El Blue Monday y, ¿quién dices que te ha llamado, Brad Pitt o su madre?

En el año 2005, un profesor a tiempo parcial de la Universidad de Cardiff llamado Cliff Arnall, especializado en Psicología, aseguró el descubrimiento de la fórmula matemática que determina el día más triste del año. Para Arnall, cada tercer lunes de enero es el día del año en el que se acumula más tristeza o carga negativa en el cuerpo. Los motivos de tal consideración son varios: la temida cuesta de enero por el gasto realizado en Navidad, los propósitos de Año Nuevo incumplidos, la falta de horas de sol o el regreso a la rutina, entre otros.

La fórmula utilizada por Arnall es la siguiente: 1/8C+ (D-d) 3/8xTI MxNA. La C hace referencia al clima, la D a las deudas contraídas durante las fiestas, d es el dinero que cobraremos a final de enero, T es el tiempo que ha pasado desde la Navidad e I es el tiempo que ha transcurrido desde el último intento de dejar un mal hábito. Además, M son las motivaciones que aún nos quedan y la NA representa la necesidad de actuar para cambiar todo lo negativo que rodea nuestras vidas.

Desde esa fecha, cada tercer lunes del mes de enero se celebra el Blue Monday, el día más triste del año, y eso a pesar de que la teoría del Blue Monday nació por petición de una agencia de publicidad que trabajaba para una compañía de viajes ya desaparecida, Sky Travel, que se basa más que en la ciencia en una pseudociencia y que, un año después de su descubrimiento, el profesor fue despedido de la Universidad a consecuencia del polémico planteamiento.

El nombre del Blue Monday -o Lunes Azul- es asociado con ese color debido a la gran cantidad de referencias populares que igualan el color con el sentimiento de tristeza. Así, en la cultura anglosajona, las emociones relacionadas con el cansancio, el desamparo o la tristeza se igualan al color azul: to feel blue.

Este año, el Blue Monday se conmemoró el pasado lunes 20 de enero, un día cualquiera para la mayoría de los mortales, enfrascados en sobrellevar sus jornadas laborales, el frío invernal, los atascos de tráfico y la amenaza de la gripe, nada novedoso, aunque sí hubo algo destacable y que puede darle sentido al significado de este día: el acto de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América.

Para muchos ciudadanos del mundo, no solo de Estados Unidos, la vuelta de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos no solo es motivo de tristeza, pues evidencia el fracaso de las democracias liberales y el triunfo del populismo más radical y de la postverdad, más bien es causa de una grave preocupación atendiendo a las iniciativas políticas negacionistas que pretende llevar a cabo: negación del cambio climático y abolición de las políticas energéticas renovables y verdes, cambiándolas por la vuelta masiva al uso del petróleo; medidas contra la emigración, con deportaciones masivas; políticas económicas proteccionistas de carácter arancelario y pretensiones expansionistas a nivel geopolítico. Y eso no es todo, más preocupante es la condición mesiánica que parece haber adquirido y la panda de asesores multimillonarios tecnológicos que le rodean, que se comportan sin decoro institucional alguno. Para mí, esto no es lo más alarmante, lo que más me inquieta son los setenta millones de votos que ha obtenido y el peinado que lleva, eso sí es pavoroso.

Lo bueno es que el lunes 20 de enero pasó y con él quedó atrás el día más triste del año, ya solo podemos ir a mejor, y, como dice mi buen amigo el profesor Antonio Rodes, «al final, como siempre, han muerto dos romanos y cuatro cartagineses», por lo que disfrutemos de la vida, mientras podamos, que esto es muy corto y, a pesar de Trump, de la inflación, de la cuesta de enero y del frío que hace, el espectáculo debe continuar y por eso celebremos como se merece el próximo 25 el día del Café Irlandés, seguro que con un par ya ni nos acordamos ni en qué día estamos. Ahora, tengan mucho cuidado con atender las llamadas telefónicas que reciben, no vaya a ser Brad Pitt o su madre.

