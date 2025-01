Europa frente a Trump 2.0: peligro y oportunidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / EP

Es indudable que la segunda presidencia de Donald Trump es una muy mala noticia para Europa, y en realidad para el conjunto del mundo. En su primer mandato ya dejó claro que no cree ni en el Derecho Internacional ni en el multilateralismo. La relación transatlántica para Trump es puramente transaccional: no se basa en valores compartidos, ni siquiera en una común percepción de la amenaza que constituye Putin. Más al contrario, Trump admira al dictador ruso como «hombre fuerte» y «macho alfa» (liga de la que también se considera miembro por derecho propio) y que, no lo olvidemos, ayudó a su primera elección en 2016 con una muy efectiva campaña de injerencia en redes sociales. En consecuencia, la OTAN para él se reduce a una discusión contable sobre las aportaciones de cada Estado a la defensa. Su gran obsesión es el déficit comercial estadounidense, y la inmigración irregular. De ahí que amenace con imponer nuevos y generalizados aranceles a China y Europa, y con organizar una deportación masiva de no menos de doce millones de seres humanos.

Como novedad a su agenda conocida, Trump añade un pacto de interés mutuo con la oligarquía oligopolística digital, y en particular con Musk, que es a la vez: a) el hombre más rico del mundo (con poco menos de medio billón de dólares de patrimonio), fruto de sus negocios de vehículos eléctricos y de aparatos espaciales, y donante de la campaña de Trump; b) el dueño de la red social de internet X (más de doscientos cincuenta millones de usuarios activos), y que va camino de convertirse en una plataforma política en favor del presidente y de la «internacional reaccionaria»; y c) próximo ministro en el gobierno estadounidense encargado de «adelgazar» la administración federal. Un conflicto de intereses tan multidimensional como inédito. Musk, pero también los dueños de Facebook, Google, OpenAI, y otras tecnológicas, reclaman a Trump que se enfrente a Europa por nuestros requisitos a las empresas digitales; es decir, para quitar los límites a los discursos de odio y las noticias falsas, porque eso requiere tener sistemas de moderación y de «fact-checking» que suben los costes empresariales.

Como segunda novedad, Trump suma ahora a su ideario el imperialismo, ejemplificado en su ansia de expansión territorial sobre Canadá, Groenlandia, y el Canal de Panamá, sin descartar el uso de la fuerza en los dos últimos casos. La isla no continental más grande del mundo posee cuantiosos yacimientos (inexplotados) de recursos energéticos y minerales, incluyendo tierras raras, lo que es también de gran interés para la oligarquía digital. El cambio climático puede además abrir nuevas rutas comerciales a través del ártico. Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca. En caso de una agresión, este país podría invocar la cláusula de asistencia mutua en materia de defensa de la Unión Europea. Solo que jamás se le ocurrió a nadie que un ataque militar a Europa pudiera provenir de… los Estados Unidos. La mera consideración de esta, hasta ahora impensable hipótesis, muestra cómo se ha transformado (para el mal) el orden internacional creado en 1945 y ampliado y reforzado tras la caída de Muro de Berlín en 1989.

Este orden se basaba en la economía de mercado, con más o menos acento social según la zona geográfica; la democracia liberal; el multilateralismo; y el liderazgo benevolente, con todos los matices que se quiera, de los Estados Unidos. Lo cierto es que los cuatro pilares están en crisis. La crisis financiera de 2008 asestó un duro golpe a la idea del libre mercado y, sobre todo, la desregulación bancaria. De la misma no ha emergido por ahora un refuerzo de la economía social de mercado, a escala mundial por lo menos, sino una vuelta al proteccionismo comercial, lo que perjudica a Europa como potencia exportadora. El crecimiento económico a largo plazo se encuentra amenazado por una fuerza de trabajo menguante, fruto del colapso mundial de la fertilidad, pero también del pánico a la inmigración. La democracia en Occidente está en crisis, porque su legitimidad se vincula más al resultado de las políticas que al método por el que se toman las decisiones. Las sucesivas crisis, financiera y pandémica, pero también asuntos como las migraciones y la guerra de Ucrania, junto con la desinformación e injerencias extranjeras a través de redes sociales, han aumentado la polarización política y el apoyo a los extremos, particularmente en forma del nacional-populismo euroescéptico. Entretanto, se forja un eje autoritario internacional formado por China, Rusia, Irán, y Corea del Norte. El sistema multilateral se resiente en consecuencia, con la puntilla de que ahora tampoco podemos contar con un liderazgo estable y predecible en la principal potencia económica, militar, y nuclear del sistema internacional.

Ante esta situación, algunos en Europa buscan congraciarse con Trump, bien callando ante sus provocaciones, bien insinuando mayores compras de gas licuado, para evitar la guerra arancelaria o incluso esperando inversiones de Tesla. Aparte, cuenta con aliados y admiradores, como Orbán, Meloni, Le Pen, Abascal, y la líder de la ultraderecha alemana. Sin embargo, como demostró el Brexit, ante Trump solo cabe actuar unidos y demostrar firmeza. La UE se enfrenta a su mayor prueba desde su fundación en 1950. Ha de ser capaz de relanzar su industria frente al proteccionismo norteamericano, tal vez apoyar a Ucrania en solitario, crear una verdadera Unión de la Defensa, y forjar nuevas alianzas con partes del Sur Global que comparten nuestros valores e intereses (Mercosur es un buen ejemplo). Trump puede convertirse, a su pesar y el de sus amigos a este lado del Atlántico, en el factor federador de Europa.