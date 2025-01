Los trabajos del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, antes del encuentro que mantuvieron en Moncloa el pasado mes de octubre. / José Luis Roca

El Gobierno está tan ocupado que todavía no ha tenido tiempo de pedir a Europa las ayudas que dijo que ya había pedido por la dana. Sería otra mentirijilla más, piadosa esta, por la piedad que se debe a las víctimas, porque en su cabeza tiene solicitarlas, pero apura los plazos para asegurarse de hacerlo muy requetebién.

Como los españoles no somos todos niños menores de diez años, a los que les encanta leer siempre el mismo cuento o ver la misma película, muchísimos estamos hartos de que este Gobierno diga una cosa y sea otra y así lo atestiguan los abucheos que reciben algunos ministros, la última Margarita Robles, y el propio presidente cuando no tienen más remedio que aparecer en público. Una no sabe qué organismo gubernamental está encargado de pedir esas ayudas, pero sin ir más lejos, el titular de Economía que anunció ya en noviembre que su Gobierno iba a activar todos los mecanismos de solidaridad europeos y coinciden los expertos en que hacerlo bien es importantísimo pues el importe puede variar y el plazo acaba el 21 de enero, está ocupadísimo, primero en lo que le manda Sánchez, que cuando hay que ir a lo de Franco o a la cumbre de vivienda, hay que ir, pero además no gana para sustos, disgustos, reuniones urgentes y presiones de su compañera de Trabajo, Díaz, que tampoco tiene tiempo de nada más.

En lo de Franco todos los ministros andan implicadísimos, desde la de Educación, que habrá que advertir contra el posible regreso del dictador a los peques en las escuelas, con juegos, conferencias y matracas, hasta el de Exteriores, que va a sugerir a las embajadas festejar también la muerte del muerto. Luego, cada cual tiene su tareíta; por ejemplo, López insultar a Ayuso y a su número dos de día y de noche, que normal que no haya podido arreglar lo de Muface, que qué más dará y qué pesados se han puesto los funcionarios.

En conclusión, el Gobierno no tiene tiempo de lo importante porque está inmerso en el presente tan urgente, a saber Franco, Ayuso, los caprichos de Junts o el futuro judicial del entorno de Sánchez.