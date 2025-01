Crónica de una toma de posesión rectoral con enfado de fondo

La toma de posesión de la rectora de la UA Amparo Navarro, marcada por las protestas contra Carlos Mazón / Jose Navarro

Dedicado a las Universidades palestinas

Viernes 17 de enero: es el día de la solemne toma de posesión de la Rectora de la UA y de su equipo. Me levanto predispuesto a acudir al evento, superando mi natural pereza por este tipo de liturgias, aunque sea en la ilustrada Universidad. Mientras desayuno, según costumbre, pongo la radio. Y escucho al president Mazón en una berrea indigna: la más que odiosa comparación entre ayudas a los damnificados de la dana y a los afectados por el genocidio de Gaza. No alcanzo a encontrar palabras para definir lo que siento. Y, supongo, lo que yo siento, con sus perfiles imprecisos, es lo contrario de lo que siente y piensa Mazón. Esta ácida repulsión por su bajeza moral, por deriva tan miserable que arrasa cualquier esperanza en una gobernabilidad humana y sensata. Eso debe ser lo que él no siente; ni imagina, al parecer, que pueda sentirse. ¡Cómo debe despreciarnos a los que le criticamos con estos argumentos!

En la radio debaten sobre si la cifra de 24 millones que aportará España ya se ha enviado o si ya se han enviado más de mil millones a la CV. Da lo mismo. Este problema no es decidir, ahora, esa verdad, sino de cómo la posición ultraderechista del PP arrasa todo el relato de pueblo solidario que ha sido el único sustento que alguno ha tenido ante la desgracia. No es cuestión de elegir ni de insultar por la lengua que se hable. Es, sencillamente, lo repugnante que es que se te ocurra la comparación. Ya veremos lo que tardarán algunos, justamente, en comparar los gastos de Mazón con las ayudas esperadas. Aunque Mazón tiene un sabio recurso: oculta todo lo que puede, hasta lo nimio; qué sé yo: la factura de una comida, por ejemplo. Cada vez trato de separar más los dicterios éticos de los argumentos políticos, pero es que es imposible intentar una política de cohesión, concordia, liberal y civilizada si sabes que tu oponente piensa y siente así. Si todo le da igual. Si tiene una voz para cantar a jubilados y otra para despreciar inocentes asesinados. Y una conciencia que le da para pensar que los afectados por la dana se sentirán satisfechos si, mezquinamente, critica al Gobierno de España porque les han “quitado” unos euros.

Y con esto me he alejado de la fría neutralidad con la que quería enfocar este artículo, mera crónica del acto universitario. Pero no hubiera sido honesto, precisamente, si no hubiera comenzado con esta dación de cuentas. Mazón, en la UA, no habló de política internacional. Una lástima, porque sus lecciones de compasión y equilibrio a todos nos vendrían bien.

Llego a la Facultad de Derecho, mi Facultad, en la que doy clase desde hace bastantes lustros. Hay un par de dotaciones policiales. No sé si para proteger a Mazón o para proteger de Mazón. Pero, vamos, no parece la cosa grave: un policía me asegura que no esperan nada anormal. Vamos acostumbrándonos. Nos arremolinamos veteranos profesores en el patio, mientras un grupo, esencialmente de jóvenes, separados por vallas, enarbolan una pancarta e increpan a Mazón y al Conseller Rovira por lo de la dana y por trapisondas educativas. Apreciamos que hay un grupo de líderes del PP. Los más antiguos sabemos que eso pasa cada vez que el Consell, en manos populares, provoca un desaguisado que tiene por víctima a la UA. Es una costumbre de la que, al parecer, no pueden prescindir. Primero la lían y luego, por ver si arropan a su desvencijado jefe o por si convencen de que también son gente leída y de paz, aparecen por los actos académicos. Como hongos en la humedad tras alguna catástrofe que han contribuido a provocar. Bueno, la verdad es que muchos, muchos, no son. Creo que ellos también le han cogido miedo a Mazón y a sus circunstancias. O eso o se han quedado en su pueblo, que llueve y hasta nieva.

Entra la comitiva, se cantan himnos antiguos en latín invocando al Espíritu Santo, nada menos. Cuando la Rectora, tras inaugurar el acto Mazón y Rovira por imperativo legal, comienza a prometer su cargo, una joven grita mucho, con lo que consigue que no se le entienda. Pero como el medio es el mensaje, comprendemos que le da mucha rabia, mucha, la presencia de Mazón. Otros jóvenes le secundan y le llaman cosas que no deberían tener que decirse y piden dimisión. El suceso no llega a los cinco minutos y el evento continúa. Los del PP hacen amago de aplaudir. Lo harán, con más voluntad que fuerza, cada vez que se sientan aludidos por una crítica o cuando haya que incrementar la gloria del Molt Honorable. Prometen los miembros del equipo rectoral, largo rato que los de la casa aprovechamos para intercambiar pareceres sobre las más distintas parcelas de la vida en el campus, siempre discreta pero afanosa. O sea, que cotilleamos sin rubor.

