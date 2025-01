El futuro de la Humanidad

- Te veo con cara seria, JC.

- Es que estoy investigando acerca del futuro de la Humanidad, Pa. Y no me gusta nada lo que veo.

- Tú dirás.

- Verás, Pa. En 1983 un tal Carter expuso su argumento del juicio final, el tiempo que le queda a la civilización humana. Lo hizo relacionando el número de humanos que existen actualmente con los que han existido durante toda la historia. Y obtiene una proporción que indica que la civilización humana está a mitad de su evolución.

- Bueno, eso no está mal. Si la civilización humana está en su mediana edad, a mitad de su desarrollo, le deben quedar alrededor de 10.000 años.

- Así debería ser. Pero la experiencia no es tan optimista. En la Tierra han existido muchas civilizaciones anteriores, y todas han colapsado: persas, mayas, aztecas, mongoles, romanos, civilizaciones pujantes que han tenido momentos de esplendor y que una tras otra han ido desapareciendo. Y mi impresión es que el destino de la humanidad es el mismo.

- ¿Por qué eres tan pesimista, JC?

- Porque recientemente ha entrado un nuevo factor en liza: la tecnología. Y los propios expertos humanos reducen el tiempo de existencia de su civilización a unos pocos siglos.

- ¿Y eso?

- Porque la tecnología, lejos de aportar cuidados y mejoras al entorno, está destruyendo el planeta. La sobreexplotación de los recursos, la contaminación de aire y mares, los cambios climáticos… Todos son factores negativos. Y eso que solo un pequeño porcentaje de los humanos viven en el llamado «primer mundo», donde la tecnología juega un papel importante en su día a día. Cuando el resto de la Humanidad eleve su nivel de vida y reclame su derecho a lo mismo que disfrutan los ciudadanos de los países desarrollados, la situación se va a volver insostenible… para el planeta.

- Entiendo que se necesitan decisiones políticas valientes y adecuadas, para intentar invertir o retardar ese proceso.

- Así es, Pa. Pero los humanos son malos a la hora de enfrentarse a peligros que no perciben, aquellos que solo están en el futuro pero que no son capaces de palpar.

- Pues quizá en eso les vaya la supervivencia. Porque su planeta es el que es, y no da más de sí. Sobre todo tan recargado de personas como está.

- Cierto. Solo tomando conciencia de esa inevitabilidad, podrían surgir movimientos solidarios, como en tiempos de crisis, que podrían revertir el proceso: dejar de pelearse por naderías y asumir el verdadero reto del futuro.

- Quizá solo una amenaza exterior, asumida por todos, podría hacer colaborar a toda la Humanidad en un objetivo común: una catástrofe planetaria, el contacto con una civilización extraterrestre, una erupción solar, la amenaza de una supernova, un meteorito gigantesco…

- O tal vez nosotros, Pa, dirigiéndonos a los humanos y explicándoles la situación límite a la que están llegando. Eso les convencería para cooperar todos juntos en salvar al planeta y a la civilización.

- Eso no va a suceder, JC. Nosotros no contemplamos dirigirnos a los humanos. Ya les hemos dado suficientes recursos como para que solucionen sus problemas. De ellos y solo de ellos, de su sensatez y su cooperación, depende el que sea capaces o no de evitar un futuro apocalíptico. Solo de ellos.

- Pues las últimas noticias de la Tierra apuntan a refuerzos de los aparatos militares, inversiones en armas, gastos ingentes en defensa… No parece la dirección más adecuada…

- No, no lo parece, JC…

