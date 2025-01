Cómo hacer un Ayuntamiento más insolidario y negacionista

El edil José Claudio Guilabert y el alcalde, ambos del PP, junto a Aurora Rodil, de Vox, presentando el bus a las pedanías. | ÁXEL ÁLVAREZ / Áxel Álvarez

Al igual que pasa con la lluvia fina, que parece que no moja pero que, al final, hace que acabes empapado, algo parecido está ocurriendo en el Ayuntamiento de Elx en la relación PP-Vox. Aparentemente la labor de Vox, como grupo propio, en el Ayuntamiento de Elx está pasando bastante desapercibida. A pesar de tener tres ediles y de que gracias a ellos Pablo Ruz es alcalde, la distribución de concejalías ha hecho que, en la gestión diaria, los ediles del PP sean los que aparezcan de forma abrumadora capitalizando el día a día del Ayuntamiento.

Eso sí, es cierto que, en algunas ocasiones, está presente algún edil de Vox si hay que acompañar al responsable de turno del PP para explicar o proponer algo. Pero más bien como un añadido, una parte del decorado, como algo que tiene que estar ahí para que se vea y nadie se queje pero que, normalmente, ni habla ni intervine. El mérito, o las medallas si las hubiere, son para los otros, los del PP, que para algo tienen la Alcaldía y, además, casi monopolizan el debate público en un equipo de gobierno tan descompensado como el que tenemos actualmente.

Incluso los problemas que el alcalde ha tenido en su mandato con el actual equipo de gobierno lo han sido con concejales de su propio grupo. Uno porque dimitió casi antes de tomar posesión y sin que se explicaran muy bien los motivos de tan súbita decisión y el otro, todo un fenómeno, también con pocas explicaciones, por llegar, presuntamente, a lo más hondo en su pasión por la Semana Santa. En cambio, con sus socios de Vox se lleva de maravilla. Forman una pareja casi ejemplar a nivel nacional. Los problemas, siempre de protagonismo, entre Feijóo y Abascal aquí no existen. Tanto acapara Pablo Ruz que ha dejado sin espacio a Vox. Nunca sabremos qué habría hecho si no tuviera que depender tanto de ellos, aunque hay opiniones que dicen que no habría tanta diferencia y es posible que tengan razón.

En todo caso es evidente la comodidad de Ruz con la situación actual y, aunque parezca mentira, también la de Vox con ese papel subordinado y sin ofrecer propuesta propia alguna y, ante todo, sin discutir nada alternativo a lo que el PP proponga.

Es verdad que ahí el hecho de que el alcalde haya asumido tanto, y parece que de buen gusto, lo que debería ser el programa o las ideas de Vox en determinados temas, provoca que éstos se queden sin espacio propio, ya que el PP lo asume en gran medida. Tal vez sea ése el éxito secreto de aquellos, haber conseguido que sus ideas, por muy retrógradas que sean, y suelen serlo, vayan siendo asimiladas y aplicadas por un PP y un alcalde que, en campaña, hablaba y prometía otras cosas. Recordemos, para justificar estos cambiazos, aquello de «cosas veredes, amigo Sancho».

La supresión de carriles bici al poco de llegar, la marginación de la bandera y símbolos LGTBI, el retroceso en políticas de igualdad, solidaridad, valenciano, medioambiente, contra la exclusión social, etc., fueron la carta de presentación del actual Ayuntamiento y son el resultado de ese buen entendimiento PP-Vox que tan bien representan Ruz y Rodil y que ha supuesto un importante retroceso en lo que venían siendo políticas habituales en nuestro Ayuntamiento.

Y, por si faltara poco para demostrar esa simbiosis entre derecha y extrema derecha en Elx, estos días hemos asistido a dos pruebas más: por un lado, han decidido retirar, sin previo aviso, a nuestro Ayuntamiento del Fons Valencià per la Solidaritat, entidad dedicada a ayudar a la cooperación internacional municipalista en países en desarrollo y al que Elx pertenecía, junto a gran parte de los municipios valencianos importantes, desde hace más de 20 años, según acuerdo unánime en su momento y que todos los consistorios en Elx, hasta ahora, habían respetado.

Y, por otra parte, hace unos días, la portavoz de Vox, Aurora Rodil ha hecho unas declaraciones en las que dice que «las mujeres trans no son mujeres». Un insulto a este colectivo tan marginado y que tanto lucha por sus derechos. Actitud que se une a su frecuente descalificación de los colectivos LGTBI o de todo aquello que se salga de su rancia idea de la familia tradicional, o de la libertad de cada persona de expresar sus sentimientos para alcanzar una vivencia que desean y a la que tienen derecho sin imposiciones de doble moral.

Es inaceptable actitudes tan reaccionarias en ningún cargo público. Con descalificaciones como la expresada por Rodil, aparte del desprecio que expresan, se afecta la dignidad y la integridad de aquellas personas que, tan frecuentemente, sufren no sólo discriminación sino también agresiones físicas. Y resulta decepcionante actitudes como la de Pablo Ruz ante estos ataques. Se deben denunciar siempre, no sólo cuando uno considere que es un insulto. Callarse o disculparlo ahora demuestra una sensibilidad muy selectiva, y en temas como éste la equidistancia no es buena.

Elx no merece figurar entre los Ayuntamientos que se enorgullecen de ser menos solidarios con los problemas de los necesitados, de negar el cambio climático, de reducir la lucha por la igualdad, de negar la discriminación existente contra colectivos como LGTBI. No es justo que, para seguir cómodamente en la Alcaldía, como hasta ahora, se sacrifique tanto la imagen de toda la ciudad. En estos temas se debe avanzar y no retroceder, aunque lo diga Vox. No hacerlo hace cómplice también al PP.