Empieza lo bueno: hablarán Ministra y Rectora, con corrección, diría yo. La Ministra es un poco beligerante y hace eso que a mí no me gusta, de aprovechar estos momentos de recogida solemnidad para anunciar promesas y millones, por necesarios que sean –siempre que no acaben en Gaza o en algún otro país en que se hable árabe-. Pero resuelve con garbo e inteligencia la pacificación postmedicina. La Rectora hace discurso de Rectora, adecuadamente construido, lleno de agradecimientos y de inevitables lugares comunes. Y es que la Universidad es eso: la sucesión centenaria de lugares que cambian muy poco a poco, un espacio abierto que invoca la innovación pero sabe que la tradición de pluralidad y diálogo es su garantía de cohesión.

Pero, ¡qué veo!: hay alguien que parece no coincidir con esto: el Magnífico Rector de la UMH ha sido colocado, por azar protocolario, tras el atril de oradores, por lo que todos contemplamos, en las pantallas gigantes, los gestos con los que subraya sus opiniones: sonrisitas, cabeceos, enfado irrefrenable, levedad de aplausos. Sobre todo cuando alguien glosa que se ha solucionado el conflicto de la Facultad de Medicina y que la justicia dio la razón a quien siempre la tuvo. En fin, yo no sé de estas cosas, pero me ha parecido un poco ridículo, inapropiado hacer burla en casa ajena. Yo creo que si no sabe controlar su cara, podría dejársela en su despacho. Pero, vamos, nada insoportable tampoco. No siempre ofende quien quiere, sino quien puede. La Ministra cosecha bastantes aplausos. La Rectora muchos, muchísimos. La comunidad universitaria, más que a su discurso aplaude a su entereza, a haber conseguido una victoria con sosiego, sin un insulto, poniendo en valor las mejores virtudes universitarias. Como noticia importante cabe destacar que esta vez Utor, Presidente del Consejo Social de la UA, no se levantó y se fue cuando ha hablado la Rectora, como aconteció insólitamente en la apertura de Curso. Avanzamos, navegamos con rumbo correcto: sin velocidad no hay gobierno.

Y luego llega Mazón. ¿Sería justo decir que había expectativa? Pues yo diría que no. Más bien resignación. Y comienza a contar un larguísimo cuento. Lo hace así como él cree que es hablar bien, a golpes, a saltos, destrozando palabras y enalteciendo sílabas. Nunca me río de nadie por como habla. Aunque sea gazatí o hable en árabe. Pero me da mucha risa pensar en la de cursos de oratoria a los que habrá tenido que acudir para conseguir hablar tan mal. Ciertamente nadie le increpa. Para ello habría que estar atentos, o, incluso, despiertos. Pero es difícil. Es di-fí-cil-in-sis-tooo, dicho en mazonés. Pero consigue espabilar a la concurrencia cuando afirma, con un par de empujones, que se regocija por haber contribuido decisivamente a acabar con el enfrentamiento histórico entre UA y UMH y haber llegado a la paz universal con lo de Medicina. Aquí, en casi todo el amplio Paraninfo y, desde luego, donde estamos instalados el personal de la UA, arranca, espontáneamente, una carcajada. Las chanzas se mantienen, en voz baja, como murmullo de moderada protesta, hasta el final. Tímidos aplausos de su claque. Espeso silencio de la mayoría.

Y vino el gadeaumus: desde hace años me fijo en el verso de la molesta senectutem, por razones obvias. Me pregunto si lo cantarán los universitarios árabeparlantes: yo tengo todos los años varios, y también hablan en castellano, y alguno o alguna, en valenciano –ojalá esto no lo lea Rovira por si me manda policía lingüística a clase-. Pero quizá a Mazón convendría recordarle –él, que ha recordado ufano que fue alumno de la UA- esa estrofa que dice (traduzco):

«¡Viva nuestra sociedad!

¡Vivan los que estudian!

Que crezca la única verdad,

que florezca la fraternidad

y la prosperidad de la patria.

Viva también el Estado,

y quien lo dirige».

Yo le comprendo: primero te noquean política y moralmente y luego te quedas sonado, moral y políticamente. Al me-nos-no-vi-no-con-cha-le-coooo. Y eso fue todo, chismes y selfies aparte, Era viernes 17 de enero, festividad de Sant Antoni del Porquet, o San Antonio Abad, patrón de bestias, mascotas y rebaños. Amén.