Trump, caudillo por la gracia del esperpento y de Dios

Primeros decretos de Trump: indultos, retirada de la OMS y de los acuerdos del clima / Europa Press

El regreso al pasado gobierna en la Casa Blanca con Donald Trump, que la oscurece al comenzar este nuevo y esperanzador mandato para los líderes ultraconservadores. Entre ellos, le ha arropado Abascal en su toma de posesión. Y no es que este señor acudiese en nombre de España, por supuesto. Para eso estuvo la embajadora en Washington, Ángeles Moreno. Nuestro país está muy alejado, respecto a Trump, en materias de derechos sociales y de género, política económica y fiscal, cambio climático, inmigración y relaciones internacionales. Las profundas diferencias marcan el rumbo.

Recortar en lo público en favor de los intereses privados es una de las claras intenciones del líder republicano, como mandan los cánones de las fuerzas derechistas. Allí o aquí. El riesgo de una batalla comercial está latente y ya anunció, con la antorcha de la Estatua de la Libertad que «ilumina» el mundo, que quería adueñarse de Canadá, Groenlandia, del canal de Panamá y del golfo de México. Esto y otras mil y una maravillas pueden significar el gran despropósito de una revolución política en su primera fase. Aumento en gastos militares y enormes costes de deportar inmigrantes indocumentados, actitudes tan propias de los supremacistas y ultranacionalistas.

La élite tecnológica, alrededor del magnate-presidente del despacho oval, pretende controlarlo todo. El debate y la acción del gobierno de Occidente en perjuicio de la autonomía estratégica europea. Dejar el sistema democrático reducido a la mínima expresión y cepillarse los valores de Europa. Reforzar los poderosos para manejar las riendas, tener mayor poder y hacerse más ricos. Esta clase de amenazas no es un invento de ahora, pero la ola reaccionaria se acrecienta hoy con sus conexiones, injerencias, desinformación y el calor de muchos ciudadanos insatisfechos, cuya situación irá a peor.

Los aranceles prometidos y las deportaciones quieren abrir una ruta de destrucción mediante la economía estadounidense. Si las políticas y las prácticas antidemocráticas de Trump afectasen solo a los Estados Unidos durante cuatro años aproximadamente, allá ellos por haber votado en esa dirección que repercute, por desgracia, a quienes no apoyan a este sujeto y a los demás por las consecuencias globales. Un golpe de efecto debemos agradecerle al parecer, aun cuando el alto el fuego de Netanyahu no garantiza el final de la guerra ni resuelve el futuro de Gaza tras más de 47.000 asesinados.

Instalada la señal de alarma en el planeta, sus medidas de medioambiente traerán mayores problemas. Adversas perspectivas. Los recortes de impuestos no mejorarán la vida de la gente. Los seis billones de dólares de gasto anual y los fondos no utilizados invitan al saqueo en vez de ser destinados a fines constructivos. La Agencia de Protección Ambiental y otras agencias reguladoras no valen nada. Las energías limpias y la etapa de la reconstrucción quedan anuladas por decreto. Hasta nuevo aviso.

La ciencia climática y las instituciones internacionales, que velan por cumplir las correspondientes recomendaciones, se las pasa Donald Trump por el forro de sus caprichos. Al Acuerdo de París sobre cambio climático le volverá a dar un puntapié en la línea de determinados países. Irán, Libia o Yemen. Peor aún sería abandonar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la reunión anual que busca una respuesta globalizada ante la gravedad de un asunto que genera un débil compromiso por interés ajeno a esta problemática. Eso sí, todos necesitan los suficientes recursos para hacer la transición verde hacia un mejor y sostenible futuro.

Según Trump, el dinero debe ser destinado a otros menesteres. ¿Qué tal expandir la producción de combustibles fósiles? Los magnates petroleros pagaron cientos de millones en su campaña y las deudas se abonan. Los tres mosqueteros del apocalipsis planetario, petróleo, gas y carbón, no se apean del carro y continúan coleando. El argentino Milei es otro ejemplo con los beneficios fiscales introducidos para esta cuestión. A ello se unen India, Indonesia y China especialmente. Incluso, Lula en Brasil, pese a hablar tanto de la energía renovable. Y no olvidemos a Putin y la negativa de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a aceptar límites.

Éramos pocos y llegó nuevamente Donald Trump a hacer de las suyas con sus diversos delitos sin ninguna pena en el equipaje. Un estrafalario espectáculo del club de hinchas y del «showman» firmando decenas de órdenes ejecutivas en un pabellón de deportes, sumando puntos a fin de deshacer el legado de Biden y dar un giro radical a Estados Unidos. Baila con su estigma histórico y saborea los aplausos en el comienzo, con frío polar, de una nueva «era dorada». Trump, caudillo por la gracia del esperpento y de Dios. Una de las máximas expresiones de la ley del embudo. La ley del más fuerte y del ¡sálvese quien pueda!, donde la democracia y la justicia social son simples estorbos.