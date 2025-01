Reloj no marques las horas

Carlos Mazón, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Mazón no sabe qué hacer. Cuando ha venido utilizando su lugar de origen como vía de escape y zona de refugio, ahora resulta que cada vez que se expone al aire libre por Alicante, Elche o San Vicente le cae una tormenta de mil demonios. No lo tiene fácil. Por no dimitir, el reto que se ha impuesto es descomunal. Cada vez mayor. Ya se ha situado ante la tarea de congraciarse con la humanidad de aquí a Gaza.

Para ello su equipo de asesores –¡Virgen santa!– ha dispuesto una ristra de iniciativas con la que compensar lo ocurrido. Un día es el anuncio de que las personas damnificadas por la dana dispondrán de transporte gratis a lo largo del año. A continuación se busca dejar de lado el temita para cubrir otros frentes y contentar a diversos colectivos. Así, la Conselleria de Educación comandada por el responsable que el 29O, día de autos, se fue por piernas de su puesto en Valencia como si tal cosa, rectifica y amplía el permiso de maternidad a familias monoparentales tras la queja de una asociación de madres solteras. Y hay más. Cuando ni el presidente de la Generalitat ni el grueso de adláteres se dejó caer por la Universidad de Alicante con motivo de la inauguración del curso académico en plena borrasca a cuento una vez más de Medicina, se emprendió una buena carrera para anunciar que todos los alumnos de las facultades compartirán hospitales públicos a la hora de las prácticas y propiciar de ese modo el desembarco de cargos arropando al mismo que viste y calza en la toma de posesión de la rectora. Se ausentó Zaplana pero, al no presidir Pedreño, le faltaba motivación.

¿Será suficiente con el empuje ideado? No quiero ser agorero porque bastante tiene ya Mazón con lo que tiene (disculpen, es una manera de hablar). Pero mientras lo que diga al ser requerido en Les Corts sobre la factura es que «lo mostraré todo en tiempo y forma» hasta el más creyente de la formación se preguntará cómo se las va a maravillar teniendo en cuenta que esta no es manera de hacer la digestión como Dios manda. Ni como dispone Alá.