Hace unos días, la prensa se hizo eco de una noticia de esas que te dejan todo loco: unos tipos lograron estafar 800.000 euros a una ciudadana francesa haciéndose pasar por Brad Pitt, diciéndole que estaba en un hospital recibiendo tratamientos, para lo que necesitaba el dinero. Todo después de enamorar a la mujer, pero no se crean que es la única, el timo se lo han pegado a varias víctimas, entre ellas también hay conciudadanas españolas, todas ellas creyeron estar saliendo con el actor y le iban enviando dinero para sus necesidades económicas. ¡Virgen Santísima! Como si este las tuviera, vamos y vamos.

Este tipo de estafas se les conoce en el argot como estafas amorosas, en las que los timadores usan como instrumento a personajes públicos y famosos que son guapos, atractivos y carismáticos, que generan en la víctima confiabilidad y se aprovechan de ciertas vulnerabilidades psicológicas que las víctimas presentan, son personas con una «necesidad de conexión» o personas que necesitan sentirse especiales, tienen ese anhelo y, por ese motivo, son más susceptibles de creer que alguien importante, como una persona muy famosa, pueda tener interés en ellas. Claro, los timadores son listos, utilizan a personajes famosos, guapos y atractivos, no van a hacerse pasar por Picio (por lo supuestamente feo que era), por Paco el de las lanas (que tiene lo justo para pasar el mes) o por Matías el cabrero (que no ha salido nunca de su pueblo y no lo conoce ni el Tato). Las estafas suelen comenzar con pequeñas peticiones que van en aumento con el tiempo (claro, si la primera vez que se comunican y directamente les piden 800.000 euros, les pega un síncope) y los estafadores suelen usar estrategias de manipulación, para dar pena generando lástima en la víctima y urgencia en la prestación de ayuda El estafador consigue aislar a la víctima, el estafador las va persuadiendo contando con la idealización de la víctima con la persona con la que habla, lo que alimenta la ceguera del enamoramiento, hasta que esta apoquina la pasta... ¡¡¡Y hasta luego Lucas!!!

El mundo de la estafa está repleto de momentos estelares y casi inexplicables. En España, en el año 1959, se estrenó la película cómica Los tramposos dirigida por Pedro Lazaga y protagonizada por Tony Leblanc y Antonio Ozores acerca de dos estafadores de poca monta, los cuales pegaban a los incautos que se prestaban el timo de la estampita, el tocomocho o el del Nazareno, y a pesar de la publicidad que supuso la película, de haber transcurrido nada más y nada menos que sesenta y seis años, en la actualidad se siguen pegando estos timos, si bien ahora han sido remasterizados y actualizados, lo que pone en evidencia que todos, en el fondo, somos unos incautos.

Pero lo de Brad Pitt tiene su tocado, y mucho. Es como si a mí me llamara Beyoncé, Angelina Jolie o alguna de las Kardashian -¡Bendito sea el creador!- y me dijera que necesitan algo de mí. Lo primero que me preguntaría es cómo han conseguido mi número de teléfono o mi correo electrónico, que puede ser que se lo hubiera dado Kelly Lebrock (protagonista de la película La mujer de rojo) que hace mucho tiempo (cuando éramos muy jóvenes) me dijo mi amigo Vidal que lo había llamado para ir a tomar algo, por ese conducto puede ser, y una vez acreditado este extremo y tras varios mensajes cariñosos recibidos, sin duda alguna les daba hasta la medalla de mi primera comunión si hiciera falta.

Ya lo advertía Leonardo da Vinci: «Muchos han comerciado con ilusiones y falsos milagros, engañando a la estúpida multitud».

Por lo que pueda pasar, si les llamara Brad Pitt, Beyoncé, sus madres o cualquier pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o del segundo por afinidad pidiéndoles dinero, díganles que no pueden atender su solicitud, pero les aconsejan, de forma confidencial eso sí y por ser ellos quien son, que inviertan en preferentes, en Afinsa o en el Fórum Filatélico, no se arrepentirán de su inversión, ya verán qué risa como les hagan caso. Como dijo Calderón de la Barca, «la vida es sueño y los sueños, sueños son».