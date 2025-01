¡Es el capitalismo, amigos!

Me hace muchísima gracia el mantra de que como no hay viviendas disponibles, los propietarios deben renunciar a las suyas o regalar su alquiler para ayudar solidariamente a los que no tienen. Ya. Y como yo no tengo yate, Florentino debería venderme el suyo a precio de saldo y de paso meter en la operación el jet privado.

Hay gente que no se ha dado cuenta de que, les guste o no, vivimos en una sociedad capitalista y el capitalismo tiene ventajas e inconvenientes. Una característica fundamental es que la propiedad privada es privativa de su dueño. ¡Es el mercado, amigo!, que dijo Rodrigo Rato. Cada cual con sus bienes hace lo que le viene en gana, faltaría más, y está en su derecho, otra cosa es que se pongan límites a la especulación, lógicamente en el caso de que se venda una vivienda pública, edificada con subvenciones del Estado. En el caso de una vivienda libre, limitar la libertad de los propietarios me resulta una actitud expropiatoria propia de repúblicas bananeras. Siempre cabe la posibilidad de freír a impuestos a los que tengan más de una vivienda, que es una forma algo más discreta de robar de la que utilizaban los bandoleros de Sierra Morena armados de trabucos.

La vivienda no es un bien, es una necesidad. Vale. Pongamos entonces los medios para que los jóvenes puedan acceder a una, sin dejarse tres cuartas partes del sueldo en una hipoteca o un alquiler. Se trata de construir viviendas sociales y no debe resultar tan difícil: los chinos construyen una ciudad de treinta millones de habitantes en lo que en España se tarda en tramitar una licencia de obra. Ya, es una dictadura comunista y el suelo es suyo, los materiales los hacen sus fábricas, los albañiles cobran del Estado y la burocracia y el papeleo no existen. Algo bueno tendría que tener la dictadura del proletariado…

El mercado de la vivienda ha sido en España siempre el refugio de los ahorros. Se invertía en una casa el sueldo de la vida para dejar algo a los hijos o para compensar una pensión baja. Las burbujas y los pelotazos provocan el fenómeno de la especulación y todos nos lanzamos alegremente a comprar sobre plano y a vender antes de la entrega de llaves, sacando unos milloncitos (de pesetas), que invertimos en la siguiente hasta que se pincha el globo y nos quedamos colgando de la brocha. Eso por no hablar de la compraventa de casas de protección oficial, subvencionadas con dinero público pero que pasan de propietario a propietario sin ningún control, dejando dinero aquí y allá pero sin cumplir los fines sociales que se marcaban. Y ya cuando entran los fondos buitres es el acabose, porque lo que eran migajas de dineritos se convierten en fortunas para espabilados, pregúntenle a algún hijo de Aznar/Botella. Legal, todo legal, faltaría más.

Es curioso de que ahora se hayan dado cuenta de que la vivienda es un bien escaso, como la honradez entre políticos. ¿Los pisos turísticos y Airbnb son los culpables? Pues hombre, si por alquilar una casa en larga temporada un propietario sacaba al mes 700 y con el alquiler turístico ingresa 2.000, está claro a quién se lo va a alquilar. Menos problemas y muchos más beneficios. Hemos quedado en que eso es el capitalismo, amigos.

El problema de los gobiernos en España, de derechas y de izquierdas, es que no controlan nada de nada. Estoy seguro que aunque fuesen capaces de construir un millón de casas y aunque pusieran normas para evitar las transmisiones, los listos encontrarían la puerta trasera en un 95 por ciento de los casos. Y volveríamos a la casilla de salida.

Dicho lo cual y a riesgo de ser deprimente y negativo, me da a mí que la vivienda es un tema irresoluble hoy en día. Las casas no surgen como setas y construir no lleva menos de dos años, aunque se pusieran a ello ya, que no va a ser el caso. Sacar a un mercado regulado los pisos ya construidos que se podrían alquilar a precios razonables, desde ya les anuncio que es imposible, porque ni los particulares, ni los bancos ni los buitres se van a dejar. ¿Entonces? ¿Gravar los ingresos provenientes de alquileres con impuestos bárbaros? Pueden hacerlo y también los dueños buscarán la economía sumergida, confiando en que a la administración no le sobran los inspectores y que el dinero negro sirve para comprar las mismas cosas que el blanco.

Pero, como habrán advertido, estos planes de vivienda de PSOE y PP no son más que brindis al sol, postureos políticos, ganas de engañar a sus incondicionales. Y, dicho sea de paso, irse a un hotel de 300 euros la noche a lamentarse de que los jóvenes no pueden comprarse un piso, tiene su guasa. Cosas de políticos predicando con el ejemplo, nada que pueda sorprender.