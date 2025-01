La luz que imaginamos.

Estas líneas van dirigidas a todos aquellos espectadores que de buena fe acudieron a ver La luz que imaginamos, película india que logró el premio especial del jurado en el Festival de Cannes de 2024, y salieron de la sala perplejos, sin comprender dónde residían los méritos de la obra. Quiero solidarizarme con todos aquellos a los que la película se les hizo eterna. A los que se sintieron culpables dando una cabezada mientras caía la lluvia sobre Bombay (la única forma de ver un sirimiri en Alicante tiene que llegar a través de las pantallas) y a los que, queriéndola dar intentando pasar el rato de la proyección de un modo confortable se quedaron con las ganas.

Abrazo a los que a la salida buscaban excusas para argumentar que no les había convencido, que no veían tanto mérito en las imágenes; comprendo a los que llegaron a sentirse culpables por estimar que la narrativa de la película era más que discutible.

Entiendo a quienes se emocionaron con el final de La luz que imaginamos (para quienes esa secuencia junto al mar compensó la larga espera precedente), del mismo modo que cuco el ojo con una sonrisa cómplice a quienes se agobiaron en la sala de proyección, en la que José Luis Garci se habría encontrado muy a gusto, a más de 23 grados: hacía tiempo que no se llenaban las sesiones del fin de semana con tanta facilidad.

Cannes sabe apadrinar como nadie todo lo que huela a francés. También sus coproducciones. Así que no se sientan inferiores si no vibraron en la sala. El palmarés de los festivales es, en versión pedante, tan previsible como el de Eurovisión. Lo puedo confesar abiertamente porque esto no es una crítica de cine.