.

En mi opinión, desgraciadamente, el proyecto de futuro del actual Gobierno de Israel es el Gran Israel que ocupe Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y hasta el sur del Líbano y, desde luego, entre sus planes no entra un Estado palestino, y tampoco entra un único estado aconfesional, en el que los palestinos tengan los mismos derechos que los judíos. No hay una perspectiva ilusionante de futuro para los palestinos y mucho menos una perspectiva compartida por los pueblos de la zona. Esa sería la base para una paz futura en Oriente Medio dialogada entre árabes y judíos. Las guerras las ganó y las seguirá ganando Israel con el apoyo ilimitado de los Estados Unidos, pero la paz duradera y segura a largo plazo depende de la reconciliación con los árabes y palestinos. Desgraciadamente, no se ve esa voluntad. El alto el fuego abre una rendija a la esperanza, pero es tan estrecha que ni queriendo puede uno ilusionarse con el horizonte que se vislumbra.

Hamás no está, pero por ahora, esta paz solo es la paz de nunca jamás.