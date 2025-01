Una nueva Ley de Industria se prepara en España: ¿nos afecta?

Una fábrica del sector del calzado con sede en Elche, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Como en muchos otros casos, en los que se deciden cuestiones que consideramos difícilmente susceptibles de modificar o de influir por nuestra parte, parece ser que el reciente anteproyecto de Ley de Industria de España va por el mismo camino.

¿Es posible que nos sea indiferente la fijación del marco estatal y su regulación en un sector tan relevante entre nosotros como es la industria o la reindustrialización?

A pesar de los grandes vaivenes que nuestra economía ha experimentado durante los últimos años, con cambios tan significativos que han afectado a la construcción y el turismo especialmente, no podemos dejar de sentir que Alicante tiene una vinculación muy especial con la industria, especialmente la industria manufacturera.

A pesar de los cantos de sirena que nos anunciaban periódicamente el «fin de la industria» ante la competencia feroz de China y otros países con menores costes de producción, no cabe duda de que hemos sabido adaptarnos a los nuevos requerimientos de las condiciones de los mercados sin renunciar a nuestra identidad industrial. La gran capacidad de nuestros empresarios y trabajadores ha sido capaz de capear y mejorar unos productos que siguen siendo muy apreciados en los mercados internacionales. Sin duda, no cabe decir lo mismo de otros sectores industriales en los que la aparición de nuevos materiales, innovaciones científicas y capacidad financiera han privilegiado a los macroestados mundiales, como ha puesto en evidencia la crisis del covid.

Pero la satisfacción no debe ser óbice para que consideremos que no es posible dormirse en nuestros pequeños éxitos si queremos seguir destacando por nuestra iniciativa.

Las industrias alicantinas están representadas por miles de muy pequeñas, pequeñas y medianas empresas que, con organizaciones muy flexibles y sin presencia del sector público, se han ido adaptando a los requerimientos de los mercados aprovechándose de sus ventajas comparativas manifiestas. Cuando la estrategia industrial europea y española de apoyo a las empresas industriales pasa por las grandes empresas y por sectores especializados de nuevas tecnologías o empresas medioambientales o farmacéuticas, necesariamente debemos prestar atención para ver en qué lugar nos van a dejar a nosotros esas decisiones. Baterías, chips, «fábricas de IA», semiconductores, etc…

¿Qué vemos en el horizonte de unos diez o veinte años en nuestras perspectivas económicas? ¿Debemos intentar mejorar las condiciones de nuestras plantas industriales o, por el contrario, debemos reclamar desde nuestro territorio una mayor participación en ese mercado extraño «público-privado» en el que en una oficina estatal (o en la sede de una entidad financiera) se decide el futuro y la prosperidad de la población?

Como se señala en el preámbulo del anteproyecto de ley, ésta viene a sustituir a otra aprobada en 1992. Aunque no lo dice, en aquellos momentos se debatía un concepto curioso acerca de estos problemas, al atribuírsele al ministro de Industria, Claudio Aranzadi, la frase de que «la mejor política industrial es la que no existe». Algo ha llovido desde entonces y no cabe mucha duda de que casi todos los gobiernos españoles (y todos los europeos) han obviado tanto la frase como la filosofía que esconde (que el Estado ignora las razones de las decisiones de las empresas privadas y que su intervención contribuye a distorsionar la competencia entre empresas subvencionadas y no subvencionadas).

Las políticas industriales sectoriales podemos decir que forman parte del día a día de las actuaciones de la Unión Europea y, unas veces por la protección medioambiental, otras por la protección a un sector gravemente dañado en un territorio deprimido, las ayudas públicas directas han venido a resolver, temporalmente, el problema.

En esos panoramas, el tratamiento de las industrias y sectores predominantes en nuestra provincia (ampliable esta reflexión a los otros sectores de toda la Comunidad Valenciana), por las políticas públicas, se han centrado en lo que se consideraba como «políticas horizontales». Impulso a la comercialización, ventajas para la cooperación entre empresas, servicios comunes en I+D, adaptación a la economía circular y a la reducción de residuos, etc. Los institutos tecnológicos valencianos no sólo han actuado como potentes referentes para fortalecer, entre todos, la lucha colectiva por la continuidad de la industria, sino también para adaptar a empresarios, trabajadores y territorios a las nuevas condiciones de los mercados. Capítulos importantes han quedado sin profundizar, como el tamaño de nuestras empresas o el papel de los centros de investigación universitaria, pero los avances no han sido menores.

¿Debemos seguir profundizando en ese modelo o, por el contrario, debemos cambiar la perspectiva y tratar de incorporarnos a las nuevas corrientes que tratan de ganar ventaja de los nuevos panoramas y exigencias internacionales?

Como puede entenderse, esa pregunta no es fácil de responder, y menos a través de un breve artículo de prensa. Pero aquí sí creo que hay que llamar la atención para, aprovechándonos del debate asociado a la nueva Ley de Industria, plantear la necesidad de conocer, estudiar y proponer aquellas iniciativas que consideremos más acordes con nuestras posibilidades y necesidades. Lo contrario sería abandonarnos a lo que dijeran los demás.